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Στην εισαγωγή 29,76 εκατ. νέων μετοχών της WATERA S.A. προς διαπραγμάτευση στην Euronext Growth Paris από τις 30 Νοεμβρίου 2026 προχωρά η Unibios. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Unibios διατηρεί ποσοστό 87%, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός αυτόνομου ομίλου με έδρα το Παρίσι, που θα συγκεντρώνει τις δραστηριότητές της στον χώρο του νερού.

Η ανακοίνωση της Unibios

Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι από τις 30.11.2026 εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην αγορά EURONEXT GROWTH PARIS 29.759.877 νέες μετοχές της εταιρίας WATERA S.A. που προέκυψαν μετά την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας WATERA INTERNATIONAL (LUX). Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Unibios ΑΕ Συμμετοχών κατέχει το 87% των μετοχών της εταιρίας WATERA S.A.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στο σχέδιο της UNIBIOS για την δημιουργία ενός διακριτού ομίλου, με έδρα το Παρίσι, που θα ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες της στον χώρο του νερού με προοπτική την αυτόνομη και δυναμική ανάπτυξη του.