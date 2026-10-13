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Η UnitedHealth Group ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν με μεγάλη διαφορά τις εκτιμήσεις των αναλυτών και παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις για τα κέρδη ολόκληρου του 2026, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις υψηλές ιατρικές δαπάνες, ενώ οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την περίθαλψη βάσει αξίας αρχίζουν να αποδίδουν.

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός ασφαλιστικός όμιλος των ΗΠΑ αναμένει πλέον ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 2026 θα ανέλθουν τουλάχιστον στα 20,50 δολάρια, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 19,50 έως 20 δολάρια.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της UnitedHealth αποκτά δυναμική, έπειτα από τρία διαδοχικά ισχυρά τρίμηνα μέσα στο 2026. Η εταιρεία επιχειρεί να σταθεροποιήσει τα περιθώρια κέρδους περιορίζοντας τον αριθμό των ασφαλισμένων, αποχωρώντας από ζημιογόνες συμβάσεις και αυξάνοντας τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην περίθαλψη βάσει αξίας.

Στο μοντέλο αυτό, οι αμοιβές γιατρών και εγκαταστάσεων συνδέονται με τα αποτελέσματα για την υγεία των ασθενών, την ποιότητα της περίθαλψης και την αποδοτικότητα του κόστους, αντί να καθορίζονται από τον όγκο των ιατρικών υπηρεσιών.

«Στο τρίμηνο θα δείτε ότι συνεχίζουμε να υλοποιούμε όχι μόνο τις οικονομικές πτυχές της επιχείρησής μας, αλλά το κάνουμε με μια απλούστερη προσέγγιση, εστιάζοντας ουσιαστικά σε μεγάλες επενδύσεις στην περίθαλψη βάσει αξίας», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Γουέιν ΝτεΒέιντ.

Η μετοχή της UnitedHealth ενισχύθηκε περίπου 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 4,11 δισ. δολάρια, ή 4,56 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 2,35 δισ. δολαρίων, ή 2,59 δολαρίων ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξαιρουμένων παραγόντων όπως οι αποεπενδύσεις, η αναδιάρθρωση και η αναμενόμενη μείωση των προβλέψεων για ζημιογόνες συμβάσεις, η UnitedHealth εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη 4,69 δολαρίων ανά μετοχή.

Τα έσοδα υποχώρησαν στα 112,69 δισ. δολάρια από 113,16 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς.

Τόσο η ασφαλιστική μονάδα UnitedHealthcare όσο και η μονάδα υγειονομικής περίθαλψης Optum ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα λειτουργικά κέρδη.

Οι υψηλές ιατρικές δαπάνες παραμένουν πρόκληση

Ο δείκτης ιατρικού κόστους της UnitedHealth, ο οποίος μετρά τις συνολικές ιατρικές δαπάνες σε σχέση με τα ασφάλιστρα που εισπράττονται, διαμορφώθηκε στο 88,4% το τρίτο τρίμηνο.

Οι αναλυτές ανέμεναν ποσοστό 89,9%. Ένας χαμηλότερος δείκτης συνήθως σημαίνει ότι η εταιρεία εισπράττει περισσότερα από ασφάλιστρα σε σχέση με όσα καταβάλλει για παροχές, γεγονός που ενισχύει την κερδοφορία.

Ωστόσο, ο ΝτεΒέιντ τόνισε ότι το ιατρικό κόστος παραμένει αυξημένο σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια τις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται στα ιδιωτικά προγράμματα Medicare Advantage.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η διαδικασία επίλυσης διαφορών, γνωστή ως IDR, στο πλαίσιο του No Surprises Act, προσθέτει τουλάχιστον 100 μονάδες βάσης, ή μία ποσοστιαία μονάδα, στο συνολικό ιατρικό κόστος.

Η συγκεκριμένη ομοσπονδιακή νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ το 2022, έχει στόχο την προστασία των καταναλωτών από απρόβλεπτους ιατρικούς λογαριασμούς.

Η διαδικασία IDR επιτρέπει σε παρόχους και ασφαλιστικές εταιρείες να επιλύουν διαφορές σχετικά με πληρωμές για υπηρεσίες εκτός δικτύου. Σύμφωνα με τον ΝτεΒέιντ, οι αλλαγές αυτές αυξάνουν το κόστος των αποζημιώσεων της εταιρείας, το οποίο μπορεί τελικά να μετακυλιστεί στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων ασφαλίστρων.

Παράλληλα, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα οι δαπάνες για νοσηλεία και φαρμακευτική περίθαλψη, ιδιαίτερα για ακριβά εξειδικευμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου και σπάνιων ασθενειών.

Η περίθαλψη βάσει αξίας και η τεχνητή νοημοσύνη

Η UnitedHealth δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περίθαλψη βάσει αξίας, η οποία συμβάλλει στον περιορισμό των ιατρικών δαπανών κατευθύνοντας τους ασθενείς στους κατάλληλους παρόχους και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.

Ο ΝτεΒέιντ ανέφερε ότι οι οξείες εισαγωγές σε νοσοκομεία μεταξύ των ασφαλισμένων της UnitedHealth μειώθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση έως το τρίτο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές για κατ’ οίκον νοσηλεία αυξήθηκαν κατά 10%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν περίθαλψη σε περιβάλλοντα με χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα, η UnitedHealth επεκτείνει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή και επεξεργασία των συνομιλιών μεταξύ γιατρών και ασθενών, με στόχο να περιορίσει το διοικητικό βάρος των γιατρών και να απελευθερώσει χρόνο για περισσότερες επισκέψεις ασθενών.

Οι προγραμματισμοί ραντεβού που πραγματοποιούνται απευθείας από τους ασθενείς, χωρίς τη βοήθεια παρόχου, αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον ΝτεΒέιντ.

Ο ίδιος αναμένει ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα έχουν σωρευτικό αποτέλεσμα στη διαχείριση του ιατρικού κόστους κατά το τέταρτο τρίμηνο και μέσα στο 2027, καθώς τα προγράμματα θα επεκτείνονται.

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