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Τη δημιουργία ενός ισχυρού ναυτιλιακού χρηματοοικονομικού κέντρου στην Αθήνα, το οποίο θα μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνώς καθιερωμένες αγορές όπως το Όσλο, θέτει πλέον ως στόχο η ελληνική ναυτιλιακή και χρηματιστηριακή κοινότητα. Η επιτυχημένη παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk Carriers στο Euronext Athens αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας να συνδεθεί η παγκόσμια ισχύς των Ελλήνων εφοπλιστών με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Το μέγεθος της ευκαιρίας αποτυπώνεται στους αριθμούς. Περισσότερες από 30 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν εισαχθεί από το 2002 σε διεθνή χρηματιστήρια, ενώ μόλις έξι έχουν αξιοποιήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων. Τέσσερις εξ αυτών άντλησαν συνολικά 550 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών εκδόσεων, ενώ η Star Bulk συγκέντρωσε 107,8 εκατ. ευρώ με τη δημόσια προσφορά που συνδέθηκε με την εισαγωγή της στην Αθήνα.

Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης βρέθηκε στο επίκεντρο γεύματος εργασίας στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, το οποίο διοργάνωσε η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας (ABFEHS), με θέμα «Αντλώντας Κεφάλαια για την Ελληνική Ναυτιλία – Η επιτυχία της Star Bulk Carriers Corp. στο Euronext Athens».

Κεντρικοί ομιλητές ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Bulk Carriers, Σπύρος Καπράλος, οι οποίοι παρουσίασαν τις προοπτικές αλλά και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ισχυρής ελληνικής ναυτιλιακής κεφαλαιαγοράς.

Καπράλος: Η ιστορική ανορθογραφία και ο στόχος των 10 ναυτιλιακών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του Σπύρου Καπράλου, ο οποίος χαρακτήρισε ιστορικό παράδοξο την πολυετή απουσία της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως εξήγησε, παρά το γεγονός ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και διατηρεί ισχυρούς χρηματοδοτικούς δεσμούς με τις ελληνικές τράπεζες, το εγχώριο επενδυτικό κοινό παρέμενε ουσιαστικά εκτός των μετοχικών επενδύσεων στον κλάδο.

Ο ίδιος απέδωσε την κατάσταση αυτή σε μια σειρά παραγόντων: στην επιφυλακτικότητα των τραπεζών, στον δισταγμό των αναδόχων μετά τη χρηματιστηριακή κρίση του 1999, στις γραφειοκρατικές δυσκολίες του παλαιότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και στην απροθυμία σημαντικής μερίδας των Ελλήνων πλοιοκτητών να εκτεθούν στις απαιτήσεις διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης της ελληνικής αγοράς.

Αντίθετα, την περίοδο 2005-2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 28 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων εισήχθησαν στα αμερικανικά χρηματιστήρια NYSE και Nasdaq.

Η Star Bulk, όπως ανέφερε, αποφάσισε να συμβάλει στην αλλαγή αυτής της εικόνας. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, σαν κλάδος αλλά ειδικότερα εμείς στη Star Bulk, που καταφέραμε να διορθώσουμε αυτή την ιστορική ανορθογραφία», σημείωσε.

Η στρατηγική της εταιρείας δεν περιορίστηκε στην προσθήκη μιας δεύτερης αγοράς διαπραγμάτευσης. Επιδίωξε να διευρύνει τη μετοχική της βάση, να αποκτήσει πρόσβαση σε Ευρωπαίους επενδυτές που προτιμούν το ευρώ και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διεθνή ευελιξία.

Ο Σπύρος Καπράλος αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα περιορισμού της έκθεσης σε ενδεχόμενες επιπτώσεις εμπορικών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και σε πιθανούς δασμούς, πρόστιμα ή τέλη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία της μετοχής τόσο στην αμερικανική όσο και στην ελληνική αγορά διευρύνει τις ώρες κατά τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να τη διαπραγματεύονται.

Ένας ακόμη στόχος είναι η πιθανή ένταξη της Star Bulk στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, εξέλιξη που, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να προσελκύσει παθητικές επενδυτικές εισροές και να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής. Το σημαντικότερο μήνυμα, ωστόσο, αφορούσε το μέλλον.

«Θα θέλαμε να δούμε 5-10 ελληνικές ναυτιλιακές εισηγμένες στο Euronext Athens, αν και αυτό μπορεί να πάρει χρόνο», τόνισε. Κατά τον πρόεδρο της Star Bulk, όσο περισσότερες αξιόπιστες ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν την Αθήνα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες δημιουργίας ενός επενδυτικού κέντρου εφάμιλλου του Όσλο.

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι ένας ακόμη μεγάλος ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος, με δραστηριότητες σε διαφορετικούς ναυτιλιακούς κλάδους, ακολουθεί την ίδια εβδομάδα με εισαγωγή εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Euronext Athens.

Η αναφορά αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η περίπτωση της Star Bulk δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μεμονωμένο εγχείρημα, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης τάσης επιστροφής ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Λαζαράκου: Νέοι κανόνες για να έρθουν περισσότερες ναυτιλιακές στην Αθήνα

Στη θεσμική διάσταση της προσπάθειας επικεντρώθηκε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, παρουσιάζοντας τις προσαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή διεθνών ναυτιλιακών ομίλων στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Όπως επισήμανε, η Επιτροπή μελέτησε την εμπειρία του Όσλο, μιας από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές ναυτιλιακών εταιρειών, και προχώρησε σε παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εταιρειών οι οποίες έχουν ήδη παρουσία στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αποδοχής οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται με βάση τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα US GAAP, χωρίς να απαιτείται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η εκ νέου κατάρτισή τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά IFRS αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων και μπορεί να περιορίσει σημαντικά το διοικητικό κόστος και την πολυπλοκότητα για εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες στη Νέα Υόρκη. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται, στο πλαίσιο των σχετικών προϋποθέσεων, την ισοδυναμία της ετήσιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υποβάλλουν οι εταιρείες για τις ανάγκες των NYSE και Nasdaq.

Για την εξαμηνιαία πληροφόρηση προβλέπεται η χρήση των US GAAP, με συμπληρωματική έκθεση διοίκησης που περιλαμβάνει απολογισμό του πρώτου εξαμήνου, προοπτικές για το δεύτερο και πληροφορίες για ενδοεταιρικές συναλλαγές.

Η Βασιλική Λαζαράκου αναφέρθηκε επίσης στη στενή συνεργασία με την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, SEC. Ακόμη μία πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η κατάρτιση Πρακτικού Οδηγού για εκδότες τρίτων χωρών, ο οποίος θα συγκεντρώνει τις βασικές υποχρεώσεις οικονομικής πληροφόρησης, δημοσιοποίησης στοιχείων και εποπτικής συμμόρφωσης.

Ο Οδηγός προορίζεται να διευκολύνει τις εταιρείες, τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους αναδόχους που σχεδιάζουν εισαγωγές στο Euronext Athens. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οι αλλαγές δεν αποσκοπούν στη χαλάρωση της εποπτείας. «Δεν επιδιώκουμε χαμηλότερα πρότυπα προστασίας, αλλά ένα πλαίσιο σαφές, λειτουργικό και ανταγωνιστικό, χωρίς περιττές επικαλύψεις», υπογράμμισε.

Κατά την ίδια, η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext και η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τρεις οίκους, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων. Η πρόκληση πλέον είναι να μετατραπεί αυτή η συγκυρία σε πραγματικές χρηματοδοτικές δυνατότητες για τη ναυτιλία.

Την οικονομική διάσταση του εγχειρήματος ανέδειξε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, Γιώργος Ξηραδάκης, ο οποίος παρουσίασε τη μεγάλη απόσταση μεταξύ της διεθνούς χρηματιστηριακής παρουσίας των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών και της συμμετοχής τους στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι περισσότερες από 30 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήρια από το 2002 εμφανίζουν μέση διάρκεια χρηματιστηριακής παρουσίας 17,76 έτη.

Από την άλλη πλευρά, μόλις έξι εταιρείες ποντοπόρου ναυτιλίας έχουν αντλήσει κεφάλαια από την ελληνική αγορά. Οι Capital Clean Energy Carriers, Seanergy Maritime Holdings, CLP Shipping Holdings και Safe Bulkers Participation Plc άντλησαν συνολικά 550 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών εκδόσεων. Η Star Bulk, με άντληση 107,8 εκατ. ευρώ, σηματοδότησε τη μετάβαση σε μια νέα φάση χρηματοδότησης μέσω μετοχικών κεφαλαίων.

Στον ορίζοντα βρίσκεται, σύμφωνα με τον Γιώργο Ξηραδάκη, και η σχεδιαζόμενη έκδοση της Capital Maritime Finance Corp., με στόχο την άντληση έως 250 εκατ. ευρώ από την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Το κεντρικό ερώτημα που έθεσε ήταν εάν η Ελλάδα, έχοντας κατακτήσει κορυφαία θέση στην παγκόσμια πλοιοκτησία, μπορεί να αποκτήσει αντίστοιχη παρουσία και στον διεθνή χάρτη της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. «Η ελληνική ναυτιλία έχει ήδη κατακτήσει τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πρόκληση σήμερα είναι να φέρουμε ένα μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιτυχίας πίσω στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην προσέλκυση νέων εταιρειών. Χρειάζεται συστηματική ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών, εξειδικευμένη γνώση και διαρκής αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων.

Οι μεγάλες διακυμάνσεις των ναύλων, οι μεταβολές στις αξίες των πλοίων, η χρηματοοικονομική μόχλευση και οι γεωπολιτικές αναταράξεις καθιστούν τη ναυτιλία διαφορετική από τους περισσότερους συμβατικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Γι’ αυτό, όπως υποστήριξε, η ανάπτυξη μιας ναυτιλιακής κεφαλαιαγοράς προϋποθέτει επενδυτές που κατανοούν όχι μόνο τις περιόδους υψηλής κερδοφορίας, αλλά και τις σημαντικές απώλειες που μπορούν να προκύψουν όταν οι αγορές αλλάζουν κατεύθυνση.

Από τα ομόλογα στο μετοχικό κεφάλαιο

Η συζήτηση στη Ναυτιλιακή Λέσχη ανέδειξε μια ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική ναυτιλία προσεγγίζει την εγχώρια κεφαλαιαγορά. Το πρώτο βήμα έγινε από το 2021 και μετά, με τις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων. Εταιρείες όπως η Costamare, η Safe Bulkers και η Capital αξιοποίησαν την ελληνική αγορά, επιτρέποντας στους εγχώριους επενδυτές να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση διεθνών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας αγοράς μετοχικών κεφαλαίων, στην οποία οι επενδυτές δεν θα λειτουργούν μόνο ως πιστωτές, αλλά θα μπορούν να συμμετέχουν και στη μετοχική σύνθεση ναυτιλιακών εταιρειών.

Η Star Bulk αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης.

Η δημόσια προσφορά της υπερκαλύφθηκε περισσότερες από έξι φορές, προσελκύοντας πάνω από 7.500 ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σπύρος Καπράλος.

Η ανταπόκριση αυτή καταδεικνύει ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη ναυτιλία ξηρού φορτίου, ακόμη και σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από έντονους οικονομικούς κύκλους.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η επιτυχία των πρώτων εισαγωγών, αλλά η διαμόρφωση μιας αγοράς με διάρκεια, ρευστότητα και επαρκή αριθμό εταιρειών ώστε να προσελκύει συστηματικά θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Η προειδοποίηση για τους κινδύνους της ναυτιλίας

Παρά το αισιόδοξο κλίμα, και οι τρεις βασικοί ομιλητές επέμειναν στην ανάγκη προστασίας της αξιοπιστίας της αγοράς. Ο Σπύρος Καπράλος υπογράμμισε ότι οι εταιρείες που θα ακολουθήσουν πρέπει να διαθέτουν ισχυρά οικονομικά μεγέθη, έμπειρες διοικήσεις, αξιόπιστους μετόχους και υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η επιλογή των κατάλληλων εταιρειών θεωρείται κρίσιμη, καθώς μια αποτυχημένη εισαγωγή ή η ελλιπής ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τους κινδύνους της ναυτιλίας θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη που επιχειρείται να οικοδομηθεί.

Ο πρόεδρος της Star Bulk προειδοποίησε ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να βλέπουν μόνο την υψηλή κερδοφορία που εμφανίζει ο κλάδος στην κορυφή ενός ναυτιλιακού κύκλου, αλλά και τις μεγάλες διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν τις διεθνείς αγορές.

«Η ναυτιλία προσφέρει καθημερινές συγκινήσεις, αλλά χρειάζεται ηγέτες που να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις και να έχουν γερό στομάχι. Πρέπει κάποιος να είναι έτοιμος για οποιαδήποτε έκπληξη!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι εμπορικοί περιορισμοί και οι αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζουν άμεσα τόσο τα έσοδα όσο και τις αποτιμήσεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Η σύγκριση με το Όσλο δεν έγινε τυχαία. Η νορβηγική αγορά διαθέτει μακρά παράδοση στη χρηματοδότηση ναυτιλιακών και ενεργειακών επιχειρήσεων, με επενδυτές και αναλυτές εξοικειωμένους με τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων κλάδων.

Η Αθήνα επιχειρεί να αναπτύξει αντίστοιχο οικοσύστημα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ότι στην Ελλάδα βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα διοίκησης πλοίων και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων παγκοσμίως.

Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκούν οι χρηματιστηριακές εισαγωγές. Απαιτούνται εξειδικευμένοι αναλυτές, επενδυτικές υπηρεσίες, θεσμικοί επενδυτές με γνώση των ναυτιλιακών κύκλων και ένα σταθερό πλαίσιο εποπτείας.

Η δυνατότητα προσέλκυσης πέντε έως δέκα αξιόπιστων ναυτιλιακών εταιρειών, όπως την περιέγραψε ο Σπύρος Καπράλος, θα μπορούσε να δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς.

Το κατά πόσον η Αθήνα θα εξελιχθεί πράγματι σε ανταγωνιστικό ναυτιλιακό χρηματοοικονομικό κέντρο θα εξαρτηθεί από τη συνέχεια που θα έχουν οι πρώτες επιτυχημένες εισαγωγές και από την ικανότητα της αγοράς να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε διαφορετικές φάσεις του ναυτιλιακού κύκλου.

Νέος κύκλος συζητήσεων για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, Πάρις Ξανάλατος, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τα στελέχη της ναυτιλιακής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Γιάννος Κοντόπουλος, καθώς και στελέχη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου.

Το γεύμα εργασίας αποτέλεσε την πρώτη εκδήλωση του νέου θεματικού κύκλου της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας με τίτλο «Αντλώντας Κεφάλαια για την Ελληνική Ναυτιλία».

Οι επόμενες συναντήσεις θα επικεντρωθούν στην τραπεζική χρηματοδότηση, στο leasing, στα επενδυτικά κεφάλαια και στις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, καθώς και στην επίδραση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, της ενεργειακής μετάβασης και του κανονιστικού πλαισίου στις επενδυτικές αποφάσεις.

Το συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι η ελληνική ναυτιλία διαθέτει ήδη την επιχειρηματική ισχύ, τη διεθνή εμπειρία και την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Εκείνο που επιχειρείται τώρα είναι να αποκτήσει και μια ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση στην Ελλάδα.

Η επιτυχία της Star Bulk έδειξε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν αυτή η αρχή θα εξελιχθεί σε ένα μόνιμο ρεύμα εισαγωγών που θα μετατρέψει την Αθήνα από αγορά με περιορισμένη ναυτιλιακή παρουσία σε διεθνή προορισμό άντλησης κεφαλαίων για την ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

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