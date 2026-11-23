Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε συμφωνία για την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της ConocoPhillips στη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έναντι περίπου 2,5 δισ. δολαρίων, κατέληξε η νορβηγική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Vår Energi, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Βόρεια Θάλασσα, την ώρα που μεγάλοι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι περιορίζουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η συναλλαγή περιλαμβάνει τις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων της ConocoPhillips στη Νορβηγία, καθώς και συναφείς υποδομές στη χώρα και στη Βρετανία, μεταξύ των οποίων ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός Teesside.

Παράλληλα, η Vår Energi συμφώνησε να αναλάβει και φορολογική υποχρέωση ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων, όπως προκύπτει από ξεχωριστή ανακοίνωση.

Επενδύσεις στη Βόρεια Θάλασσα παρά τις προκλήσεις

Η Vår Energi ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα, επιδιώκοντας να διατηρήσει υψηλά επίπεδα παραγωγής, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν τις προσπάθειες διαφοροποίησης των ενεργειακών τους προμηθειών.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες αποσύρονται σταδιακά από την ώριμη παραγωγική λεκάνη της Βόρειας Θάλασσας, εξαιτίας των δυσμενών φορολογικών και ρυθμιστικών συνθηκών στη Βρετανία.

Ιδιαίτερο βάρος έχει η πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε παρατάσεις και αυξήσεις του έκτακτου φόρου επί των υπερκερδών της ενεργειακής βιομηχανίας, προκαλώντας αντιδράσεις στον κλάδο.

«Βλέπουμε σημαντικές μακροπρόθεσμες προοπτικές στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα», ανέφερε η Vår Energi στην ανακοίνωσή της.

Όπως πρόσθεσε, μέσω της συναλλαγής θα συνεχίσει να αξιοποιεί την εμπειρία της στην παράταση της παραγωγικής ζωής κοιτασμάτων, τα οποία διαφορετικά ενδέχεται να παρέμεναν ανεπαρκώς ανεπτυγμένα.

Στόχος παραγωγής άνω των 500.000 βαρελιών ημερησίως

Η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην επεκτατική στρατηγική της Vår Energi.

Τον περασμένο Ιούλιο, η εταιρεία είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει τη νορβηγική BlueNord ASA, μέσω συναλλαγής που περιλάμβανε μετρητά και μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 1,3 δισ. δολαρίων, αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων στη Δανία.

Νωρίτερα, το 2023, είχε συνεργαστεί με την ιταλική Eni για την εξαγορά της Neptune Energy, σε συμφωνία αξίας 4,9 δισ. δολαρίων.

Η νέα συναλλαγή με την ConocoPhillips έχει συνολική επιχειρηματική αξία 4,43 δισ. δολαρίων και επιτρέπει στη νορβηγική εταιρεία να αυξήσει τον μακροπρόθεσμο στόχο παραγωγής της σε περισσότερα από 500.000 βαρέλια ημερησίως έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται περίπου στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2027.

Παράλληλα, η Vår Energi αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τη διανομή μερίσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ανεβάζοντας το σχετικό ποσό στα 450 εκατ. δολάρια.