Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μία ακόμη εξέλιξη από τη διεθνή αγορά του LNG δείχνει πόσο μπροστά έβλεπε τελικά η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, όταν έκλεινε πέρυσι τον Νοέμβριο μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από την Αμερικανική Venture Global.

Γιατί πλέον η Venture Global δεν πουλάει LNG με μακροχρόνιες συμφωνίες μόνο σε καθαρόαιμους αγοραστές, αλλά και σε ανταγωνιστές της παραγωγούς LNG, οι οποίοι βλέπουν πόσο μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν στο να εξασφαλιστούν ποσότητες για τη διεθνή αγορά σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, χθες, η Venture Global ανακοίνωσε μία πρωτοφανή μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών (με έναρξη το 2030), για την προμήθεια 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως (MTPA) στην ConocoPhillips από το Χιούστον – μία εταιρία με πάνω από έναν αιώνα εμπειρίας στον τομέα του Oil & Gas που παράγει LNG σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Κοινώς, όταν διεθνείς παραγωγοί LNG, κλείνουν μακροχρόνιες συμβάσεις παρόμοιες με εκείνη της Atlantic SEE LNG Trade (διάρκειας επίσης 20 ετών), κάτι δείχνει όλο αυτό για την έγκαιρη και οξυδερκή τοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας στην διεθνή αγορά του LNG.

Διαβάστε ακόμη

Γραφείο Προϋπολογισμού: 12,5 δισ. απλήρωτα χρέη στην εφορία μέσα σε οκτώ μήνες – «Ανάχωμα» οι 120 δόσεις

«Ανακαινίζω»: Μέσα στον Οκτώβριο ο φάκελος και ο έλεγχος για την επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ