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Ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών και κυρίως της κερδοφορίας εμφάνισε η ΒΙΑΝΕΞ το 2025, σε μια χρονιά κατά την οποία η μεγαλύτερη επιβάρυνση από τους μηχανισμούς clawback και rebate περιόρισε μέρος της αύξησης των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών πριν από clawback και rebate αυξήθηκε στα 487,9 εκατ. ευρώ, από 441,8 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο περίπου 10,4%. Οι υποχρεωτικές επιστροφές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν στα 109,15 εκατ. ευρώ, από 89,91 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 378,76 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,65%.

Η εικόνα ήταν ακόμη ισχυρότερη σε επίπεδο κερδοφορίας. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,8%, στα 75,86 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων ενισχύθηκαν στα 29,49 εκατ. ευρώ, από 20,03 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 25 εκατ. ευρώ, έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 20,53 εκατ. ευρώ, από 10,41 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 97%.

Περισσότερα κεφάλαια στην έρευνα

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στις καταστάσεις είναι η σημαντική ενίσχυση των δαπανών για έρευνα. Τα σχετικά έξοδα αυξήθηκαν στα 15,63 εκατ. ευρώ, από 9,87 εκατ. ευρώ το 2024, δηλαδή κατά περίπου 58%, την ώρα που οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια έφθασαν τα 14,45 εκατ. ευρώ.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη στρατηγική της ΒΙΑΝΕΞ να ενισχύσει την παρουσία της στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και φαρμακοτεχνικών μορφών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στην επένδυση για τη δημιουργία νέου Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Center) στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2026 και έρχεται να διευρύνει τις ερευνητικές δυνατότητες της εταιρείας.

Το νέο R&D Center έχει ήδη στελεχωθεί με 20 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και, σύμφωνα με τη διοίκηση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών μορφών, την προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ΒΙΑΝΕΞ σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Σταθεροποίηση το 2026

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται περισσότερο συγκρατημένη μετά την ισχυρή άνοδο της περυσινής χρονιάς. Στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων και την επιβάρυνση από clawback και rebate, αναμένει η οικονομική επίδοση του 2026 να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2025.

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