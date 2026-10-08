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Η Vodafone Group ανακοίνωσε ότι η βρετανική δραστηριότητά της αναμένεται να εξοικονομεί 1 δισ. στερλίνες (1,3 δισ. δολάρια) ετησίως έως το 2032, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις προβλέψεις της μετά την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της επιχείρησης νωρίτερα φέτος.

Η αναθεώρηση των στόχων έρχεται μετά την ισχυρή πρόοδο που έχει καταγράψει η Vodafone Three έναντι των αρχικών στόχων για τη μείωση του κόστους, σύμφωνα με την εταιρεία.

Παράλληλα, η Vodafone αύξησε τον στόχο εξοικονόμησης για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2030 στις 800 εκατ. στερλίνες ετησίως, από 700 εκατ. στερλίνες προηγουμένως.

Νέοι στόχοι μετά την εξαγορά

Οι νέοι στόχοι αποτελούν την πρώτη σημαντική αναθεώρηση μετά την πλήρη εξαγορά της Vodafone Three από τη Vodafone νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η VodafoneThree δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των βρετανικών δραστηριοτήτων της Vodafone και της CK Hutchison Holdings, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της διευθύνουσας συμβούλου της Vodafone, Margherita Della Valle, για τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων του ομίλου. Η στρατηγική προβλέπει μεγαλύτερη έμφαση στις βασικές αγορές και αποεπένδυση από άλλες δραστηριότητες.

Στη Βρετανία, η πρόσθετη εξοικονόμηση κόστους θα προέλθει μεταξύ άλλων από το κλείσιμο επικαλυπτόμενων εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των δύο δικτύων, ώστε να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Παράλληλα, η Vodafone αναμένει ότι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων θα οδηγήσει και σε αύξηση των εσόδων.

Η μετοχή της Vodafone υποχώρησε κατά 0,6% στις 126,95 πένες στις 8:26 το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο περίπου 28%.

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