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Τη δέσμευση του Vodafone Group να συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα, με αιχμή τα δίκτυα και τις υποδομές συνδεσιμότητας, επαναβεβαίωσε ο Joakim Reiter, Chief External and Corporate Affairs Officer του Ομίλου, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Vodafone Group, συνοδευόμενος από τον CEO της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέα Κανάρη, είχε συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με την επενδυτική προοπτική της χώρας και τις προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό κλάδο να βρίσκονται στην ατζέντα.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη, ο Joakim Reiter επαναβεβαίωσε την πρόθεση του Vodafone Group να διατηρήσει ενεργό το επενδυτικό του αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές συνδεσιμότητας. Στόχος είναι η περαιτέρω συμβολή του Ομίλου στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, αλλά και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα μπορεί να υποστηρίξει και να επιταχύνει νέες επενδύσεις.

Διαφορετικό σκέλος της ατζέντας είχε η συνάντηση με τον κ. Πιερρακάκη, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προτάσεις για ενισχυμένο ευρωπαϊκό συντονισμό στη διαχείριση και διάθεση του φάσματος συχνοτήτων. Πρόκειται για ζήτημα με ιδιαίτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα των παρόχων να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και με τη συνολική ανταγωνιστικότητα του κλάδου έναντι άλλων μεγάλων αγορών.

Η επίσκεψη Reiter στην Αθήνα σηματοδοτεί παράλληλα την εμπιστοσύνη που αποδίδει το Vodafone Group στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ψηφιακές υποδομές στην επόμενη φάση ανάπτυξης.

Οι επαφές με την κυβέρνηση ανέδειξαν, σύμφωνα με το πλαίσιο των συζητήσεων, τη σημασία των επενδύσεων σε συνδεσιμότητα για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία.

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