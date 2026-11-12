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Ισχυρό πλήγμα στην κερδοφορία της Wizz Air προκαλεί η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, με τη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία να ανακοινώνει πτώση σχεδόν 67% στα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου, καθώς οι υψηλότερες δαπάνες για καύσιμα περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, η εταιρεία με έδρα την Ουγγαρία κατέγραψε καθαρά κέρδη 108,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, έναντι 323,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εξέλιξη αντανακλά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, η οποία αναγκάζει τις εταιρείες να αναθεωρούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια ενόψει της χειμερινής περιόδου, όταν η επιβατική κίνηση εμφανίζεται παραδοσιακά μειωμένη.

Το κόστος καυσίμων παραμένει ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος

Ο διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, Γιόζεφ Βαράντι, ξεκαθάρισε ότι η επιβάρυνση από τα καύσιμα παραμένει το σημαντικότερο εμπόδιο για την εταιρεία.

«Τα καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό αντίθετο άνεμο», δήλωσε, περιγράφοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει η αεροπορική εταιρεία καθώς εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο.

Η αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων έχει ήδη επηρεάσει τα αποτελέσματα πολλών ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, οδηγώντας ορισμένους σε υποβάθμιση των οικονομικών προβλέψεών τους και άλλους σε περιορισμό των προγραμματισμένων πτήσεων για τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ryanair, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, η οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα πρόγραμμα ενίσχυσης της αποδοτικότητας, προκειμένου να αντισταθμίσει την αναμενόμενη αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ των δαπανών για καύσιμα το επόμενο έτος.

Περικοπές δαπανών και περιορισμός πτήσεων τον χειμώνα

Η Wizz Air προχωρά επίσης σε κινήσεις συγκράτησης του λειτουργικού κόστους, προσαρμόζοντας τη δραστηριότητά της στη χαμηλότερη ζήτηση της χειμερινής περιόδου.

Όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία προσέφερε σε ορισμένους πιλότους στη βάση της στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης με οικονομικά κίνητρα.

Το Λούτον αποτελεί τη βασική επιχειρησιακή βάση της Wizz Air στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι σχετικές κινήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια περιορισμού των δαπανών, καθώς η εταιρεία μειώνει την πτητική της δραστηριότητα ενόψει του χειμώνα.

Οι παρεμβάσεις αυτές αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και στην υψηλή αξιοποίηση του στόλου.

Αυξήσεις εισιτηρίων από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές

Η επιβάρυνση από το πετρέλαιο αναμένεται να επηρεάσει και τους επιβάτες, καθώς μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζουν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Η IAG, μητρική μεταξύ άλλων της British Airways και της Iberia, καθώς και η Lufthansa, έχουν γνωστοποιήσει ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τους ναύλους το επόμενο έτος, επιδιώκοντας να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων.

Η τάση αυτή δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τον κλάδο, καθώς οι αερομεταφορείς καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τιμών τους.

Στο χρηματιστήριο, οι πιέσεις που αντιμετωπίζει η Wizz Air αποτυπώνονται και στην πορεία της μετοχής της, η οποία έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10% από την αρχή του έτους.

Με το κόστος των καυσίμων να παραμένει υψηλό και τη χειμερινή περίοδο να περιορίζει τη ζήτηση, η πορεία της κερδοφορίας και η δυνατότητα συγκράτησης των δαπανών αναδεικνύονται σε βασικές προκλήσεις για την εταιρεία τους επόμενους μήνες.