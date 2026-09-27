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Από μία από τις πιο επιθετικές στρατηγικές ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά, η Wizz Air περνά σε μια σαφώς πιο συγκρατημένη φάση, με την κερδοφορία να αποκτά πλέον προτεραιότητα έναντι της ταχείας επέκτασης.

Η αλλαγή στρατηγικής έρχεται έπειτα από μια σειρά ισχυρών πιέσεων που, όπως σημειώνει το Reuters, δύσκολα έχει αντιμετωπίσει άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, η μετοχή της Wizz Air ξεπερνούσε τις 30 στερλίνες, ενώ τα λειτουργικά περιθώρια βρίσκονταν σε διψήφια επίπεδα. Έκτοτε, η μετοχή έχει χάσει περισσότερο από τα δύο τρίτα της αξίας της, ενώ η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με λειτουργικές ζημιές κατά την τρέχουσα χρήση.

Η πανδημία αποτέλεσε μόνο την αρχή των προβλημάτων. Η Wizz Air είχε ισχυρή παρουσία στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή, δραστηριοποιούνταν έντονα στο Ισραήλ πριν από τις επιθέσεις του 2023 και, κυρίως, ήταν ένας από τους μεγάλους χρήστες των κινητήρων GTF της Pratt & Whitney. Τα προβλήματα κατασκευής που εντοπίστηκαν στους συγκεκριμένους κινητήρες οδήγησαν σε εκτεταμένους ελέγχους και καθηλώσεις αεροσκαφών, με σημαντικό κόστος για την εταιρεία.

Στη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019, η Wizz Air είχε καταγράψει λειτουργικά κέρδη 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 20%. Έξι χρόνια αργότερα, στη χρήση έως τον Μάρτιο του 2025, και ενώ οι καθηλώσεις αεροσκαφών είχαν ήδη επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 4%, στα 168 εκατ. ευρώ σε επίπεδο λειτουργικών κερδών.

Από το «Wizz 500» στα 335 αεροσκάφη

Μέχρι πρόσφατα, η διοίκηση της Wizz Air εξακολουθούσε να διατηρεί υψηλούς στόχους ανάπτυξης. Το 2024, ο διευθύνων σύμβουλος Γιόζεφ Βαράντι προωθούσε το σχέδιο «Wizz 500», με στόχο έναν στόλο 500 αεροσκαφών και περίπου 450 αεροσκάφη ενταγμένα στον όμιλο έως το 2030. Παράλληλα, η εταιρεία εξέταζε την επέκτασή της σε μακρινές αγορές, μεταξύ άλλων και στην Ινδία.

Στην ετήσια έκθεση του 2024 είχε θέσει μάλιστα ως στόχο καθαρό περιθώριο κέρδους 13%-15%, επιδιώκοντας ουσιαστικά την επιστροφή στα επίπεδα των ετών πριν από την πανδημία.

Η νέα στρατηγική είναι σαφώς πιο συγκρατημένη. Η Wizz Air στοχεύει πλέον σε έσοδα 10 δισ. ευρώ το 2030, λειτουργικό περιθώριο 10% και στόλο 335 αεροσκαφών.

Το βάρος επιστρέφει στις βασικές αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου η εταιρεία εκτιμά ότι διαθέτει περίπου το 29% των αεροπορικών θέσεων. Η περιοχή παραμένει σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης. Αναλυτές της Bernstein υπολογίζουν ότι τα αεροπορικά ταξίδια ανά κάτοικο στην Πολωνία αυξήθηκαν περίπου 45% μεταξύ 2019 και 2025.

Η αλλαγή στρατηγικής πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον αεροπορικό κλάδο. Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί περισσότερο από 115% σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), αυξάνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος.

Η Wizz Air έχει ήδη ανακοινώσει μείωση κατά 5% της προγραμματισμένης χωρητικότητας για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη κίνηση. Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η United Airlines, περιορίζουν επίσης τα προγράμματά τους παρά την ανθεκτική ζήτηση, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχει ανακοινώσει και η Ryanair.

Η τάση δείχνει μια ευρύτερη μετατόπιση στον κλάδο: οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των περιθωρίων κέρδους και λιγότερη στην ανάπτυξη με κάθε κόστος.

Για τη Wizz Air, αυτό μεταφράζεται σε βραδύτερη αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας και μεγαλύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων ανά επιβάτη.

Το βάρος του χρέους

Παρά τη νέα στρατηγική, η Wizz Air εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντική επιβάρυνση από το χρέος. Στα τέλη Ιουνίου, το καθαρό χρέος της ξεπερνούσε κατά περισσότερο από τέσσερις φορές τα EBITDA, περίπου στο διπλάσιο επίπεδο από εκείνο που εκτιμάται ότι θα χρειαζόταν για την επίτευξη του στόχου της για επενδυτική βαθμίδα.

Παράλληλα, η ισχυρή γεωγραφική παρουσία της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που σε περιόδους ανάπτυξης αποτελεί πλεονέκτημα, συνοδεύεται πλέον και από αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο.

Οι αγορές, πάντως, αντιμετώπισαν θετικά τη νέα κατεύθυνση. Από την ανακοίνωση της στρατηγικής, η μετοχή της Wizz Air έχει ενισχυθεί περισσότερο από 9%, έναντι περίπου 2% για τον δείκτη STOXX Europe Airlines.

Μετά από χρόνια κατά τα οποία η εταιρεία έδινε προτεραιότητα στη συνεχή επέκταση, το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι πλέον διαφορετικό: βραδύτερη ανάπτυξη, μικρότερη επέκταση του στόλου και μεγαλύτερη έμφαση στις αποδόσεις και την κερδοφορία.

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