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Πρόταση ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της αμερικανικής αλυσίδας εστιατορίων Wendy’s υπέβαλαν την Τετάρτη ο δισεκατομμυριούχος Νέλσον Πελτζ και ομάδα συνεργαζόμενων επενδυτών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, χρειάζεται μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση που θα μπορούσε να υλοποιηθεί αποτελεσματικότερα εκτός χρηματιστηρίου.

Η Trian Fund Management του Πελτζ, μακροχρόνιος μέτοχος της Wendy’s που ελέγχει μαζί με συνδεδεμένα μέρη ποσοστό 16,3% της αλυσίδας fast food, ηγείται της επενδυτικής ομάδας που προσφέρει 7,35 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με κανονιστική γνωστοποίηση.

Το προσφερόμενο τίμημα αντιστοιχεί σε premium περίπου 20% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τρίτη.

Η ανακοίνωση της πρότασης οδήγησε τη μετοχή της Wendy’s σε άνοδο έως 17,3%, στα 7,20 δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έλαβε την προσφορά, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι η ανεξάρτητη επιτροπή της θα εξετάσει την πρόταση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση πως θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή σε οποιαδήποτε άλλη στρατηγική επιλογή.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, η εξαγορά θα ενισχύσει περαιτέρω μια σχέση που διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες ανάμεσα στη Wendy’s και την Trian, η οποία διατηρεί επί μακρόν σημαντική παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο της αλυσίδας.

«Πιστεύουμε ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία αποτελεί την καλύτερη επιλογή και προσφέρει τα υπομονετικά, μακροπρόθεσμα κεφάλαια που απαιτούνται για να επανέλθουν η επιχείρηση και το δίκτυο δικαιόχρησης σε ισχυρή θέση», ανέφερε η ομάδα επενδυτών σε επιστολή της προς το διοικητικό συμβούλιο.

Στην πρόταση, ο Πελτζ συνεργάζεται με τον όμιλο διαχείρισης εστιατορίων Flynn Group και τις επενδυτικές εταιρείες BlueFive Capital και Sixth Street Partners, σύμφωνα με την κανονιστική γνωστοποίηση.

Η Flynn λειτουργεί περισσότερα από 340 εστιατόρια Wendy’s και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους δικαιοδόχους της αλυσίδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, αποτελεί τον κύριο δικαιοδόχο της Wendy’s στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Σε «κρίσιμο σταυροδρόμι» η Wendy’s

Η Trian υποστήριξε ότι η Wendy’s βρίσκεται σε «κρίσιμο σταυροδρόμι», επικαλούμενη τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί καταναλωτές, την οικονομική αβεβαιότητα, τον επίμονο πληθωρισμό στις τιμές των πρώτων υλών και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης που ειδικεύονται στα μπέργκερ.

Η Wendy’s προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εξασθένηση των πωλήσεών της, καθώς οι καταναλωτές που προσέχουν περισσότερο τις δαπάνες τους περιορίζουν τις επισκέψεις σε εστιατόρια.

Τον Αύγουστο, η εταιρεία απέσυρε τις ετήσιες οικονομικές προβλέψεις της, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Μπομπ Ράιτ είχε δηλώσει τότε:

«Οι επιδόσεις μας δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητές μας».

«Η επιχείρηση χρειάζεται σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις για να μειώσει τη μόχλευσή της και να υλοποιήσει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε να ανακάμψουν οι επιδόσεις του δικτύου», ανέφεραν σε επιστολή προς τη Wendy’s ο Πελτζ και ο διευθύνων σύμβουλος της Flynn Group, Γκρεγκ Φλιν.

Στις 28 Ιουνίου, η Wendy’s διέθετε καθαρό χρέος περίπου 2,4 δισ. δολαρίων.

Η Trian αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, πέρα από όσα αναφέρονται στην επίσημη γνωστοποίηση.

Αναλυτές της TD Cowen εκτίμησαν ότι η έξοδος της Wendy’s από το χρηματιστήριο έχει επιχειρηματική λογική, δεδομένου ότι η αναδιάρθρωσή της αναμένεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η μετατροπή της Wendy’s σε μη εισηγμένη εταιρεία έχει νόημα, καθώς η ανάκαμψή της πιθανότατα θα είναι παρατεταμένη, δεδομένης της δύσκολης κατάστασης των καταναλωτών χαμηλότερου εισοδήματος και της υποτονικής εικόνας στην αγορά μπέργκερ γρήγορης εξυπηρέτησης», ανέφεραν.

Νωρίτερα φέτος είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες ότι η Trian και κοινοπραξία επενδυτών προετοίμαζαν πρόταση εξαγοράς της Wendy’s, με στόχο την αποχώρησή της από το χρηματιστήριο.

Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε γνωστό ότι η Trian δεν σχεδίαζε να υποβάλει άμεσα προσφορά και διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με τις επιδόσεις της Wendy’s.

Οι ανησυχίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την πορεία της μετοχής, τους δείκτες αποτίμησης και τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Η είδηση της πρότασης που κατατέθηκε την Τετάρτη δημοσιοποιήθηκε αρχικά από τη Wall Street Journal.

Μια επενδυτική σχέση σχεδόν 20 ετών

Η Wendy’s και η Trian συνδέονται με μια σχέση που εκτείνεται σε σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο συνιδρυτής της Trian, Πίτερ Μέι, συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της Wendy’s επί 18 χρόνια.

Πέρυσι, ο Μπράντλεϊ Πελτζ, ένας από τους γιους του Νέλσον Πελτζ, εντάχθηκε στο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο της αλυσίδας. Στο παρελθόν, θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο είχαν καταλάβει τόσο ο ίδιος ο Νέλσον Πελτζ όσο και ένας ακόμη γιος του, ο Μάθιου.

Η Trian είχε εξετάσει και το 2022 το ενδεχόμενο εξαγοράς της Wendy’s με σκοπό να καταστεί μη εισηγμένη εταιρεία, αλλά εγκατέλειψε τα σχετικά σχέδια το 2023.

Τον Φεβρουάριο, ο Πελτζ είχε δηλώσει ότι θεωρούσε τη μετοχή της Wendy’s υποτιμημένη και ότι η επενδυτική εταιρεία του είχε πραγματοποιήσει συζητήσεις με πιθανούς χρηματοδότες για διάφορες συναλλαγές.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονταν περιλαμβάνονταν μια εξαγορά ή άλλες σημαντικές εταιρικές κινήσεις. Η μετοχή της Wendy’s έχει καταγράψει απώλειες περίπου 26% από την αρχή του έτους.