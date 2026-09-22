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Μεγάλη μερίδα Ελλήνων που διανύουν σήμερα την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, θυμάται ένα fast food στην πλατεία Συντάγματος που συνδέθηκε με τις βραδινές τους εξόδους. Οι πατάτες με λιωμένο τσένταρ, το Double Cheeseburger, το mushroom melt, το Frosty — το χαρακτηριστικό παγωμένο επιδόρπιο της αλυσίδας, ιδιαίτερα δημοφιλές τους καλοκαιρινούς μήνες – ήταν μερικές από τις γεύσεις που αγάπησε το ελληνικό κοινό τη δεκαετία του ‘90.

Σήμερα το δίκτυο της Wendy’s στις ΗΠΑ δέχεται νέες πιέσεις, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους franchisees της αμερικανικής αλυσίδας, η Meritage Hospitality Group, προσέφυγε σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές βάσει του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα (Chapter 11), έχοντας προηγουμένως κλείσει περίπου 60 καταστήματα που εμφάνιζαν χαμηλές επιδόσεις.

Όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg, η Wendy’s αποφάσισε να τερματίσει τις συμβάσεις franchise με τη Meritage Hospitality Group, που λειτουργεί 314 εστιατόρια Wendy’s σε 15 αμερικανικές Πολιτείες, επικαλούμενη περίπου 147 εκατ. δολάρια σε απλήρωτα δικαιώματα και άλλες χρεώσεις. Η αλυσίδα υποστηρίζει ότι είχε κοινοποιήσει την καταγγελία των συμβάσεων μία ημέρα πριν η MHG προσφύγει σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές της, γεγονός που θεωρεί κρίσιμο για το εάν η διαδικασία μπορεί να ανασταλεί λόγω της πτώχευσης. Η Wendy’s ζητεί από τη MHG να σταματήσει τη λειτουργία των καταστημάτων με το σήμα της, προβλέποντας πάντως μια σύντομη μεταβατική περίοδο ώστε τα σημεία να περάσουν είτε στην ίδια είτε σε άλλους franchisees.

Από την πλευρά της η MHG αμφισβητεί την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι συμβάσεις franchise παραμένουν σε ισχύ, ενώ αποδίδει την οικονομική της κρίση μεταξύ άλλων στη στρατηγική μάρκετινγκ και εκπτώσεων της Wendy’s και στις υψηλότερες τιμές του βοδινού κρέατος. Η εταιρεία δηλώνει υποχρεώσεις περίπου 651 εκατ. δολαρίων και περιουσιακά στοιχεία 726 εκατ. δολαρίων και σχεδιάζει να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Η διαμάχη για το μέλλον των 314 εστιατορίων αναμένεται πλέον να κριθεί στο πτωχευτικό δικαστήριο του Μίσιγκαν.

Η Wendy’s έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 με 7.334 εστιατόρια παγκοσμίως, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν τουλάχιστον έναν χρόνο υποχώρησαν κατά 7% στις ΗΠΑ και 2,3% στις διεθνείς αγορές. Οι συνολικές πωλήσεις του συστήματος μειώθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση, με την πτώση στις ΗΠΑ να φθάνει το 8,2%.

Για την Ελλάδα, πάντως, το όνομα Wendy’s ξυπνά διαφορετικές μνήμες. Η αμερικανική αλυσίδα είχε φθάσει στη χώρα ήδη από το 1989, πριν ακόμη από τα McDonald’s, ανέπτυξε δίκτυο που έφθασε σε διψήφιο αριθμό καταστημάτων και απέκτησε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα σημεία στην Αθήνα. Λίγο περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, όμως, είχε εξαφανιστεί από την ελληνική αγορά.

Από ένα εστιατόριο στο Οχάιο σε παγκόσμια αλυσίδα

Η ιστορία της Wendy’s ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 1969, όταν ο Ντέιβ Τόμας άνοιξε το πρώτο εστιατόριο στο Κολόμπους του Οχάιο. Το όνομα προήλθε από το παρατσούκλι της κόρης του, Μελίντα, ενώ βασικά χαρακτηριστικά του brand έγιναν τα τετράγωνα μπιφτέκια, το φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας και το Frosty.

Η ανάπτυξη υπήρξε ταχύτατη και η Wendy’s εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές των McDonald’s και Burger King. Καθοριστικό ρόλο στην επέκταση έπαιξε το franchise, μοντέλο στο οποίο εξακολουθεί να βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της.

Η εταιρεία συνδέει επίσης την ιστορία της με την ανάπτυξη του σύγχρονου drive-through, παρουσιάζοντας το 1970 το «Pick-Up Window» (φωτο κάτω).

Η μεγάλη πίεση στις ΗΠΑ

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την ίδρυσή της, η Wendy’s εξακολουθεί να διαθέτει ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο, όμως η αμερικανική αγορά αποτελεί σήμερα το βασικό της πρόβλημα.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι παγκόσμιες πωλήσεις του συστήματος διαμορφώθηκαν στα 3,66 δισ. δολάρια. Σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 6,5%, καθώς η πτώση κατά 8,2% στις ΗΠΑ υπερκάλυψε την αύξηση 3,4% στις διεθνείς αγορές.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις μειώθηκαν ακόμη περισσότερο: 7% στις ΗΠΑ και 2,3% διεθνώς.

Ο Μπομπ Ράιτ, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Wendy’s τον Μάιο, αναγνώρισε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ότι το brand δεν αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Όπως ανέφερε, η κίνηση στα καταστήματα, η πρόταση αξίας προς τους καταναλωτές και τα οικονομικά δεδομένα των franchisees δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της εταιρείας.

Ενδεικτικό των πιέσεων είναι και το κλίμα μεταξύ των χρηματοδοτών του κλάδου. Έρευνα του Restaurant Finance Monitor μεταξύ 37 δανειστών εστιατορίων έδειξε ότι μόλις οκτώ σχεδίαζαν να χορηγήσουν νέα δάνεια σε franchisees της Wendy’s μέσα στο 2026. Από τους 37, οι 29 είχαν ήδη δάνεια προς συνεργάτες της αλυσίδας στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η πτώχευση της Meritage

Σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η προσφυγή της Meritage Hospitality Group στον πτωχευτικό κώδικα.

Στην αίτηση πτώχευσης δήλωσε 1.000 έως 5.000 πιστωτές, με τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τα περιουσιακά στοιχεία να τοποθετούνται μεταξύ 10 και 50 εκατ. δολαρίων. Ξεχωρίζει η οφειλή σχεδόν 25 εκατ. δολαρίων προς τη Wendy’s, η οποία αφορά αναβαλλόμενα franchise fees.

Η Meritage και 14 συνδεδεμένες εταιρείες υπέβαλαν από κοινού αίτηση για πτώχευση. Στόχος της διαδικασίας, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η ενίσχυση του ισολογισμού και η δημιουργία μιας βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.

Η προσφυγή στο Chapter 11 δεν συνεπάγεται άμεσο κλείσιμο των 314 Wendy’s. Η Meritage ανακοίνωσε ότι τα εστιατόρια θα συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης, ενώ εργάζεται για την εξασφάλιση χρηματοδότησης debtor-in-possession, προκειμένου να διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα.

Τα 60 λουκέτα πριν από το Chapter 11

Η εταιρεία είχε ήδη επιχειρήσει να περιορίσει τις πιέσεις πριν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Μέσα στο 2026 έκλεισε περίπου 60 καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις και περιόρισε λειτουργικά έξοδα.

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν την πίεση. Οι πωλήσεις της Meritage στο δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν στα 150 εκατ. δολάρια, από 163,5 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα, αν και το αντίστοιχο διάστημα του 2025 περιλάμβανε επιπλέον 40 εστιατόρια.

Παρά τα προβλήματα, ο διευθύνων σύμβουλος Ρόμπερτ Σέρμερ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η εταιρεία ανέμενε «σημαντική ανάκαμψη το 2027».

Η χρηματιστηριακή αντίδραση ήταν έντονη. Η μετοχή της εισηγμένης Meritage βρισκόταν στα 2,07 δολάρια κατά το άνοιγμα της 17ης Σεπτεμβρίου, πριν ανακοινωθεί η αίτηση πτώχευσης, και είχε υποχωρήσει κοντά στα 0,20 δολάρια μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η είσοδος των Wendy’s στην Ελλάδα

Πολύ πριν από τις σημερινές αναταράξεις στις ΗΠΑ, η Wendy’s είχε επιχειρήσει να κατακτήσει και την ελληνική αγορά.

Η παρουσία της ξεκίνησε το 1989, με την ανάπτυξη του αμερικανικού σήματος να περνά στην οικογένεια Νίκα. Ήταν μάλιστα από τις πρώτες μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες burgers που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, πριν από την άφιξη των McDonald’s.

Μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε ένα υπολογίσιμο δίκτυο. Το 1996 λειτουργούσαν 10 Wendy’s, οκτώ στην Αττική –μεταξύ άλλων σε Κηφισιά, Γλυφάδα, Σύνταγμα, Ομόνοια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Παλαιό Φάληρο– και δύο σε Λάρισα και Ρόδο.

Οι πωλήσεις των ελληνικών Wendy’s είχαν φθάσει το 1995 τα 3,2 δισ. δραχμές, ενώ υπήρχαν σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και άλλες περιοχές.

Μέχρι το 1999, δημοσίευμα των «Νέων» κατέγραφε 14 εστιατόρια Wendy’s στην Ελλάδα.

Γιατί έφυγαν από την Ελλάδα

Η έξοδος της Wendy’s από την Ελλάδα γέννησε πολλά ερωτήματα με αναφορές της εποχής να κάνουν λόγο για διαφωνίες κατά τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συμφωνίας franchise, καθώς η ελληνική πλευρά επιδίωκε διαφορετικούς όρους. Συμφωνία δεν επιτεύχθηκε και ακολούθησε σταδιακή αποεπένδυση. Παράλληλα, υπήρχε μια ιδιαίτερη επιχειρηματική συνθήκη. Η Νίκας αποτελούσε σημαντικό προμηθευτή της Goody’s, δηλαδή της ελληνικής αλυσίδας που ανταγωνιζόταν ευθέως τη Wendy’s στην αγορά των burgers. Δημοσιεύματα της εποχής και μεταγενέστερες αναδρομές συνέδεσαναυτή τη διπλή επιχειρηματική σχέση με την απόφαση απεμπλοκής.

Στις 17 Απριλίου 2002, τα «Νέα» έγραφαν ότι είχε ανασταλεί η λειτουργία των καταστημάτων Wendy’s στη Γλυφάδα και στο Σύνταγμα, ενώ εκείνη την περίοδο γινόταν ακόμη λόγος για νέο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η επανεκκίνηση δεν ήρθε και το 2002 καταγράφεται ως η χρονιά της οριστικής αποχώρησης της Wendy’s από την ελληνική αγορά, κλείνοντας έναν κύκλο περίπου 13 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 (22 ολόκληρα χρόνια μετά την αποχώρηση) διακινήθηκαν σενάρια ότι τα Wendy’s θα ξαναέρθουν στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Σενάρια που αποδείχθηκαν απλώς σενάρια…

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