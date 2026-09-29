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Σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης της Metlen προχώρησε η Wood, διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά) και αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής κατά περίπου 45%, στα 65 ευρώ.

Ο αναλυτής της Wood επιβεβαιώνει παράλληλα τον μεσοπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η εταιρεία, εκτιμώντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η στρατηγική «Big Three», η οποία, σύμφωνα με τη Wood, διευρύνει το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Metlen πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της ενέργειας και των μετάλλων. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων Energy & Metals, στην ανάπτυξη στον τομέα των critical και circular metals, αλλά και στην επέκταση στους κλάδους της άμυνας, των υποδομών και των παραχωρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δραστηριότητα M RESET, η οποία καταγράφει ισχυρή δυναμική. Η Wood σημειώνει ότι τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 116 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ προβλέπει ότι θα ανέλθουν στα 240 εκατ. ευρώ το 2026 και στα 430 εκατ. ευρώ το 2028.

Στον κλάδο του αλουμινίου, η Wood υπογραμμίζει ότι η Metlen παραμένει η μοναδική πλήρως καθετοποιημένη παραγωγός βωξίτη και αλουμινίου στην Ευρώπη, στοιχείο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα κόστους και τη στρατηγική θέση της εταιρείας σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για κρίσιμες πρώτες ύλες.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η παραγωγή γαλλίου, με την πρώτη παραγωγή να τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ήδη, σύμφωνα με την έκθεση της Wood, το 25% της σχεδιαζόμενης παραγωγής έχει καλυφθεί μέσω μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας.

Στον τομέα της άμυνας, η Wood αναφέρεται στην επέκταση του hub στον Βόλο, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 6 εργοστάσια, με τέσσερις μονάδες να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή να έχουν εγκαινιαστεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, η Metlen έχει αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς αμυντικούς αναδόχους.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη METKA, η οποία, σύμφωνα με τη Wood, εξελίσσεται σε τρίτο βασικό πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου.

Ο οίκος επισημαίνει τη σημαντική άνοδο των EBITDA της δραστηριότητας, από 18 εκατ. ευρώ το 2023 σε 100 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ ήδη στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν ανέλθει στα 82 εκατ. ευρώ.

Η Wood αποδίδει στη METKA αποτίμηση 1,178 δισ. ευρώ, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που δημιουργεί το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο έργων.

Το συνολικό pipeline κατασκευών και παραχωρήσεων ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. ευρώ, με τη METKA να ενισχύει την παρουσία της σε μεγάλα έργα υποδομών. Παράλληλα, η M Concessions αναμένεται να προσφέρει επαναλαμβανόμενα έσοδα και σταθερές μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές μέσω συμβάσεων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

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