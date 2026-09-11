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Σε τροχιά ανάπτυξης υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης παραμένει η ελληνική οικονομία, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό κινητήρα, την ιδιωτική κατανάλωση να διατηρεί θετική δυναμική και τη δημοσιονομική εικόνα να επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέψει μέρος των υπερπλεονασμάτων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, ο επίμονος πληθωρισμός και η αρνητική συμβολή του εξωτερικού τομέα αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για την επόμενη περίοδο, σύμφωνα με τη Wood & Company.

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 και κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις της WOOD για 1,8% και 0,2% αντίστοιχα. Ο ρυθμός είναι χαμηλότερος σε σχέση με το 2025, όταν η μέση τριμηνιαία ανάπτυξη διαμορφωνόταν στο 0,6%, ωστόσο η σύνθεση του ΑΕΠ χαρακτηρίζεται θετική, καθώς η ανάκαμψη εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 9,6% σε ετήσια βάση, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να παραμένουν ισχυρές. Η κατανάλωση των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 1,7%, ενώ η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κινήθηκαν υψηλότερα κατά 2,2%, καταγράφοντας πλέον εννέα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, όμως οι εισαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα, κατά 3,7%.

Αυτό αποτελεί και μία από τις βασικές αδυναμίες της τρέχουσας αναπτυξιακής φάσης. Η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα αυξάνει τη ζήτηση για εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά, με αποτέλεσμα οι καθαρές εξαγωγές να αφαιρούν ολοένα περισσότερο από την ανάπτυξη. Το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 35,9%, υψηλότερα σε μακροχρόνια βάση, χωρίς ωστόσο ουσιαστική πρόοδο από το 2021.

Στο παραγωγικό σκέλος, ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία αυξήθηκε κατά 12,9% σε ετήσια βάση. Η WOOD συνδέει την επίδοση αυτή με την επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ευρωπαϊκά ταμεία συνοχής. Θετική ήταν επίσης η εικόνα στη γεωργία, με ανάπτυξη 4,5%, στη μεταποίηση και την εξόρυξη με 2,1%, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με 6,7% και στην πληροφορική και επικοινωνία με 4,3%. Αντίθετα, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο υποχώρησαν κατά 1,5%.

Για το σύνολο του 2026, η WOOD προβλέπει πραγματική ανάπτυξη 2%, έναντι 2,2% το 2025, ενώ για το 2027 αναμένει επιτάχυνση στο 2,2%. Παράλληλα, εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται έντονα, από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 134,5% το 2026 και 126% το 2027.

Η πληθωριστική πίεση παραμένει

Η μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη πρόκληση για την ελληνική οικονομία παραμένει ο πληθωρισμός. Τον Αύγουστο επιταχύνθηκε στο 3,8%, από 3,4% τον Ιούλιο και 2,5% τον Ιανουάριο. Οι τιμές των τροφίμων εμφανίζουν αισθητά ηπιότερη άνοδο, μόλις 0,9%, ωστόσο σε βασικές κατηγορίες του οικογενειακού προϋπολογισμού οι αυξήσεις παραμένουν πολύ υψηλές. Η στέγαση και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αυξήθηκαν κατά 9,7%, οι μεταφορές κατά 7,7% και οι τιμές σε εστιατόρια και ξενοδοχεία κατά 6,6%.

Η WOOD θεωρεί ότι ο πληθωρισμός θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται τόσο από τις διεθνείς ενεργειακές τιμές όσο και από τη στενότερη αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%. Παράλληλα, επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες που δυσκολεύουν την αποκλιμάκωση των τιμών, όπως η μεγάλη παρουσία πολύ μικρών επιχειρήσεων με χαμηλότερη παραγωγικότητα και το υψηλό μεταφορικό κόστος.

Πακέτο 2,2 δισ. ευρώ και στροφή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η WOOD στα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Για το 2027 το πακέτο αποτιμάται στα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,8% του ΑΕΠ, ενώ έως το 2030 οι παρεμβάσεις προβλέπεται να αυξηθούν στα 3,5 δισ. ευρώ.

Η έκθεση διακρίνει τρεις βασικούς άξονες που είναι η άμεση ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και η ενίσχυση της συγκέντρωσης, των επενδύσεων και της παραγωγικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σε σχέση με προηγούμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, η WOOD θεωρεί ότι η σύνθεση των μέτρων είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα περιθώρια παραγωγικής αναβάθμισης.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις, νέα κίνητρα για επενδύσεις μέσω ταχύτερων αποσβέσεων, κατεύθυνση 1,5 δισ. ευρώ πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, νέο στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ και πρόσθετες παρεμβάσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και εργαζόμενους.

Το πρόγραμμα έως το 2030

Η WOOD χαρακτηρίζει συνεκτικό τον σχεδιασμό της κυβέρνησης έως το 2030, με στόχο η Ελλάδα να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2%, υψηλότερα από την Ευρωζώνη, να μειώσει την ανεργία κάτω από 6% και το δημόσιο χρέος στο 110% του ΑΕΠ. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ και αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας στην κατηγορία «Α».

Στην ίδια στρατηγική εντάσσονται η περαιτέρω ψηφιοποίηση του Δημοσίου, η αναδιάρθρωση και επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, η αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας, η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγικότητας και οι παρεμβάσεις σε υγεία και εκπαίδευση.

Κομβικό στοιχείο αποτελεί και η ενέργεια, με στόχο τη μείωση των λιανικών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Το σχέδιο βασίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, στην αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας, στην ενίσχυση των δικτύων και των διασυνδέσεων, στη μείωση των χρεώσεων κοινής ωφέλειας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η συνολική επενδυτική ανάγκη εκτιμάται σε περίπου 5 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης να μπορεί να προέλθει από ευρωπαϊκούς πόρους.

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