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Λιγότερες αλυσίδες, μεγαλύτεροι όμιλοι και ολοένα ισχυρότερα δίκτυα προμηθειών και διανομής αλλάζουν τον χάρτη της ελληνικής αγοράς καθημερινών καταναλωτικών αγαθών. Η συγκέντρωση, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, επεκτείνεται πλέον στη χονδρική και στην παραγωγή, με τις τελευταίες εξαγορές να επιταχύνουν μια αναδιάταξη που επηρεάζει χιλιάδες επιχειρήσεις.

Τρόφιμα, ποτά, απορρυπαντικά, χαρτικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας περνούν ολοένα περισσότερο μέσα από ισχυρά εμπορικά δίκτυα, ενώ η νέα ενεργειακή κρίση προσθέτει πίεση στους μικρότερους παίκτες.

Η συμφωνία για την εξαγορά 13 καταστημάτων της ΕΝΑ Cash & Carry από τη The Mart, στην οποία η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης συμμετέχει με 49%, είναι η πιο πρόσφατη κίνηση.

Είχαν προηγηθεί η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης και η επέκταση της τελευταίας στη διανομή. Την ίδια ώρα, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτύσσει τα συνεργαζόμενα καταστήματά της, η Metro ενισχύει την τροφοδοσία επαγγελματιών και οι οικογένειες Σκλαβενίτη και Παντελιάδη έχουν ισχυρή παρουσία στην παραγωγή τροφίμων.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στις εξαγορές. Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις διατηρούν την ανεξαρτησία τους, αλλά συνδέονται εμπορικά με μεγαλύτερα δίκτυα. Eνα παντοπωλείο μπορεί να αγοράζει πλέον από έναν ισχυρό όμιλο, ένας παραγωγός να εξαρτάται από λίγους μεγάλους πελάτες και ένας χονδρέμπορος να ανταγωνίζεται επιχειρήσεις με πολλαπλάσια οικονομική δύναμη. Eτσι, η συγκέντρωση προχωρά και μέσα από τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές.

Η συγκέντρωση

Το λιανεμπόριο τροφίμων δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η διαδικασία. Το 2008, πριν από την ελληνική οικονομική κρίση, λειτουργούσαν 96 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το 2016 είχαν περιοριστεί σε 55 και το 2026 σε 43. Μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες, περισσότερες από τις μισές εξαφανίστηκαν από τον χάρτη είτε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, είτε επειδή δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με μελέτη της EY-Parthenon που παρουσιάστηκε στα τέλη Οκτωβρίου, οι έξι μεγαλύτερες αλυσίδες συγκέντρωναν το 71% της οργανωμένης αγοράς το 2025. Παρότι δεκάδες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο, το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου βρίσκεται πλέον στα χέρια λίγων μεγάλων παικτών.

Η κατάρρευση της Ατλάντικ, η εξαγορά της Βερόπουλος από τη Metro, η απορρόφηση της Μαρινόπουλος από τον Σκλαβενίτη το 2017 και η εξαγορά της Προμηθευτικής από τη Μασούτης αποτέλεσαν καθοριστικούς σταθμούς. Σήμερα, μόνο ο Σκλαβενίτης κατέχει μερίδιο άνω του 30% στην οργανωμένη λιανική, σε μια αγορά που, σύμφωνα με τη NielsenIQ, πραγματοποίησε πωλήσεις 16,24 δισ. ευρώ το 2025.

Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα αισθητή στις τοπικές αγορές. Εκεί όπου άλλοτε δραστηριοποιούνταν περισσότερες περιφερειακές αλυσίδες, οι καταναλωτές συναντούν πλέον όλο και συχνότερα τα ίδια εμπορικά σήματα. Η παρουσία ενός μεγάλου ομίλου μπορεί να φέρει επενδύσεις, περισσότερους κωδικούς και καλύτερες υπηρεσίες, αλλά περιορίζει και τον αριθμό των ανεξάρτητων επιχειρήσεων που διεκδικούν την τοπική κατανάλωση.

Η γεωγραφική διάσταση της συγκέντρωσης άλλωστε βρίσκεται στο επίκεντρο των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις μεγάλες εξαγορές του κλάδου.

Η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων καταγράφεται και στο σύνολο του εμπορίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαρθρωτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 δραστηριοποιούνταν 220.588 επιχειρήσεις, έναντι 222.999 το 2023, δηλαδή 2.411 λιγότερες.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών, ωστόσο, αυξήθηκε κατά 2,9%, στα 167,69 δισ. ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν τόσο η απασχόληση όσο και η προστιθέμενη αξία. Τα στοιχεία αφορούν τον ευρύτερο κλάδο του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, και αποτυπώνουν μια χαρακτηριστική αντίθεση: λιγότερες επιχειρήσεις, μεγαλύτερη συνολική δραστηριότητα.

Η χονδρική

Σε μια οργανωμένη αγορά Cash & Carry με πωλήσεις περίπου 1,37 δισ. ευρώ το 2025, οι ισορροπίες ετοιμάζονται να αλλάξουν. Η συμφωνία της The Mart για την εξαγορά των 13 καταστημάτων της ΕΝΑ Cash & Carry ενισχύει τον ανταγωνισμό με τη Metro της οικογένειας Παντελιάδη, η οποία διατηρεί την πρώτη θέση στον κλάδο. Στην ίδια αγορά δραστηριοποιούνται επίσης η Μασούτης, ο Γαλαξίας και η Bazaar.

Η The Mart, με πωλήσεις 450,44 εκατ. ευρώ το 2025, ετοιμάζεται να αυξήσει το δίκτυό της από 14 σε 27 καταστήματα, εφόσον εγκριθεί και ολοκληρωθεί η συμφωνία με την ΕΝΑ. Παράλληλα, επενδύει σε νέο κέντρο διανομής 21.000 τετραγωνικών μέτρων στον Ταύρο, που προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2027. Η Metro Cash & Carry διατηρεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, μερίδιο κοντά στο 50% στην οργανωμένη χονδρική. Ενισχύει ιδιαίτερα την απευθείας τροφοδοσία επαγγελματιών, με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 49% και τις παραγγελίες κατά 55,7% το 2025.

Πέρα από τα Cash & Carry δραστηριοποιούνται εκατοντάδες ανεξάρτητοι έμποροι και διανομείς που τροφοδοτούν ξενοδοχεία, εστιατόρια, μικρά καταστήματα και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Ενδεικτικά, στο σύστημα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας λειτουργούν περίπου 750 εμπορικές επιχειρήσεις, με ετήσια διακίνηση 2,5 εκατομμυρίων τόνων προϊόντων και εμπορική δραστηριότητα περίπου 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για διαφορετικό τμήμα της αγοράς, που δείχνει ωστόσο το εύρος του ανεξάρτητου εμπορίου.

Οι μικρότεροι χονδρέμποροι διαθέτουν εμπειρία, εξειδίκευση και ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τους. Απέναντί τους βρίσκουν πλέον ομίλους που μπορούν να συνδυάζουν μεγάλες παραγγελίες, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, τεχνολογία και καθημερινές παραδόσεις.

Οι υποδομές

Οι επενδύσεις σε αποθήκες, ψυκτικές εγκαταστάσεις, στόλους οχημάτων και πληροφοριακά συστήματα αποτελούν βασικό πλεονέκτημα των μεγάλων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, οι αλυσίδες επένδυσαν περίπου 2,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2025, παρά τα περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων των 43 αλυσίδων που εξετάστηκαν για το 2024 διαμορφώθηκε στο 1,65%, από 1,84% το 2023.

Το υψηλό κόστος αυτών των επενδύσεων δυσκολεύει την ανάπτυξη των μικρότερων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο νέων ανατιμήσεων στην ενέργεια και στις μεταφορές. Η κρίση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη περάσει μια μακρά περίοδο διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα κεφάλαια για την επόμενη ημέρα.

Τα δίκτυα

Η συγκέντρωση προχωρά και μέσα από τη συνεργασία με ανεξάρτητους καταστηματάρχες. Η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης δημιουργεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα της ελληνικής αγοράς, με σημαντική παρουσία συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη συμφωνία υπό όρους, επιβάλλοντας την εκποίηση έξι καταστημάτων και τη διακοπή συνεργασίας ή χρήσης εμπορικών σημάτων σε άλλα 47 προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες τοπικές αγορές. Παράλληλα η Μασούτης, υπό τον κ. Γιάννη Μασούτη, απέκτησε το 51% της Kontzoglou Distribution, ενισχύοντας την παρουσία της στη διανομή τροφίμων.

Στην ίδια κατεύθυνση της εμπορικής ανάπτυξης κινείται και η Hellenic Authentic Goods (HAGS), με αντικείμενο την προώθηση ελληνικών προϊόντων και την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Οι κινήσεις αυτές διευρύνουν το αποτύπωμα της Μασούτης πέρα από το δικό της δίκτυο καταστημάτων, χωρίς να συνιστούν μέχρι στιγμής αντίστοιχη επένδυση σε ιδιόκτητη βιομηχανική παραγωγή. Η ΑΒ Βασιλόπουλος, υπό τον κ. Νίκο Λαβίδα, έχει θέσει στόχο τα 700 franchise σε συνολικό δίκτυο 900 καταστημάτων έως το 2028, ενώ η Metro της οικογένειας Παντελιάδη αναπτύσσει το My market Local.

Για τους μεγάλους ομίλους, τα συνεργαζόμενα καταστήματα αποτελούν έναν τρόπο επέκτασης χωρίς να απαιτείται η εξαγορά κάθε νέου σημείου πώλησης. Για τους προμηθευτές, αντίστοιχα, σημαίνουν μεγαλύτερους όγκους παραγγελιών που οργανώνονται μέσα από τα ίδια εμπορικά δίκτυα. Ο ανεξάρτητος καταστηματάρχης αποκτά πρόσβαση σε καλύτερους όρους προμηθειών και εμπορική υποστήριξη, αλλά περιορίζεται η δυνατότητά του να διαμορφώνει αυτόνομα το σύνολο των αγορών του, ανάλογα με τους όρους της συνεργασίας.

Η βιομηχανία

Η συγκέντρωση των εμπορικών δικτύων επηρεάζει άμεσα και τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, απορρυπαντικών, χαρτικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Οι μεγάλοι προμηθευτές διαθέτουν αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα και ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Για τις μικρότερες παραγωγικές επιχειρήσεις, αντίθετα, η πρόσβαση σε λίγους μεγάλους πελάτες μπορεί να καθορίζει την πορεία τους. Παλαιότερη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 11 κατηγορίες βασικών αγαθών είχε αναδείξει την ισχύ των μεγάλων προμηθευτών στις περισσότερες από αυτές, αλλά και το πλεονέκτημα των μεγαλύτερων αλυσίδων στις τιμές προμήθειας. Στα όσπρια και στο χαρτί υγείας, όπου η ιδιωτική ετικέτα είχε μεγαλύτερη βαρύτητα, οι ισορροπίες διαφοροποιούνταν.

Για τις μικρομεσαίες ελληνικές βιομηχανίες που στηρίζουν σημαντικό μέρος των πωλήσεών τους στην εγχώρια αγορά, η είσοδος σε μια μεγάλη αλυσίδα μπορεί να εξασφαλίσει αύξηση της παραγωγής και σταθερότερες παραγγελίες. Συνοδεύεται όμως από απαιτήσεις για συνεχή τροφοδοσία, εμπορικές παροχές, συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες και ανταγωνιστικές τιμές. Οταν ένας ή δύο πελάτες αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος του τζίρου, η απώλεια μιας συμφωνίας μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας.

Η ιδιωτική ετικέτα αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο. Η ΑΒ έχει θέσει στόχο μερίδιο 40% με την προσθήκη 1.000 κωδικών έως το 2027. Οι συμφωνίες παραγωγής τέτοιων προϊόντων μπορούν να εξασφαλίζουν μεγάλους όγκους παραγγελιών και καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, αλλά αφήνουν στον λιανέμπορο τον έλεγχο του εμπορικού σήματος και της σχέσης με τον τελικό καταναλωτή.

Η παραγωγή

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της οικογένειας Σκλαβενίτη, η οποία έχει αναπτύξει παράλληλα με το λιανεμπόριο σημαντική παραγωγική δραστηριότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γλάρος, η χαρτοβιομηχανία που ιδρύθηκε το 2004 στα Οινόφυτα και παράγει, μεταξύ άλλων, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και άλλα χαρτικά προϊόντα.

Σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο βιομηχανικό όμιλο, με δραστηριότητες που επεκτείνονται σε διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων. Στο παραγωγικό πλέγμα της οικογένειας εντάσσονται η Baker Master, που παράγει προϊόντα ζύμης, όπως σφολιατοειδή και πίτσες, και η Meat House, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος. Το επόμενο μεγάλο βήμα γίνεται μέσω της Αύρα Παραγωγή Γευμάτων, η οποία υλοποιεί επένδυση περίπου 100 εκατ. ευρώ στη Μαγούλα για τη δημιουργία εργοστασίου έτοιμων γευμάτων, με σχεδιαζόμενη δυναμικότητα 250.000 μερίδων ημερησίως.

Στο ίδιο παραγωγικό πλέγμα προστέθηκε πρόσφατα και η Eurocatering, στην οποία η Γλάρος απέκτησε το 49%. Πρόκειται για την εταιρεία πίσω από το γνωστό εμπορικό σήμα «Φρεσκούλης», με παρουσία στις συσκευασμένες φρέσκες σαλάτες και στα έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα λαχανικών.

Ανάλογη, αν και παλαιότερη, είναι η παρουσία της οικογένειας Παντελιάδη σε διαφορετικά στάδια της αγοράς τροφίμων. Παράλληλα με τη Metro, που λειτουργεί τα My market και Metro Cash & Carry υπό τον κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη, η οικογένεια δραστηριοποιείται στη βιομηχανία και στη διανομή μέσω της ΟΠΤΙΜΑ, επικεφαλής της οποίας είναι ο αδελφός του, κ. Στέφανος Παντελιάδης.

Στο παραγωγικό σκέλος ξεχωρίζει η ΗΠΕΙΡΟΣ, με τυροκομικές μονάδες στην Αρτα, στον Δομοκό και στην Ελασσόνα, ενώ η δραστηριότητα επεκτείνεται και στο ελαιόλαδο μέσω της Medolio. Πρόκειται για ξεχωριστές εταιρικές δραστηριότητες που δεν αποτελούν θυγατρικές των αντίστοιχων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αναδεικνύουν, ωστόσο, μια σημαντική πλευρά της αναδιάταξης: επιχειρηματικές οικογένειες με ισχυρή θέση στο εμπόριο αποκτούν παρουσία και στην παραγωγή, στις εισαγωγές και στη διανομή, καλύπτοντας περισσότερα στάδια της διαδρομής ενός προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.

Οι ισορροπίες

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρακολουθεί τις εξελίξεις και τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε ειδική χαρτογράφηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας: από την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση έως το εμπόριο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση δεν συνεπάγεται αυτομάτως υψηλότερες τιμές. Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να μειώνουν το κόστος και να διευκολύνουν τις επενδύσεις. Το ερώτημα είναι πόσο από αυτό το όφελος φτάνει στον καταναλωτή και ποιες επιλογές θα εξακολουθήσουν να έχουν οι παραγωγοί, οι προμηθευτές και οι ανεξάρτητοι έμποροι.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι επιλογές περιορίζονται σταδιακά: ένταξη σε οργανωμένα δίκτυα, επένδυση στην εξειδίκευση ή αποχώρηση από την αγορά.

Η επόμενη φάση της συγκέντρωσης θα κριθεί, επομένως, λιγότερο από τον αριθμό των εξαγορών και περισσότερο από το ποιοι θα έχουν τη δύναμη να καθορίζουν τους όρους συνεργασίας στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίου. Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό στοίχημα για τον ανταγωνισμό: να διατηρηθεί χώρος για ανεξάρτητες επιχειρήσεις ακόμη και σε μια αγορά που οργανώνεται γύρω από ολοένα μεγαλύτερους ομίλους.