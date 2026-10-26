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Η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της συγχώνευσης της εταιρείας Credia Bank, με την εταιρεία ΕΥΡΩΠΗ Holdings, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα:

• ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΧΑ & ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ Holdings θα διαγραφούν από τη σύνθεση των δεικτών και θα αντικατασταθούν από τις μετοχές της εταιρείας Y/KNOT Invest A.E., με συντελεστή ελεύθερης διασποράς (Free Float Weighting) 71% και συντελεστή στάθμισης (Capping Factor) 1,0.

• FTSE/ΧΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι μετοχές της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ Holdings θα διαγραφούν από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς αντικατάσταση.

• FTSE/ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ Holdings θα διαγραφούν από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς αντικατάσταση.

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «Y/KNOT INVEST ΑΕ» θα διαγραφούν από τη σύνθεση των δεικτών και θα αντικατασταθούν από τις μετοχές της εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΕ», με συντελεστή ελεύθερης διασποράς (Free Float Weighting) 33% και συντελεστή στάθμισης (Capping Factor) 1,0.

Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026.