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Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν συνόψισε σε δύο λέξεις τη θέση της χώρας του πριν από την έκτακτη σύνοδο των Βρυξελλών στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε, πρέπει «να εκσυγχρονιστεί και να μικρύνει». Η πρώτη λέξη αφορά το πού θα πηγαίνουν τα χρήματα. Η δεύτερη, το πόσα θα βάζουν οι κυβερνήσεις στο κοινό ταμείο.

Οι χώρες που έγιναν γνωστές ως frugals, δηλαδή «φειδωλές», προτιμούν πλέον να αποκαλούνται modernisers (εκσυγχρονιστές).

Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και άλλοι καθαροί συνεισφορείς θέλουν να περιορίσουν το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται για τα ταμεία τους ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ.

«Ο νέος προϋπολογισμός απαιτεί από την Γερμανία να αυξήσει τη συνεισφορά της κατά αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτά τα χρήματα, απλά, δεν τα έχουμε» εξήγησε στο newmoney πηγή της γερμανικής κυβέρνησης.

«Εκσυγχρονιστές» και «Φίλοι της Συνοχής»

Οι «φειδωλοί» έγιναν γνωστοί το 2020, όταν η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία και η Σουηδία πίεσαν για λιγότερες επιχορηγήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, η διεκδίκηση είναι ευρύτερη: μικρότερος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και μεγαλύτερο μερίδιο των κονδυλίων για την άμυνα, την καινοτομία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Στη σημερινή διαπραγμάτευση, στην ομάδα των «εκσυγχρονιστών» βρίσκονται η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία και η Αυστρία. Και οι έξι ήταν καθαροί συνεισφορείς στον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕ το 2025.

Καθαροί συνεισφορείς ήταν επίσης η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW) βάσει στοιχείων της Κομισιόν, χωρίς να συνυπολογίζεται το NextGenerationEU.

Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν συνταχθεί με τους «Φίλους της Συνοχής», τη συμμαχία 17 κρατών-μελών, όπου μετέχει και η Ελλάδα, που ζητά να προστατευθούν τα κονδύλια για τις περιφέρειες και τη γεωργία.

Η Ρώμη και το Βουκουρέστι συνδιοργάνωσαν τη συνάντηση της ομάδας τον Οκτώβριο, ενώ η Μαδρίτη ζητά να διατηρηθεί τουλάχιστον η σημερινή χρηματοδότηση για την αγροτική και την αλιευτική πολιτική της ΕΕ.

Η Γαλλία, δεύτερη σε καθαρή συνεισφορά μετά τη Γερμανία, πιέζει για εγγυήσεις στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Η Ιρλανδία, επίσης καθαρός συνεισφορέας το 2025, δίνει προτεραιότητα στην προστασία των αγροτικών κονδυλίων. Στο σκέλος των εσόδων, το Δουβλίνο αντιτίθεται στην πρόταση Κόστα για ευρωπαϊκό φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατέβασε το συνολικό ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού από περίπου 1,985 τρισ. ευρώ στην αρχική πρόταση της Κομισιόν σε 1,781 τρισ. ευρώ.

Πρόκειται για διαφορά 204 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, περίπου 10%. «Απλά δεν είναι αρκετό» διαμηνύει η πηγή της γερμανικής κυβέρνησης στο newmoney.

Σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν για το 2028–2034, ο Κόστα μειώνει κατά 16% τα κονδύλια για την «Ανταγωνιστικότητα, ευημερία και ασφάλεια». Χαμηλότερα είναι και τα ποσά για το Horizon Europe και το Erasmus+, κατά περίπου 10% και 4% αντίστοιχα, σε τρέχουσες τιμές.

Σε σύγκριση με τον ισχύοντα προϋπολογισμό 2021–2027, η πρόταση Κόστα προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης κατά 232% για την άμυνα και κατά 120% για την ανταγωνιστικότητα, σε σταθερές τιμές του 2025.

Το σκέλος που περιλαμβάνει την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής παραμένει το μεγαλύτερο, με λίγο πάνω από 1 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Τι διακυβεύεται για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η συνοχή μεταφράζεται σε 20,5 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης την περίοδο 2021–2027, σύμφωνα με την Κομισιόν. Με την εθνική συγχρηματοδότηση, το ποσό φτάνει τα 25,7 δισ. ευρώ.

Προκειμένου να καμφθούν οι αντιρρήσεις των «εκσυγχρονιστών» η ελληνική κυβέρνηση προτείνει μέρος των επιπλέον κονδυλίων να προκύψει από αύξηση των «ιδίων πόρων» της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, πρόταση πάντως που αντιμετωπίζει αντιρρήσεις από κυβερνήσεις άλλων μελών της ΕΕ.

Στο βασικό πακέτο Κόστα προτεινόμενων εσόδων περιλαμβάνονται, επίσης, εισφορές από τις ψηφιακές υπηρεσίες μεγάλων εταιρειών και έσοδα από την τιμολόγηση των εκπομπών άνθρακα.

Ο Κόστα επιδιώκει συμφωνία έως το τέλος του έτους και για να την πετύχει χρειάζεται ομοφωνία. Οι παρεικούντες την Ιερουσαλήμ θεωρούν ότι αυτό το ορόσημο είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί και εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος.