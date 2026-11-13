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Για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τις απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το Κυπριακό, μίλησε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.

Αναφερόμενος στο καλώδιο, σημείωσε ότι «μίλησα χθες με τον Γάλλο πρωθυπουργό και τον Γάλλο πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ελλάδος. Πέραν από μία φραστική ενέργεια από πλευρά Τουρκίας συνεχίζονται οι έρευνες σε σχέση με την βυθοσκόπηση. Το παρακολουθούμε συνεχώς σε συνεργασία και με τη Γαλλία και με την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που συζήτησα και με την πρόεδρο της Κομισιόν, ένα θέμα που ενδιαφέρει άμεσα, χωρίς να αποκλείω και περαιτέρω χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σχετικά με το Κυπριακό, σημείωσε ότι αναμένουμε μετά την επιστροφή και του γενικού γραμματέα από τις Φιλιππίνες να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την τριμερή διάσκεψη. Την τριμερή διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας ο στόχος είναι να ανακοινωθούν περαιτέρω θετικές εξελίξεις. Μαζί με συγκεκριμένη ημερομηνία για την διευρυμένη διάσκεψη η οποία θα ανακοινώσει από εκεί που διακόπηκαν στο Κράν Μοντανά.

Είμαι αισιόδοξος είχα χθες μια πολύ καλή επικοινωνία με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέχεια της συζήτησης που έκανα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Τουρκία. Ως κυπριακή Δημοκρατία θέλουμε να δούμε θετικές εξελίξεις. Θέλουμε επανέναρξη συνομιλιών στη βάση του πλαισίου από εκεί που τελείωσε στο Κραν Μοντανά.

Χριστοδουλίδης για ΑΙ: Να θέσουμε ένα πλαίσιο που να προστατεύει τις δημοκρατίες μας, τις κοινωνίες μας και τα παιδιά μας

Πρόσθεσε ακόμα, ότι «για πρώτη φορά σε επίπεδο ευρωπαϊκό θα συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πως πρέπει να την αξιοποιήσουμε για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να αυξήσουμε την στρατηγική αυτονομία. Αλλά την ίδια στιγμή να θέσουμε και ένα πλαίσιο, που θα πρέπει να προστατεύει τις δημοκρατίες μας, να προστατεύει τις κοινωνίες μας, να προστατεύει τα παιδιά μας.

Ήδη από χθες είχαμε μια συζήτηση και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, είδαμε τι έγινε πρόσφατα με ένα e-mail στα σχολεία, τι έγινε στις εκλογές της Ρουμανίας. Το 2027 είναι μια χρονιά εκλογικών διαδικασιών στην Ευρώπη και πρέπει να δούμε πως διασφαλίζουμε τιμή κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να μην επηρεάσουν τα αποτελέσματα στις εκλογές.

Είναι θετικό συζητήσεις αυτές θα γίνουν με έναν επικεφαλής μίας εταιρείας η οποία στηρίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την και τη στρατηγική της αυτονομία αλλά και την ίδια στιγμή να θέσει το πλαίσιο στο οποίο θα προστατεύουμε την κοινωνία μας τα παιδιά μας της δημοκρατίας μας.

Η συζήτηση θα γίνει επίσης παρουσία ενός νομπελίστα ο οποίος στην πράξη αποδεικνύει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην επιστήμη τομείς όπως η ιατρική, άρα είναι σημαντικό που γίνεται αυτή η συζήτηση. Μία συζήτηση η οποία αν θέλετε γίνεται και λίγες ημέρες μετά που η κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει την πρώτη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

Αλλά και το γεγονός ότι την Τετάρτη έχουμε την τέταρτη διακυβερνητική σύνοδο με την Ελλάδα. Την παρουσία υπουργών υπουργών και υφυπουργών και 13 υπουργών και υφυπουργών από την Ελλάδα με επικεφαλής τον πρωθυπουργό θα συζητήσουμε οριζόντια από τεχνητή νοημοσύνη όλους τους τομείς διακυβέρνησης. Ειδικότερα για μας για τη χώρα μας η τεχνολογία είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας αυτή τη στιγμή συνεισφέρει περίπου στο 15 τοις 100 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας.

Δεν θα κρύψω ότι υπάρχει μια ανησυχία για το πως η τεχνολογία αξιοποιείται ειδικότερα μέσα από αν θέλετε κακόβουλες πρωταγωνιστές έτσι ώστε να επηρεάσει εκλογικές διαδικασίες, εκλογικών διαδικασιών και ούτω καθεξής σε μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία μαζί με την αξιοποίηση να θεσμοθετήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο να προστατεύει τις κοινωνίες μας».

«Από τη στιγμή που βλέπουμε να συμβαίνει στην Ευρώπη σίγουρα είμαστε όλοι ευάλωτοι σε αυτήν την τεχνολογική απειλή», συμπλήρωσε αναφερόμενος στην Κύπρο. «Είναι πιο σημαντικό αυτό που συζητούσαμε χθες όχι απλά να αναλύουμε μετά που βλέπω τέτοιες κακόβουλες ενέργειες, αλλά να έχουμε το πλαίσιο έτσι ώστε να μην μπορούν να εκδηλωθούν είδους κακόβουλες ενέργειες και γι’ αυτό πρέπει να δοθούν τέτοιες κατευθύνσεις».