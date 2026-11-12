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Σε νέα αναβολή της επιβολής δασμών 10% στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιβαρύνσεις για την ευρωπαϊκή και τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει προτάσεις για τη μετάθεση της εφαρμογής των αυστηρότερων κανόνων που προβλέπει η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Βρετανίας μετά το Brexit.

Οι νέες απαιτήσεις επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, οδηγώντας στην επιβολή δασμών στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια ευρωπαϊκής ή βρετανικής προέλευσης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Βρυξέλλες βρίσκονται ήδη σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου για την εξεύρεση λύσης, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση.

Τι προβλέπει η συμφωνία μετά το Brexit

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται οι λεγόμενοι κανόνες καταγωγής, οι οποίοι καθορίζουν το ποσοστό της αξίας ενός οχήματος που πρέπει να προέρχεται από την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να απαλλάσσεται από εισαγωγικούς δασμούς.

Βάσει της εμπορικής συμφωνίας, για να διατηρείται η δυνατότητα αδασμολόγητης διακίνησης, τουλάχιστον το 55% της αξίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πρέπει να προέρχεται από την ΕΕ ή τη Βρετανία.

Για τις μπαταρίες, οι απαιτήσεις είναι ακόμη αυστηρότερες, καθώς προβλέπεται ποσοστό 65% για τις κυψέλες και τις μονάδες μπαταριών και 70% για τις συστοιχίες μπαταριών.

Στα οχήματα που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις προβλέπεται η επιβολή εισαγωγικού δασμού 10%.

Η ΕΕ είχε ήδη προχωρήσει στα τέλη του 2023 σε τριετή αναβολή της εφαρμογής των αυστηρότερων κανόνων, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες να προσαρμόσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

Ωστόσο, με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι νέες απαιτήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβολή δασμών σε περίπου 70% των μοντέλων ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων που διακινούνται μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προειδοποιήσεις για επιβαρύνσεις 1,86 δισ. δολαρίων

Η προοπτική εφαρμογής των δασμών έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενες μπαταρίες και εξαρτήματα.

Η Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων της Βρετανίας (SMMT) είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι, εάν δεν βρεθεί λύση στο ζήτημα των κανόνων καταγωγής, οι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετους δασμούς ύψους 1,86 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,4 δισ. στερλίνες.

Η επιβάρυνση αυτή θα μπορούσε να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να αυξήσει το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση από τους Κινέζους κατασκευαστές.

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις των τελευταίων ετών, η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αλυσίδας παραγωγής μπαταριών δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Επενδύσεις 72 δισ. ευρώ, αλλά παραμένει η εξάρτηση από εισαγόμενες μπαταρίες

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο για λογαριασμό της SMMT καταδεικνύει τις διαρθρωτικές δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Παρότι από το 2017 έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί επενδύσεις που εκτιμώνται σε 72 δισ. ευρώ για εγκαταστάσεις κατασκευής μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων, ο κλάδος εξακολουθεί να εισάγει περίπου τα δύο τρίτα των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιεί.

Η εξάρτηση αυτή δυσχεραίνει την τήρηση των κανόνων καταγωγής, καθώς σημαντικό μέρος της αξίας των μπαταριών προέρχεται από χώρες εκτός της ευρωπαϊκής και βρετανικής αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Μάικ Χόους, υπογράμμισε τη σημασία των στενών εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συνδέονται μέσω ετήσιου εμπορίου αυτοκινήτων ύψους 80 δισ. ευρώ και εκατομμυρίων θέσεων εργασίας».

Η σημασία της βρετανικής αγοράς για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η διατήρηση της ελεύθερης διακίνησης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα και για τις δύο πλευρές, δεδομένου ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων η μία για την άλλη.

Σύμφωνα με έκθεση της LSE Consulting, περίπου το 60% των βρετανικών εξαγωγών οχημάτων κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο απορροφά περίπου το 30% των εξαγωγών οχημάτων της ΕΕ, αποτελώντας τον μεγαλύτερο αγοραστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ευρωπαϊκής κατασκευής.

Οι στενοί εμπορικοί δεσμοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το Λονδίνο έχουν θέσει στόχους για τη σταδιακή κατάργηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης κατά τη δεκαετία του 2030.

Η ενδεχόμενη νέα αναβολή των δασμών θα προσέφερε πρόσθετο χρόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες για την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού και την αύξηση της παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη.

Παράλληλα, θα περιόριζε τον κίνδυνο νέων εμπορικών επιβαρύνσεων σε έναν κλάδο που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με το υψηλό κόστος της ηλεκτροκίνησης και τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.