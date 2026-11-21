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Νέα περικοπή ύψους 204 δισ. ευρώ στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνουν οι Βρυξέλλες, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών και να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους.

Η νέα πρόταση προβλέπει μείωση των δαπανών κατά 204 δισ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, ικανοποιώντας εν μέρει τις απαιτήσεις των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Ολλανδίας και της Δανίας, που έχουν ζητήσει έναν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό.

Αντίθετα, αρκετά άλλα κράτη-μέλη επέκριναν την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι άλλων μεγάλων οικονομιών.

Στόχος η συμφωνία πριν από τις κρίσιμες εκλογές

Ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα καθορίσει τις ευρωπαϊκές δαπάνες για την περίοδο 2028-2034 και, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί πριν από το τέλος του 2027.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιδιώκει να εξασφαλίσει συμφωνία ήδη έως το τέλος του 2026, πριν από τη διεξαγωγή μιας σειράς κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων στη Γαλλία και την Πολωνία, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις.

«Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας», δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. «Η πρόταση αυτή είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας», πρόσθεσε.

Από τα 2 τρισ. ευρώ στις νέες περικοπές

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, η Κομισιόν είχε αρχικά προτείνει έναν προϋπολογισμό ύψους 2 τρισ. ευρώ, προβλέποντας δαπάνες δισεκατομμυρίων για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα, παράλληλα με τις παραδοσιακές χρηματοδοτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα αναπτυξιακά ταμεία.

Στο αρχικό σχέδιο περιλαμβανόταν επίσης η δημιουργία νέων φορολογικών εσόδων ύψους 60 δισ. ευρώ ετησίως, μέσω μιας σειράς μέτρων.

Μεταξύ αυτών προβλέπονταν η αξιοποίηση μέρους των εσόδων των κρατών-μελών από τη φορολογία καπνού, η επιβολή κατ’ αποκοπή εταιρικού φόρου στις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και ένα τέλος για τις απορριφθείσες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν έχουν συλλεχθεί, μεταξύ άλλων.

Η σημερινή πρόταση αποτελεί την τελευταία προσπάθεια των Βρυξελλών να εξασφαλίσουν συμβιβασμό, μετά την αποτυχία προηγούμενης πρωτοβουλίας της Ιρλανδίας, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ. Η προηγούμενη πρόταση είχε επικριθεί από τις «φειδωλές» χώρες ως υπερβολικά δαπανηρή, ενώ άλλα κράτη-μέλη τη θεωρούσαν ανεπαρκή για την κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών.

Άμυνα, αγροτικές επιδοτήσεις και Ουκρανία στο επίκεντρο

Οι διαφωνίες δεν περιορίζονται μόνο στο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, αλλά επεκτείνονται και στις προτεραιότητες χρηματοδότησης.

Ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στην ανατολική Ευρώπη, ζητούν μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, ενώ άλλες επιμένουν στη διατήρηση των παραδοσιακών προτεραιοτήτων της Ένωσης, όπως η αγροτική πολιτική και τα αναπτυξιακά κονδύλια.

Πρόσφατα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, συνέδεσε τη χορήγηση αναπτυξιακών πόρων με τη στάση των κρατών-μελών απέναντι στη στήριξη της Ουκρανίας.

Το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού χρηματοδοτείται από τις εισφορές των κρατών-μελών, με τους λεγόμενους «καθαρούς συνεισφέροντες», όπως η Γερμανία, να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού βάρους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τον νέο προϋπολογισμό στη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, που ξεκινά την Πέμπτη.