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Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Αντι Μπέρναμ και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιδιώκουν να ανοίξουν σήμερα κατά την συνάντηση κορυφής των Βρυξελλών ένα νέο κεφάλαιο μίας νέας συνεννόησης μετά το Brexit με βάση σειρά συγκεκριμένων συμφωνιών.

Από την έλευσή του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Αντι Μπέρναμ δεν δίστασε να προσπεράσει τα ταμπού κρίνοντας ότι η επιστροφή της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι μία από τις εφικτές επιλογές στην νέα σχέση που επιθυμεί να οικοδομήσει με την Ευρώπη.

Αλλά αυτό το ενδεχόμενο «Brejoin» απέχει ακόμη πολύ από το να γίνει πραγματικότητα και αυτή η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον βρετανό πρωθυπουργό, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είναι αρχικά η ευκαιρία για να επικεντρωθούν σε χειροπιαστούς στόχους πριν περάσουν σε υψηλές φιλοδοξίες, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα που κατέληξε στο Brexit.

«Απηχεί την νέα μας προσέγγιση. Χωρίς να είναι συγκρουσιακή, χωρίς να κάψει τις γέφυρες, αλλά όντας εποικοδομητική και θετική, ώστε να συνάψουμε συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ενωση», δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ο Αντι Μπέρναμ.

Και μόνο μετά την συνάντηση κορυφής «θα συζητήσουμε με τους ευρωπαίους εταίρους μας επιλογές που αφορούν την μακροπρόθεσμη σχέση μας».

Επιδιόρθωση της βλάβης που προκάλεσε το Brexit

Η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται, μεταξύ άλλων, μία συμφωνία που θα διευκολύνει την διαμονή νέων από τις δύο πλευρές της Μάγχης, ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο για το Λονδίνο.

Το Λονδίνο ελπίζει επίσης σε συμφωνίες για την διανομή των τροφίμων, τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις ποσοστώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για τον Αντι Μπέρναμ, αυτές οι συμφωνίες είναι σημαντικές για την επανόρθωση της βλάβης που προκάλεσε το Brexit στην βρετανική οικονομία.

Οι βρετανικές εταιρείες ελπίζουν ότι θα έχουν την δυνατότητα για ευκολότερες εξαγωγές των προϊόντων τους και χιλιάδες νέοι ελπίζουν ότι θα μπορούν να ζήσουν επί τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς δυσκολίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη αντιστοίχως. Η Ευρωπαϊκή Ενωση ελπίζει επίσης να επιτύχει μείωση της κόστους των σπουδών για τους ευρωπαίους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διαπραγματεύσεις μέχρι και την παραμονή της συνάντησης των Βρυξελλών είναι ιδιαίτερα δύσκολες, δήλωσε διπλωμάτης στις Βρυξέλλες όπου οι διαπραγματεύσεις για το Brexit έχουν αφήσει οδυνηρές μνήμες.

Φαίνεται ότι υπήρξε τελικά συμβιβασμός ανάμεσα στους 27, δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, ακόμη και αν η συμφωνία περιμένει την οριστική επικύρωση της βρετανικής πλευράς.

Ο Αντι Μπέρναμ εμφανίσθηκε μάλλον αισιόδοξος χθες μπροστά στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο, όπου συμμετείχε στην διάσκεψη των συμμάχων της Ουκρανίας.

Μείωση των τιμών

«Υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των τιμών των ειδών διατροφής και δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη σε αυτό», δήλωσε. Και, κατά συνέπεια, «φυσικά, ως βρετανός πρωθυπουργός, εκτιμώ ότι είναι χρέος μου να πάω στις Βρυξέλλες και να κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω την συμφωνία αυτή», πρόσθεσε ο Αντι Μπέρναμ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός είναι ακόμη περισσότερο θετικός απέναντι σε μία συμφωνία, την άλλωστε θεωρεί θετική για την οικονομία της χώρας του, αφού οι Βρετανοί υποστηρίζουν ευρέως την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πιστεύει επίσης ότι μία τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να ωφελήσει το κόμμα του στις επόμενες εκλογές, το 2029.

Αλλά θα χρειαστεί να πολεμήσει τους παλιούς δαίμονες του Brexit ακόμη και στις τάξεις του κόμματός του, πόσο μάλλον σε ολόκληρη την χώρα. Ο αρχηγός του εθνικιστικού λαϊκιστικού κόμματος Reform UK Νάιντελ Φαράζ και ακραιφνής brexiter θα βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες όπου θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

Πάντως στις Βρυξέλλες δεν περιμένουν την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου σύντομα.

«Αμφιβάλλω αν θα αναλάβει το ρίσκο μίας τέτοιας βαρυσήμαντης κίνησης που θα ήταν τόσο τοξική», δηλώνει ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Πιθανότατα θα συνεχίσει να κάνει οριακά βήματα για να βελτιώσει αυτές τις σχέσεις. Από την πλευρά μας είμαστε ανοικτοί σε μία όσο γίνεται στενότερη σχέση».