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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών ελπίζουν να οριστικοποιήσουν συμφωνίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και της κινητικότητας των νέων, κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση παρουσιάζεται ως το πρώτο βήμα στην προσπάθεια του Μπέρναμ να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το καλοκαίρι, ο Μπέρναμ έχει ανατρέψει αρκετά από τα ταμπού που κυριαρχούσαν στην ιδιαίτερα φορτισμένη βρετανική συζήτηση για τις σχέσεις με την Ευρώπη, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να θέσει ως ενδεχόμενο τη μελλοντική επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Προς το παρόν, πάντως, η σύνοδος με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα επικεντρωθεί σε πολύ πιο περιορισμένες παρεμβάσεις.

Στόχος είναι να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο πλευρών, μία δεκαετία αφότου οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι μεγαλύτερες αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία της χώρας θα εξεταστούν αργότερα.

«Αυτό αποτυπώνει τη νέα μας προσέγγιση. Όχι αντιπαράθεση. Όχι άλλες κατεστραμμένες γέφυρες. Αλλά εποικοδομητική και θετική στάση, ώστε να υπάρξει αμοιβαίο όφελος για τη Βρετανία και την ΕΕ», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Μπέρναμ.

«Μετά τη σύνοδο κορυφής, θα ξεκινήσουμε συζήτηση με τους εταίρους μας στην ΕΕ για τις επιλογές που έχουμε όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη σχέση μας», πρόσθεσε.

Τρεις συμφωνίες για εμπόριο, εκπομπές ρύπων και νέους

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες βρίσκονται τρεις βασικές συμφωνίες.

Η πρώτη αφορά στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις εξαγωγές τροφίμων, η δεύτερη στη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων των δύο πλευρών και η τρίτη στη δημιουργία ενός «προγράμματος εμπειριών για νέους».

Ο Μπέρναμ υποστηρίζει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες βρίσκονταν σε προετοιμασία πολύ πριν από την εγκατάστασή του στην Ντάουνινγκ Στριτ, θα συμβάλουν στην αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προκάλεσε το Brexit.

Οι βρετανικές επιχειρήσεις θα μπορούν να εξάγουν εκ νέου τα προϊόντα τους στην Ευρώπη με λιγότερα εμπόδια.

Έως και 100.000 νέοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει ενός νέου προγράμματος κινητικότητας νέων που αναμένεται να συμφωνηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο ίδιος αριθμός νεαρών Βρετανών θα έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στην Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής Βρετανίας-ΕΕ στις Βρυξέλλες. Η Ντάουνινγκ Στριτ δεν σχολίασε τις λεπτομέρειες, ωστόσο ανέφερε την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες βρίσκονται “στην τελική ευθεία”.

Όπως αναφέρει ο Guardian, την Πέμπτη, το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε παραχωρήσεις για την αύξηση του ορίου των πολιτών της ΕΕ που θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας νέων, συμφωνώντας σε ανώτατο όριο 100.000, αντί για 50.000-80.000 που είχε ζητηθεί προηγουμένως.

Επίσης, συμφωνήθηκε να αυξηθεί το ανώτατο όριο ηλικίας από τα 30 στα 31 έτη.

Ο αριθμός των νεαρών Βρετανών που θα επιτρέπεται να μεταναστεύσουν στην ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι ισοδύναμος, αλλά θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερος, καθώς ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, είναι διατεθειμένες να δέχονται “απεριόριστο” αριθμό ατόμων κάθε χρόνο.

Τι θα ισχύει για τα δίδακτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕ απέσυρε την τελευταία στιγμή την απαίτησή της να καταβάλλουν οι φοιτητές από τα κράτη-μέλη τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές, εφόσον σπουδάζουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η υποχώρηση αυτή αποτέλεσε παραχώρηση της τελευταίας στιγμής, με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αντιταχθεί σθεναρά στο προτεινόμενο κείμενο της ΕΕ, το οποίο θα το δέσμευε να εφαρμόζει τα δίδακτρα που ισχύουν για τους εγχώριους φοιτητές, αντί για «σημαντικά μειωμένα» διεθνή δίδακτρα. Ωστόσο, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ επιτεύχθηκε συμβιβασμός, με πρόβλεψη για μια «συμπληρωματική συμφωνία», μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Πηγές από τις Βρυξέλλες ανέφεραν ότι η ΕΕ ουσιαστικά παρέπεμψε την επίλυση του ζητήματος σε μεταγενέστερο στάδιο, συμφωνώντας να μην περιληφθεί στη διακήρυξη αναφορά στο ύψος των διδάκτρων. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν κατά το επόμενο εξάμηνο.

Η προοπτική επιστροφής στην ΕΕ και οι πολιτικοί κίνδυνοι

Ο Μπέρναμ είχε δεσμευτεί ότι, εάν γινόταν πρωθυπουργός, δεν θα άνοιγε ξανά τη συζήτηση για το Brexit.

Ωστόσο, από τότε που διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο, έχει διακινδυνεύσει να κάνει ακριβώς αυτό.

Έχοντας δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε να δει τη Βρετανία να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έχει υποσχεθεί να παρουσιάσει ένα εύρος επιλογών για τη μελλοντική σχέση της χώρας με τις Βρυξέλλες.

Οι επιλογές αυτές εκτείνονται από τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης μέχρι την ένταξη στην τελωνειακή ένωση ή ακόμη και την πλήρη επιστροφή στην ΕΕ.

Η στρατηγική του συνδέεται εν μέρει με το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλέον συστηματικά πως η πλειονότητα των Βρετανών μετανιώνει για το Brexit και θα ψήφιζε υπέρ της επανένταξης εάν διεξαγόταν αύριο νέο δημοψήφισμα.

Αντανακλά επίσης τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Βρετανίας, η οποία έχει επιβαρυνθεί από το Brexit, καθώς και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη διεθνή σκηνή από το 2016.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και η σαφής στήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία στον πόλεμο απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ο Μπέρναμ ελπίζει ότι η βελτίωση των σχέσεων με την ΕΕ θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου κεντροαριστερού συνασπισμού, ο οποίος θα μπορούσε να του εξασφαλίσει τη νίκη στις επόμενες γενικές εκλογές, που δεν αναμένονται πριν από το 2029.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους.

Ένας από τους κυριότερους είναι ότι ακόμη και το ίδιο του το κόμμα, πόσο μάλλον η βρετανική κοινωνία, παραμένει διχασμένο ως προς τα επόμενα βήματα.

Προς το παρόν, ο πρωθυπουργός φαίνεται να έχει μετριάσει την αρχική του βιασύνη.

«Είμαι υπέρ των στενότερων σχέσεων, αλλά πρέπει να κινηθεί προσεκτικά», δήλωσε βουλευτής των Εργατικών, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι πιέσεις από την αντιπολίτευση και οι «κόκκινες γραμμές»

Η πρωτοβουλία του Μπέρναμ τον εκθέτει σε κατηγορίες περί «προδοσίας του Brexit» από τους αντιπολιτευόμενους Συντηρητικούς και το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Φάρατζ πρόκειται μάλιστα να παραχωρήσει τη δική του συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, θα σεβαστεί τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει ο Στάρμερ για τις σχέσεις με την Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται επιστροφή στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

Ωστόσο, οι φωνές που ζητούν πιο τολμηρές κινήσεις γίνονται ολοένα ισχυρότερες.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, έγινε το πλέον προβεβλημένο στέλεχος των Εργατικών που τάχθηκε υπέρ της συμπερίληψης της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος.

Στις Βρυξέλλες, πάντως, ελάχιστοι αναμένουν ότι η Βρετανία θα επιστρέψει σύντομα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αμφιβάλλω ότι θα αναλάμβανε το ρίσκο ενός τόσο μεγάλου βήματος, που θα ήταν τόσο πολιτικά εκρηκτικό», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Πιθανότατα θα συνεχίσει να επιχειρεί μικρές, σταδιακές βελτιώσεις στις σχέσεις. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να έχουμε την πιο στενή δυνατή σχέση».