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Διευρύνεται το προβάδισμα του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) έναντι των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, στα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Ισπανία, με τη Δεξιά να βρίσκεται κοντά στο όριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, με καταμετρημένο το 10% των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό εξασφαλίζει 127 έδρες, έναντι 113 εδρών του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE).

Το ακροδεξιό Vox συγκεντρώνει 47 έδρες, καταγράφοντας ενίσχυση κατά 14 έδρες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023.

Με βάση αυτή την πρώτη εικόνα, το PP και το Vox συγκεντρώνουν συνολικά 174 έδρες, υπολειπόμενα μόλις δύο εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία των 176 στο ισπανικό Κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Ωστόσο, το ποσοστό ενσωμάτωσης παραμένει χαμηλό και δεν θεωρείται ακόμη αντιπροσωπευτικό του τελικού αποτελέσματος, καθώς η κατανομή των εδρών ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά όσο προχωρά η καταμέτρηση.

Η κατανομή των εδρών με ενσωματωμένο το 10%

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η εικόνα στο ισπανικό Κοινοβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

Λαϊκό Κόμμα (PP): 127 έδρες

Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE): 113 έδρες

Vox: 47 έδρες

Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC): 11 έδρες

Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio): 10 έδρες

EH Bildu: 8 έδρες

Junts: 5 έδρες

Adelante Andalucía: 4 έδρες

Εθνικιστικό Κόμμα των Βάσκων (PNV): 3 έδρες

Οι Podemos, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, μένουν εκτός Κοινοβουλίου.

Europe Elects: Προβάδισμα PP σε τέσσερα εκλογικά μοντέλα

Τα πρώτα αποτελέσματα έρχονται σε συνέχεια των προβολών του Europe Elects, το οποίο τοποθετεί το Λαϊκό Κόμμα στην πρώτη θέση και στα τέσσερα εκλογικά μοντέλα του.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις δίνουν στο PP από 130 έως 141 έδρες, έναντι 111 έως 125 εδρών για τους Σοσιαλιστές.

Σύμφωνα με το Europe Elects, σε τουλάχιστον τρία από τα τέσσερα μοντέλα, το PP και το Vox εξασφαλίζουν από κοινού την απαιτούμενη πλειοψηφία των 176 εδρών.

Ανάλογη εικόνα είχε καταγράψει και η δημοσκόπηση της Sigma Dos για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, η οποία εκτιμούσε ότι το Λαϊκό Κόμμα, μαζί με τον σύμμαχό του στη Ναβάρα, και το Vox θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν 175 έως 184 έδρες.

Η τελική κατανομή των εδρών θα κρίνει εάν ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό θα διαθέτει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία ή εάν θα απαιτηθούν ευρύτερες πολιτικές συμφωνίες.

🇪🇸 Spain: The first election-day polls are out. All four in our system put the centre-right PP (EPP–EPP) first on 130–141 seats, ahead of the centre-left PSOE (PES–S&D) on 111–125. With the right-wing Vox (PfE–PfE), the PP reaches a 176-seat majority in at least three. #Spain #Elecciones29N #29N Live: https://t.co/gmNeQfi1tX — Europe Elects (@EuropeElects) November 29, 2026

Τι δείχνει η δημοσκόπηση της Sigma Dos

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η εκτίμηση της Sigma Dos για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, η οποία δημοσιοποιήθηκε μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το Λαϊκό Κόμμα, σε συνδυασμό με τον εκλογικό του σύμμαχο UPN στη Ναβάρα, και το Vox εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν συνολικά 175 έως 184 έδρες, με την κατώτερη τιμή να βρίσκεται μόλις μία έδρα κάτω από το όριο της αυτοδυναμίας.

Το PP υπολογίζεται ότι εξασφαλίζει 131 έως 136 έδρες μαζί με τον σύμμαχό του στη Ναβάρα, ενώ το Vox εκτιμάται ότι καταλαμβάνει 44 έως 48 έδρες.

Οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ εμφανίζονται να εξασφαλίζουν 119 έως 124 έδρες, έναντι 121 στις προηγούμενες εκλογές του 2023.

Η έρευνα βασίστηκε σε περίπου 19.500 συνεντεύξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Παρότι οι εκτιμήσεις του Europe Elects και της Sigma Dos παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς το εύρος των εδρών, αποτυπώνουν την ίδια βασική τάση: προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος και δυνατότητα διαμόρφωσης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε συνεργασία με το Vox.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν εκλογικές προβολές και δημοσκοπικές εκτιμήσεις, όχι επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης.

Το Vox και το δίλημμα της κυβερνητικής συνεργασίας

Κεντρικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ, καθώς η κοινοβουλευτική του παρουσία θα επηρεάσει τη δυνατότητα του Φεϊχό να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το PP είχε αναδειχθεί πρώτο κόμμα και στις εκλογές του 2023, χωρίς όμως να κατορθώσει να εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για την ανάληψη της εξουσίας.

Τότε, ο Πέδρο Σάντσεθ παρέμεινε στην πρωθυπουργία, έπειτα από συμφωνίες με άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

Αυτή τη φορά, τα εκλογικά μοντέλα και η δημοσκόπηση της Sigma Dos καταγράφουν διαφορετικούς πιθανούς συσχετισμούς, με το Vox να αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συγκρότηση μιας πλειοψηφίας υπό το Λαϊκό Κόμμα.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο πολιτικές δυνάμεις έχουν συνεργαστεί σε περιφερειακό επίπεδο, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία για συμμετοχή του Vox σε κυβέρνηση υπό τον Φεϊχό.

Το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συνεργασίας θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, φορολογίας και σχέσεων της κεντρικής κυβέρνησης με τις αυτόνομες περιφέρειες.

Οι οικονομικές προτεραιότητες του Φεϊχό

Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος έχει παρουσιάσει ένα οικονομικό πρόγραμμα με έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη μείωση της φορολογίας για τη μεσαία τάξη και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και η μεγαλύτερη αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.

Μια πιθανή κυβερνητική συμφωνία με το Vox θα μπορούσε να επηρεάσει την κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ωστόσο οι επιμέρους επιλογές θα εξαρτηθούν από τους όρους της συνεργασίας.

Το ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα της περιόδου Σάντσεθ

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ισπανική οικονομία καταγράφει ισχυρότερες αναπτυξιακές επιδόσεις σε σύγκριση με αρκετές μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας που παρατίθενται στο δημοσίευμα, το ισπανικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% το 2026, έναντι πρόβλεψης 0,9% για την Ευρωζώνη.

Παράλληλα, το δημοσιονομικό έλλειμμα υποχώρησε στο 2,2% του ΑΕΠ το 2025, ενώ το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 100,7%, από 124% κατά την περίοδο της πανδημίας.

Οι θετικές αυτές επιδόσεις δεν απέτρεψαν, ωστόσο, την πολιτική φθορά της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Η στεγαστική κρίση, η ακρίβεια, οι μεταναστευτικές πιέσεις και οι υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν πρόσωπα του περιβάλλοντος του πρωθυπουργού αποτέλεσαν βασικά θέματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, χωρίς να έχει αποδειχθεί προσωπική εμπλοκή του στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Σημαντική θέση στη δημόσια συζήτηση κατέλαβαν επίσης τα δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα του 2026, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού δημοσιεύματος, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 115 ανθρώπους.

Χρηματιστήριο και ομόλογα: Η εικόνα της τελευταίας οκταετίας

Η περίοδος διακυβέρνησης του Σάντσεθ συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση της ισπανικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο δείκτης IBEX 35 έχει καταγράψει άνοδο περίπου 97% από τον Ιούνιο του 2018, όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την πρωθυπουργία, ενώ τα κέρδη από την αρχή του 2026 προσεγγίζουν το 10%, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος.

Βελτίωση καταγράφεται και στην αγορά κρατικών ομολόγων, με τη διαφορά απόδοσης μεταξύ ισπανικών και γερμανικών δεκαετών τίτλων να έχει περιοριστεί κοντά στις 60 μονάδες βάσης, από περίπου 100 προηγουμένως.

Για τις αγορές, οι μετεκλογικές εξελίξεις αποκτούν ενδιαφέρον κυρίως ως προς τις πιθανές αλλαγές στη φορολογική πολιτική, στις δημόσιες δαπάνες και στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης

Ανεξάρτητα από την τελική κατανομή των εδρών, ο σχηματισμός της επόμενης ισπανικής κυβέρνησης θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Το νέο Κοινοβούλιο αναμένεται να συγκληθεί στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για την ανάδειξη υποψήφιου πρωθυπουργού.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

Εφόσον οι συσχετισμοί αποδειχθούν οριακοί ή οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων παρουσιάσουν δυσκολίες, η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης ενδέχεται να παραταθεί έως τον Ιανουάριο του 2027.

Το ευρωπαϊκό διακύβευμα

Η εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία παρακολουθείται στενά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ενδεχόμενη κυβερνητική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η χώρα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, την άμυνα, το μεταναστευτικό και τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει διαφοροποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως σε ζητήματα αμυντικών δαπανών και εξωτερικής πολιτικής.

Μεταξύ άλλων, είχε αντιταχθεί στον στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, ενώ είχε ασκήσει έντονη κριτική στην ισραηλινή στρατιωτική πολιτική στη Γάζα.

Η εξέλιξη της ισπανικής εκλογικής αναμέτρησης αποκτά επιπλέον σημασία ενόψει των προγραμματισμένων εκλογών στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πολωνία.