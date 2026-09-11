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Η Ιρλανδία και η Ρουμανία βρίσκονται ανάμεσα στις πιο γενναιόδωρες χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Charities Aid Foundation (CAF), η οποία εξετάζει τόσο το ποσοστό των πολιτών που πραγματοποιούν δωρεές όσο και το μέρος του εισοδήματός τους που κατευθύνεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αντίθετα, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ποσοστό των πολιτών που έδωσαν χρήματα για φιλανθρωπία.

Η έκθεση «World Giving Report» βασίζεται σε έρευνα με περισσότερους από 60.000 συμμετέχοντες σε 105 χώρες, οι οποίοι απάντησαν για τις δωρεές που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2025. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν έξι στους δέκα Ευρωπαίους προσέφεραν χρήματα είτε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, είτε απευθείας σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, είτε σε θρησκευτικούς φορείς.

Ιρλανδία και Ρουμανία ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους

Η εικόνα της Ευρώπης δεν είναι ομοιόμορφη. Η Ιρλανδία εμφανίζεται ως μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών σε φιλανθρωπικές δράσεις, καθώς πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού πραγματοποίησαν δωρεές σε οργανισμούς το 2025.

Παρόμοια υψηλή επίδοση καταγράφουν και οι Κάτω Χώρες, οι οποίες βρίσκονται επίσης στην κορυφή της κατάταξης όσον αφορά το ποσοστό των ανθρώπων που ενισχύουν οικονομικά φιλανθρωπικούς φορείς.

Η Ρουμανία, ωστόσο, παρουσιάζει ένα διαφορετικό μοντέλο γενναιοδωρίας. Παρότι μόλις το 27% των πολιτών δήλωσε ότι έκανε δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, η χώρα κατατάσσεται πολύ ψηλά όταν υπολογίζεται το ποσό που προσφέρεται σε σχέση με το εισόδημα. Οι Ρουμάνοι διέθεσαν κατά μέσο όρο περίπου το 0,4% του εισοδήματός τους σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Αν υπολογιστούν όλες οι μορφές προσφοράς — δωρεές σε ιδρύματα, άμεση βοήθεια σε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη και θρησκευτικές δωρεές — η Ρουμανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ΕΕ, με συνολική συνεισφορά που φτάνει το 0,9% του εισοδήματος. Ακολουθούν η Κροατία με 0,8% και η Ιρλανδία με 0,7%.

Στον αντίποδα, χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε χώρες όπως η Λετονία, ενώ οι δωρεές ειδικά προς φιλανθρωπικούς οργανισμούς εμφανίζονται περιορισμένες στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η Ευρώπη παραμένει πίσω στη διεθνή κατάταξη

Παρά τις επιδόσεις ορισμένων χωρών, η Ευρώπη συνολικά εμφανίζεται ως η λιγότερο γενναιόδωρη ήπειρος όταν οι δωρεές υπολογίζονται ως ποσοστό του εισοδήματος.

Οι Ευρωπαίοι διέθεσαν κατά μέσο όρο το 0,6% των εισοδημάτων τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 1%.

Μάλιστα, καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βρίσκεται στις δέκα πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Ακόμη και οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, κατέγραψαν μέσο επίπεδο δωρεών μόλις 0,4% του εισοδήματος.

Εκτός ΕΕ, ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει η Ουκρανία, όπου το 61% των πολιτών προσέφερε χρήματα και το συνολικό ύψος των δωρεών αντιστοιχεί στο 1,2% του εισοδήματος.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα στη φιλανθρωπική διάθεση και το αίσθημα κοινωνικής συνοχής. Οι κοινωνίες όπου περισσότερο από το 80% των πολιτών αισθάνεται ότι ανήκει στην τοπική κοινότητα εμφανίζουν κατά μέσο όρο τριπλάσιες δωρεές σε σχέση με εκείνες όπου το αίσθημα του «ανήκειν» είναι ασθενέστερο.

Πού κατευθύνονται οι δωρεές στην Ευρώπη

Ο συνηθέστερος τρόπος προσφοράς στην Ευρώπη είναι η οικονομική ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανώσεων, επιλογή που έκανε το 38% των δωρητών.

Ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 26%, επέλεξε να δώσει χρήματα απευθείας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάγκες, ενώ το 14% κατευθύνθηκε προς θρησκευτικές οργανώσεις ή θρησκευτικούς σκοπούς.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η άμεση βοήθεια προς ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη αποτελεί την πιο συχνή μορφή δωρεάς, καθώς επιλέγεται από το 36% των δωρητών.

Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται επίσης θετικοί στη στήριξη διεθνών οργανισμών. Στη Νορβηγία και τη Σουηδία, μάλιστα, πάνω από τους μισούς δωρητές ενίσχυσαν οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες.

Ο πιο δημοφιλής σκοπός για τους Ευρωπαίους δωρητές ήταν η στήριξη παιδιών και νέων, με το 29% όσων έκαναν δωρεές να δηλώνει ότι επέλεξε αυτόν τον τομέα.

Το παγκόσμιο χάσμα στη φιλανθρωπία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μεγαλύτερες επιδόσεις δεν καταγράφονται στις πλουσιότερες χώρες, αλλά σε κράτη με χαμηλότερα εισοδήματα.

Η Νιγηρία βρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με τους πολίτες της να προσφέρουν κατά μέσο όρο το 2,8% του εισοδήματός τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, θρησκευτικούς σκοπούς ή απευθείας σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

Οκτώ από τις δέκα πιο γενναιόδωρες χώρες του κόσμου βρίσκονται στην Αφρική και δύο στην Ασία. Στις χώρες αυτές, περίπου το 80% των πολιτών έκανε κάποια μορφή δωρεάς, ενώ το μέσο ποσοστό προσφοράς έφτασε το 2,1% του εισοδήματος.

Αντίθετα, η Ιαπωνία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 105 χωρών της έρευνας, καθώς οι πολίτες της προσέφεραν κατά μέσο όρο μόλις το 0,2% του εισοδήματός τους.

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