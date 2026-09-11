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Αύξηση του έμμεσου ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου στη Fourlis καταγράφεται μετά τη μεταβολή της συμμετοχής που γνωστοποίησαν η Tedinvest Limited και ο κ. Θεόδωρος Φέσσας. Το ποσοστό που κατέχουν έμμεσα στην εταιρεία διαμορφώθηκε πλέον στο 10,53%, έναντι 5,05% προηγουμένως, αντιστοιχώντας σε 5.464.831 δικαιώματα ψήφου.

Η αλλαγή αφορά τη συμμετοχή της Tedinvest Limited, η οποία αποτελεί άμεσο μέτοχο κατά 50,02% της Quest, καθώς και του κ. Θεόδωρου Φέσσα, ο οποίος ελέγχει το 100% της Tedinvest Limited.

Η γνωστοποίηση προς τη Fourlis έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, με το νέο ποσοστό να ξεπερνά το όριο του 10% των δικαιωμάτων ψήφου που είχε διαμορφωθεί στις 24 Μαρτίου 2026, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η Quest και τα συνδεόμενα με αυτή πρόσωπα ανέρχεται σε 12,76%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση|

Η FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOURK:GA – Reuters: FRLKr.AT – ISIN: GRS096003009) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία Tedinvest Limited (άμεσο Μέτοχο κατά 50,02% της εταιρείας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα (100% Μέτοχο της εταιρείας Tedinvest Limited) την 9η Σεπτεμβρίου 2026, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται έμμεσα στην Εταιρεία από την εταιρεία Tedinvest Limited και τον κ. Θεόδωρο Φέσσα ανήλθε από του ορίου του 10% κατά την 24η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, το ως άνω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 10,53% (που αντιστοιχεί συνολικά σε 5.464.831 δικαιώματα ψήφου) έναντι ποσοστού 5,05% που διατηρούσαν στην Εταιρεία κατά την 20η Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, κατά την 11η Σεπτεμβρίου 2026, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία άμεσα η QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα συνδεόμενα πρόσωπα με αυτήν (έμμεσα) ανέρχεται σε 12,76%.

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