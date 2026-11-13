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Οι εσωτερικές διαφωνίες στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας καθυστερούν την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς το Βερολίνο αδυνατεί μέχρι στιγμής να καταλήξει σε κοινά αποδεκτό υποψήφιο για μία από τις τρεις θέσεις που πρέπει να ανανεωθούν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της τράπεζας, εντός του 2027.

Η εκκρεμότητα αυτή αναγκάζει το Παρίσι και τις υπόλοιπες πρωτεύουσες της Ευρωζώνης να περιμένουν τις αποφάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, την ώρα που κερδίζει έδαφος ένα σχέδιο συμφωνίας που θα μπορούσε να φέρει τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος στην προεδρία της ΕΚΤ, στη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβερνητική πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, εκφράζοντας ωστόσο την πρόθεση του Βερολίνου να παρουσιάσει τον υποψήφιό του την επόμενη εβδομάδα.

«Σκοπεύουμε να υποβάλουμε τη γερμανική πρόταση την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Οι συμφωνίες βρίσκονται υπό προετοιμασία, αλλά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».

Το σχέδιο συμφωνίας για τη διαδοχή Λαγκάρντ

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Γαλλία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στηρίξει τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει τον Φεβρουάριο.

Η γαλλική υποστήριξη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο συμφωνίας, το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει σε Γαλλία και Γερμανία δύο άλλες σημαντικές θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, που θα μείνουν κενές το επόμενο έτος.

Ωστόσο, το Βερολίνο δεν έχει αποφασίσει ακόμη ούτε ποιο πρόσωπο θα προτείνει ούτε ποια θέση ακριβώς θα διεκδικήσει!

Η αβεβαιότητα αυτή εμποδίζει την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας, η οποία, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε να εγκριθεί επισήμως από την πλειοψηφία των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αργότερα μέσα στον Νοέμβριο.

Ο Μερτς αναφέρθηκε σε «πολύ εντατικές συζητήσεις» για τις τοποθετήσεις στην ΕΚΤ, μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, όπου το ζήτημα εξετάζεται σε ανεπίσημες επαφές.

Σύμφωνα με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση, ο Γερμανός καγκελάριος είχε συνομιλίες με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, το βράδυ της Πέμπτης.

Οι θέσεις που διεκδικούν Παρίσι και Βερολίνο

Η Γαλλία έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιορίσει τις διεκδικήσεις της στη θέση του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τις πράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πρόκειται για τη θέση που κατέχει σήμερα η Γερμανίδα Ίζαμπελ Σνάμπελ, η οποία αποχωρεί τον Ιανουάριο.

Υποψήφια της Γαλλίας για τη συγκεκριμένη θέση θα μπορούσε να είναι η Λοράνς Μπουν, επικεφαλής των δραστηριοτήτων εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Santander στη Γαλλία και πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Εφόσον η Γερμανία καταλήξει σε κατάλληλο υποψήφιο, θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, η οποία θεωρείται η δεύτερη σημαντικότερη μετά την προεδρία της τράπεζας.

Η θέση αυτή θα μείνει κενή τον Μάιο, με την αποχώρηση του Φίλιπ Λέιν.

Η Γαλλία διαθέτει επίσης υποψήφια για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, την αντιπρόεδρο της Τράπεζας της Γαλλίας, Ανιές Μπενασί-Κερέ.

Ωστόσο, η επικρατούσα εκτίμηση στις διαπραγματεύσεις είναι ότι η ανάληψη της προεδρίας από Ισπανό θα καθιστούσε δύσκολη μια τέτοια κατανομή θέσεων.

Η σύγκρουση Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ για τον Γερμανό υποψήφιο

Στο εσωτερικό της γερμανικής κυβέρνησης, η διαδικασία επιλογής υποψηφίου έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες μεταξύ των δύο βασικών κυβερνητικών εταίρων.

Ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος είναι επίσης συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), πρότεινε το όνομα της Ζαμπίνε Μάουντερερ, πρώτης υποδιοικήτριας της Bundesbank.

Η Μάουντερερ είναι νομικός και μέλος του SPD, ωστόσο ο Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την υποψηφιότητά της.

Από την πλευρά του, ο Κλίνγκμπαϊλ απέρριψε δύο υποψηφίους που είχε προτείνει η καγκελαρία, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Πρόκειται για τον Τομπίας Άντριαν, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Νομισματικών και Κεφαλαιαγορών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Στόχος η συμφωνία στη σύνοδο της 26ης Νοεμβρίου

Για τον διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 16 κρατών-μελών της Ευρωζώνης, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε την Παρασκευή ότι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο του Δουβλίνου για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής του νέου προέδρου της ΕΚΤ και την πλήρωση των υπόλοιπων κενών θέσεων.

Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία στην επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, στις 26 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ήδη προγραμματίσει προσωρινά για τις 7 Δεκεμβρίου τις ακροάσεις των υποψηφίων που θα επιλεγούν, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Η τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την επίλυση της εσωτερικής διαφωνίας στο Βερολίνο, καθώς η επιλογή της Γερμανίας θεωρείται καθοριστική για την ολοκλήρωση της ευρύτερης συμφωνίας κατανομής των κορυφαίων θέσεων στην ΕΚΤ.