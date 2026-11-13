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Η Γερμανία θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες πρόταση για την κάλυψη τριών κορυφαίων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μεταξύ των οποίων και η θέση της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ

«Σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τη γερμανική πρόταση την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίνο. «Οι συμφωνίες βρίσκονται υπό διαμόρφωση, αλλά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».

Ο Μερτς έκανε λόγο την Παρασκευή για «πολύ εντατικές συζητήσεις» σχετικά με τους διορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων συνομιλιών το Σαββατοκύριακο με τους Σοσιαλδημοκράτες, τον κυβερνητικό εταίρο του κόμματός του.

Η Γερμανία επιδιώκει να διατηρήσει την παρουσία της στην εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, όταν η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία είναι αρμόδια για τις αγορές, αποχωρήσει από τη θέση της τον Ιανουάριο. Ωστόσο, θα διαδραματίσει επίσης καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί τη Λαγκάρντ, η οποία αποχωρεί τον επόμενο μήνα.

Η επιλογή για την κορυφαία θέση θα γίνει μεταξύ των πρώην διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ισπανίας και της Ολλανδίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και Κλάας Κνοτ. Η τρίτη θέση που πρόκειται να μείνει κενή είναι εκείνη του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο.