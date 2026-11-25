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Εμπορικό έλλειμμα ύψους 36 δισ. ευρώ κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, καθώς η αξία των εισαγωγών αγαθών από τρίτες χώρες εξακολούθησε να υπερβαίνει εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 730 δισ. ευρώ, έναντι εξαγωγών ύψους 694 δισ. ευρώ, με το εμπορικό ισοζύγιο να παραμένει αρνητικό και στα τρία τρίμηνα του έτους.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, το έλλειμμα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, παρά τη μικρή αύξηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών.

Ο ενεργειακός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή του εμπορικού ελλείμματος, με το αρνητικό ισοζύγιο των ενεργειακών προϊόντων να διαμορφώνεται στα 96,3 δισ. ευρώ.

Ελλείμματα καταγράφηκαν επίσης στα λοιπά μεταποιημένα προϊόντα, ύψους 12 δισ. ευρώ, και στις πρώτες ύλες, ύψους 9,2 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, ο κλάδος των χημικών και συναφών προϊόντων διατήρησε ισχυρό εμπορικό πλεόνασμα 50,1 δισ. ευρώ, σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, το εμπορικό πλεόνασμα στα μηχανήματα και τα οχήματα μειώθηκε στο μισό σε τριμηνιαία βάση, περιορίζοντας τη θετική συνεισφορά ενός από τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε επίπεδο συνολικών εμπορικών ροών, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,8% ή 12 δισ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 1,7% ή 11,9 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές ακολουθούσαν πτωτική πορεία από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τάση που ανακόπηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.