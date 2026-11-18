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Περαιτέρω επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, με την τελική μέτρηση της Eurostat να επιβεβαιώνει την επιδείνωση των πιέσεων στις τιμές και να αναθεωρεί ανοδικά την αρχική εκτίμηση.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,7%, έναντι 5,6% που είχε δείξει η προκαταρκτική μέτρηση.

Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή είχε διαμορφωθεί στο 5,1%, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 ο πληθωρισμός βρισκόταν μόλις στο 1,6%.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών στην Ελλάδα έχει ενισχυθεί κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, αποτυπώνοντας τη σημαντική επιδείνωση του πληθωριστικού περιβάλλοντος.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat.

Η ελληνική επίδοση παραμένει αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, από 3,8% τον Σεπτέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2025 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρισκόταν χαμηλότερα από εκείνον της Ευρωζώνης, στο 1,6% έναντι 2,1% αντίστοιχα. Έναν χρόνο αργότερα, η εικόνα έχει αντιστραφεί, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικά υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε επίσης στο 4%, από 3,8% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον Οκτώβριο του 2025.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ΕΕ, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψαν μόνο η Ρουμανία με 7%, η Λιθουανία με 6,1% και η Βουλγαρία με 5,9%. Ακολουθεί η Ελλάδα με 5,7%, ενώ κοντά στα ελληνικά επίπεδα βρίσκονται η Ιταλία με 5,6%, η Κύπρος με 5,4% και το Βέλγιο με 5,2%. Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία με 0,6%, καθώς και στην Τσεχία και τη Δανία με 2,1%.

Από τις 27 χώρες της ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε εννέα, παρέμεινε αμετάβλητος σε δύο και αυξήθηκε σε 16, γεγονός που δείχνει ότι η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά επηρεάζει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης του πληθωρισμού, με τις τιμές της να καταγράφουν ετήσια άνοδο 21% τον Οκτώβριο, έναντι 19% τον Σεπτέμβριο.

Η συμβολή της ενέργειας στον συνολικό ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης ανήλθε σε 1,89 ποσοστιαίες μονάδες, αυξημένη από 1,72 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες συνέβαλαν κατά 1,55 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό πληθωρισμό, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών τους να διαμορφώνεται στο 3,3%, από 3,2% τον Σεπτέμβριο.

Οι τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού αυξήθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, έναντι 1,3% τον προηγούμενο μήνα, συμβάλλοντας κατά 0,29 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό πληθωρισμό. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών διαμορφώθηκε στο 1,2%, από 1,1% τον Σεπτέμβριο, με συμβολή 0,30 ποσοστιαίων μονάδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του δομικού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού και επιταχύνθηκε στο 2,6% τον Οκτώβριο, από 2,5% τον Σεπτέμβριο. Η επιτάχυνση αυτή υποδηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην ενέργεια, αλλά εξακολουθούν να επηρεάζουν και άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση, από 4% τον Σεπτέμβριο, ενώ στα επεξεργασμένα τρόφιμα, στο αλκοόλ και στον καπνό η αύξηση περιορίστηκε στο 0,4%.

Η Eurostat επισημαίνει επίσης ότι η Γερμανία προχώρησε σε αναθεώρηση των στοιχείων για το φυσικό αέριο του Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός της ενέργειας στην Ευρωζώνη για τον συγκεκριμένο μήνα να αναθεωρηθεί στο 19%, από 18,9% προηγουμένως.