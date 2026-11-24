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Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 επικεντρώνεται στα φορολογικά έσοδα, στις δημόσιες δαπάνες, στη χρηματοδότηση των Δήμων και στα μέτρα για τη στέγαση. Στην ίδια συζήτηση χωρά και η ακίνητη περιουσία που διαθέτουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ασφαλιστικοί φορείς και τα πανεπιστήμια. Μέρος της αποφέρει ήδη έσοδα ή στεγάζει υπηρεσίες. Άλλα ακίνητα παραμένουν κενά ή έχουν εκκρεμότητες που εμποδίζουν την επαναχρησιμοποίησή τους. Για να εκτιμηθεί η οικονομική τους δυνατότητα, πρέπει πρώτα να καταγραφεί ποια μπορούν να αξιοποιηθούν, σε πόσο χρόνο και με τι κόστος.

Το χρηματοδοτικό κενό των Δήμων και το 25% της άμεσης αξιοποίησης

Στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2026, η ΚΕΔΕ υπολόγισε τις λειτουργικές ανάγκες των Δήμων σε 5,4 δισ. ευρώ και τη χρηματοδότησή τους μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε 3,04 δισ. ευρώ. Η διαφορά των 2,36 δισ. ευρώ αποτυπώνει το ύψος του χρηματοδοτικού κενού που υπολογίζει η ΚΕΔΕ συγκρίνοντας τις ανάγκες με τη συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση της BluPeak Estate Analytics, το 25% των δημοτικών περιουσιακών δικαιωμάτων που εξετάστηκαν κατατάχθηκε στην κατηγορία της άμεσης αξιοποίησης. Στο υπόλοιπο 75% περιλαμβάνονται ακίνητα με ειδική δημόσια χρήση, περιορισμούς ή εκκρεμότητες που απαιτούν τεχνική ή νομική προετοιμασία. Η διάκριση έχει οικονομική σημασία. Ένα ακίνητο έτοιμο προς εκμίσθωση μπορεί να αποφέρει έσοδα σε σύντομο χρόνο. Ένα κτίριο με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες ή ανάγκη εκτεταμένης αποκατάστασης απαιτεί πρώτα δαπάνες και χρόνο, που πρέπει να συνυπολογίζονται στην απόφαση αξιοποίησης.

Ποια ακίνητα μπορούν να στηρίξουν τη στεγαστική πολιτική

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 26,4% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζούσε το 2025 σε νοικοκυριά που διέθεταν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Ήταν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος απορροφά η κατοικία, τόσο λιγότερα χρήματα μένουν για κατανάλωση και αποταμίευση, ενώ η αναζήτηση προσιτού ενοικίου επηρεάζει και τις επιλογές εργασίας και εγκατάστασης.

Κενά κτίρια και παλαιές εγκαταστάσεις μπορούν, όπου το επιτρέπουν η θέση και οι χρήσεις γης, να εξεταστούν για κοινωνική κατοικία, προσιτές μισθώσεις ή φοιτητική στέγαση. Η αξιολόγηση χρειάζεται να συνδέει τη ζήτηση κάθε περιοχής με την τεχνική κατάσταση του κτιρίου, τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης και το κόστος μετατροπής. Έτσι ο φορέας μπορεί να συγκρίνει πόσες κατοικίες θα προκύψουν, πότε θα είναι διαθέσιμες και πόσο θα κοστίσουν, πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει.

Τι μπορεί να αποφέρει ένα χαρτοφυλάκιο 1.000 ακινήτων

Η BluPeak Estate Analytics εξετάζει ένα σενάριο στο οποίο ένας δημόσιος φορέας διαθέτει 1.000 ακίνητα. Μετά τον τεχνικό και νομικό έλεγχο, 250 κρίνονται κατάλληλα για εισοδηματική αξιοποίηση, με μέσο δυνητικό μίσθωμα 600 ευρώ τον μήνα. Με πλήρη μίσθωση και είσπραξη, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα φτάνουν το 1,8 εκατ. ευρώ. Με είσπραξη του 80% των δυνητικών μισθωμάτων, ώστε να συνυπολογιστούν περίοδοι χωρίς μισθωτή και άλλες απώλειες, διαμορφώνονται σε 1,44 εκατ. ευρώ.

Με λειτουργικά έξοδα και συνήθη συντήρηση στο 20% των εισπράξεων, το ετήσιο λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε 1.152.000 ευρώ. Στη δεκαετία, με σταθερές παραδοχές και χωρίς αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, το σωρευτικό αποτέλεσμα φτάνει τα 11,52 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται πριν από φόρους, αρχικές επενδύσεις, χρηματοοικονομικά έξοδα και πρόσθετες δαπάνες αποκατάστασης. Αφορούν το συγκεκριμένο σενάριο χαρτοφυλακίου. Για εκτίμηση σε εθνική κλίμακα χρειάζονται στοιχεία ανά φορέα για τα αξιοποιήσιμα ακίνητα, τα μισθώματα που μπορούν να επιτευχθούν και το κόστος που απαιτείται ώσπου να αποδώσουν.

Η οικονομική και κοινωνική απόδοση των ακινήτων – Τα οφέλη

Το Δημόσιο, ο e-ΕΦΚΑ, οι Δήμοι και τα πανεπιστήμια διαχειρίζονται περιουσία με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα έχουν αυτοτελή διοίκηση και ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η περιουσία τους μπορεί να στηρίξει κοινωφελείς, στεγαστικές ή αναπτυξιακές δράσεις όπου το επιτρέπουν οι καταστατικοί σκοποί, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η νομοθεσία. Η οικονομική απόδοση αποτιμάται σε επίπεδο ιδιοκτήτη ή φορέα διαχείρισης. Ταυτόχρονα, ένα κενό κτίριο μπορεί να συνεπάγεται δαπάνες φύλαξης, ασφάλισης και συντήρησης, ενώ οι φθορές αυξάνουν με τον χρόνο το κόστος επαναχρησιμοποίησης. Η αξιολόγηση χρειάζεται να εξετάζει τη δημοσιονομική απόδοση από μισθώματα και εξοικονόμηση δαπανών, την επενδυτική αξία που μπορεί να προκύψει ύστερα από τεχνική και νομική προετοιμασία και το κοινωνικό όφελος από τη χρήση του ακινήτου. Σε μια περιοχή με έλλειψη πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, για παράδειγμα, η στέγαση ενός κέντρου υγείας μπορεί να έχει μεγαλύτερη κοινωνική αξία από την εκμίσθωση του ίδιου κτιρίου.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μπορεί, επιπλέον, να δημιουργήσει δημόσια έσοδα πολύ πέρα από τα μισθώματα ή τα ανταλλάγματα παραχώρησης. Οι επενδύσεις για την αποκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία ακινήτων μπορούν να ενισχύσουν τα φορολογικά έσοδα από την οικονομική δραστηριότητα των εργολάβων, των προμηθευτών και των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν σε αυτά, μέσω φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται και άλλων προβλεπόμενων επιβαρύνσεων. Παράλληλα, η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές και τα φορολογικά έσοδα από την απασχόληση, ενώ οι Δήμοι ενδέχεται να εισπράττουν πρόσθετα τέλη και δικαιώματα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η αναβάθμιση των ακινήτων μπορεί επίσης να ενισχύσει την τοπική οικονομική δραστηριότητα και, υπό προϋποθέσεις, τη φορολογητέα αξία των σχετικών δραστηριοτήτων. Τα οφέλη αυτά δεν είναι αυτόματα ούτε ισοδυναμούν με το συνολικό ύψος των επενδύσεων: πρέπει να υπολογίζονται ανά έργο, μετά την αφαίρεση τυχόν φοροαπαλλαγών, κινήτρων και δημόσιων δαπανών, χωρίς διπλή καταμέτρηση των ίδιων εσόδων.

Τι μπορεί να μετρήσει ο προϋπολογισμός του 2027

Η BluPeak Estate Analytics προτείνει τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου περιουσίας, με διασύνδεση των κτηματολογικών, φορολογικών, τεχνικών και πολεοδομικών στοιχείων. Η καταγραφή μπορεί να τροφοδοτεί έναν Ετήσιο Ισολογισμό Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας για κάθε φορέα, συμπληρωματικά προς τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του. Εκεί θα αποτυπώνονται τα πραγματικά έσοδα, οι δαπάνες διατήρησης, τα ανενεργά ακίνητα, οι εκκρεμότητες και οι εκτιμώμενες αποδόσεις ανά σενάριο. Η ετήσια επικαιροποίηση θα δείχνει ποια ακίνητα πέρασαν από την καταγραφή στην ενεργή χρήση και τι απέφερε κάθε επιλογή. Για τον προϋπολογισμό του 2027, το πρώτο μετρήσιμο βήμα είναι να αποκτήσουν οι φορείς εικόνα για το απόθεμα που μπορούν πράγματι να ενεργοποιήσουν. Μόνο με αυτή την εικόνα μπορούν να εκτιμήσουν τι θα αποφέρει μια μίσθωση, πόσο θα κοστίσει μια επένδυση και ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει μια δημόσια χρήση. Το κόστος της αδράνειας θα μπορεί έτσι να αποτυπωθεί σε χαμένα έσοδα, επενδύσεις που καθυστερούν και υποδομές που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τους πολίτες.