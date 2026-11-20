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Σχεδόν τρία στα τέσσερα νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνουν παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Από τα συνολικά 4,055 εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας, περίπου 2,993 εκατομμύρια, ποσοστό 73,8%, δεν έχουν παιδιά που διαμένουν σε αυτά, ενώ 1,062 εκατομμύρια, ή 26,2%, περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα παιδί.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 76,6% των νοικοκυριών δεν περιλαμβάνει παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αντίστοιχα, το ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά διαμορφώθηκε στο 23,3%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που καταγράφεται τα τελευταία 15 χρόνια.

Η εικόνα στην Ελλάδα – Πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά ενός ατόμου

Από τα περίπου 2,993 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά χωρίς παιδιά, τα 1,041 εκατομμύρια αποτελούνται από έναν ενήλικο, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη κατηγορία τη μεγαλύτερη μεταξύ των νοικοκυριών χωρίς παιδιά.

Παράλληλα, 935.600 νοικοκυριά αποτελούνται από ζευγάρια χωρίς παιδιά, ενώ περίπου 1,016 εκατομμύρια ανήκουν σε άλλες μορφές νοικοκυριών χωρίς παιδιά.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα νοικοκυριά ενός ενήλικα χωρίς παιδιά αντιπροσωπεύουν περίπου το 25,7% του συνόλου των ελληνικών νοικοκυριών. Τα ζευγάρια χωρίς παιδιά αντιστοιχούν στο 23,1%, ενώ οι υπόλοιπες μορφές νοικοκυριών χωρίς παιδιά καλύπτουν περίπου το 25,1%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς σημαντικό μέρος του πληθυσμού διαμένει είτε μόνο του είτε σε νοικοκυριά στα οποία δεν υπάρχουν ανήλικα παιδιά.

Μειώνονται σταθερά τα νοικοκυριά με παιδιά στην ΕΕ

Η παρουσία παιδιών στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση από το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Πριν από 15 χρόνια, το 26,9% των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλάμβανε παιδιά. Το ποσοστό περιορίστηκε στο 25,9% το 2015 και στο 25% το 2020, για να διαμορφωθεί στο 23,3% το 2025.

Η μεταβολή αυτή συνοδεύεται από αύξηση των νοικοκυριών που αποτελούνται από έναν ενήλικο χωρίς παιδιά. Το μερίδιό τους στο σύνολο των νοικοκυριών της ΕΕ ενισχύθηκε από 33,6% το 2015 σε 37,5% το 2025.

Αντίθετα, τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ζευγάρια με παιδιά μειώθηκαν από 16,6% σε 14,7% κατά την ίδια περίοδο.

Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες ζουν περισσότεροι μόνοι τους

Τα νοικοκυριά ενός ενήλικα χωρίς παιδιά αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη κατηγορία νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 37,5% του συνόλου.

Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, καθώς το 62,5% των νοικοκυριών της αποτελείται από έναν ενήλικο χωρίς παιδιά.

Ακολουθεί η Εσθονία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 53,8%, ενώ στη Φινλανδία διαμορφώνεται στο 47,9%.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν τις σημαντικές διαφορές στη σύνθεση των νοικοκυριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πού καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών με παιδιά

Στο σύνολο της ΕΕ, τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ζευγάρια με παιδιά αντιπροσωπεύουν το 14,7% όλων των νοικοκυριών.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σλοβακία, με 20,3%, στην Κύπρο με 19,6%, στην Τσεχία με 18,4% και στο Λουξεμβούργο με 18,3%.

Την ίδια στιγμή, τα νοικοκυριά με έναν ενήλικο και παιδιά αντιστοιχούν στο 3% του συνόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εσθονία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό, στο 9,4%, δηλαδή περισσότερο από τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ακολουθούν η Λετονία με 7% και η Ιρλανδία με 6,9%.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες νοικοκυριών με παιδιά αντιπροσωπεύουν το 5,6% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νοικοκυριά με περισσότερους από δύο ενηλίκους ή με δύο ενηλίκους που δεν αποτελούν ζευγάρι.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτής της κατηγορίας εμφανίζονται στη Σλοβακία με 14%, στη Ρουμανία με 10% και στην Κροατία με 9,8%.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, ως παιδί ορίζεται κάθε μέλος νοικοκυριού ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά που καταγράφονται ως νοικοκυριά χωρίς παιδιά δεν αποτελούνται απαραίτητα από άτομα που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να περιλαμβάνονται γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν ενηλικιωθεί ή κατοικούν πλέον σε διαφορετικό σπίτι.