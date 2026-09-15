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Μία εβδομάδα έμεινε για να ολοκληρωθεί η έρευνα του Ευρωσυστήματος για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, με τους πολίτες να μπορούν να επιλέξουν το σχέδιο που θεωρούν ότι αποτυπώνει καλύτερα την ταυτότητα και τις αξίες της σύγχρονης Ευρώπης.

Για πρώτη φορά οι πολίτες της ευρωζώνης αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς των τραπεζογραμματίων του ευρώ, από το μικρότερο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ έως το μεγαλύτερο των 200 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) άνοιξε τη διαδικασία δημόσιας συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να εκφράσουν την προτίμησή τους ανάμεσα σε δέκα διαφορετικές προτάσεις σχεδιασμού.

Η διαδικασία αφορά στην επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ενιαίου νομίσματος, καθώς η ΕΚΤ έχει παρουσιάσει δέκα εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες προέκυψαν μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδιασμού. Στόχος είναι τα νέα χαρτονομίσματα να συνδυάζουν την αισθητική με συμβολισμούς που αντανακλούν την ευρωπαϊκή ιστορία, τον πολιτισμό και τη σχέση των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον.

Η τελική επιλογή από την ΕΚΤ

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και θα προχωρήσει στην επιλογή της τελικής πρότασης προς το τέλος του έτους.

Η απόφαση δεν θα βασιστεί αποκλειστικά στην ψήφο των πολιτών. Θα ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της ειδικής κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, η τεχνική αξιολόγηση των σχεδίων, αλλά και τα αποτελέσματα δύο ξεχωριστών ερευνών: της δημόσιας διαδικτυακής ψηφοφορίας και μιας ανεξάρτητης έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ αναμένεται να δημοσιοποιήσει αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματα των ερευνών μετά την τελική επιλογή. Η συμμετοχή των πολιτών θεωρείται κρίσιμο στοιχείο, καθώς τα χαρτονομίσματα αποτελούν ένα από τα πιο καθημερινά και άμεσα σύμβολα της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Οι δύο θεματικές των νέων χαρτονομισμάτων

Οι δέκα προτάσεις που έχουν τεθεί προς επιλογή βασίζονται σε δύο διαφορετικές θεματικές ενότητες:

• Ευρωπαϊκός πολιτισμός: Η πρώτη θεματική αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσα από σημαντικές προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στις τέχνες, τα γράμματα και την επιστήμη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις βρίσκονται η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες.

• Ποτάμια και πουλιά: Η δεύτερη θεματική επικεντρώνεται στη φύση και στα στοιχεία που συμβολίζουν την ελευθερία, τη σύνδεση και την ενότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.

Οι προτάσεις δημιουργήθηκαν μέσα από έναν διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες από ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτούς, 25 δημιουργοί επιλέχθηκαν για να αναπτύξουν ολοκληρωμένες ιδέες σχεδιασμού πάνω στη μία ή και στις δύο θεματικές.

Η σημασία των νέων σχεδίων

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει επισημάνει ότι τα χαρτονομίσματα του ευρώ δεν αποτελούν απλώς ένα εργαλείο συναλλαγών, αλλά ένα στοιχείο που συνδέεται με την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Τα νέα σχέδια καλούνται να αποτυπώσουν την εξέλιξη της Ευρώπης και να δημιουργήσουν μια πιο σύγχρονη εικόνα για το κοινό νόμισμα, διατηρώντας παράλληλα τον συμβολικό χαρακτήρα που συνοδεύει τα τραπεζογραμμάτια από την εισαγωγή του ευρώ.

Η ελληνική παρουσία στη νέα σειρά ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία. Στα σχέδια που έχουν προταθεί, η Μαρία Κάλλας αποτελεί κεντρική μορφή, ενώ το Σχέδιο Ε φέρει την υπογραφή της Ελληνίδας δημιουργού Μυρσίνης Βαρδοπούλου.

Η παρουσία της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο στη νέα σειρά χαρτονομισμάτων, και ειδικά στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, αποτελεί αναφορά στη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και στη συμβολή της χώρας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

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