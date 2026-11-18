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Στα 83 δολάρια ανά μετοχή καθορίστηκε η τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της Anthropic, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, ξεπερνώντας έτσι κατά πολύ το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές όλων των εποχών, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία που δημιούργησε το Claude αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στον Nasdaq την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.

Η τιμή των 83 δολαρίων είναι περίπου 6,4% υψηλότερη από το ανώτατο όριο του αρχικού εύρους, αποτυπώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά.

Η αποτίμηση και το ρεκόρ της SpaceX

Με βάση την τιμή των 83 δολαρίων και εφόσον διατηρηθεί ο αρχικά προβλεπόμενος αριθμός των 825 εκατομμυρίων μετοχών, το βασικό μέγεθος της δημόσιας προσφοράς υπολογίζεται σε περίπου 68,5 δισ. δολάρια.

Στο ποσό αυτό προστίθεται η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τη συνολική δυνητική άντληση κοντά στα 94,5 δισ. δολάρια, πριν από την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος υπερκατανομής. Εάν ενεργοποιηθεί πλήρως το δικαίωμα αυτό, το συνολικό ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια.

Με την ίδια βάση υπολογισμού, η πλήρως απομειωμένη αποτίμηση της Anthropic προσεγγίζει τα 1,5 τρισ. δολάρια. Τα τελικά μεγέθη θα εξαρτηθούν από τους οριστικούς όρους της συναλλαγής.

Η σύγκριση με τη SpaceX του Έλον Μασκ είναι αναπόφευκτη. Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας πραγματοποίησε τον Ιούνιο τη μεγαλύτερη μέχρι τότε δημόσια προσφορά, αντλώντας 75 δισ. δολάρια από τη βασική συναλλαγή και 86,2 δισ. δολάρια μαζί με την υπερκατανομή.

Η Anthropic μπορεί να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ρεκόρ εφόσον συνυπολογιστεί η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση. Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, η ζήτηση των επενδυτών πλησίασε το επταπλάσιο των διαθέσιμων μετοχών.

Το κρίσιμο τεστ για την τεχνητή νοημοσύνη

Η εισαγωγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης νευρικότητας για τις τεχνολογικές μετοχές, μετά τις αναταράξεις που προκάλεσαν η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia και οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τις εταιρείες ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, ενώ οι επενδυτές προβληματίζονται για τις χρηματοδοτικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών ομίλων.

Η Amazon και η Google διαθέτουν συμμετοχές στην Anthropic αξίας άνω των 100 δισ. δολαρίων η καθεμία, ενώ Google, Microsoft, Nvidia και AMD συγκαταλέγονται στις εταιρείες που συμμετέχουν στην παράλληλη επένδυση των 26 δισ. δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, η Anthropic αποτελεί σημαντικό αγοραστή υπολογιστικών συστημάτων από τις ίδιες εταιρείες, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίκτυο επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών.

Εκρηκτική αύξηση εσόδων και μεγάλες ζημίες

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από τον Ντάριο Αμοντέι και ομάδα ερευνητών που αποχώρησαν από την OpenAI. Η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Google.

Το 2026 κατέγραψε εκρηκτική ανάπτυξη, κυρίως χάρη στη δημοτικότητα του Claude Code, του εργαλείου AI για την ανάπτυξη λογισμικού.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της, τα έσοδα του εννεαμήνου ανήλθαν σε 33,24 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά περίπου 1.200% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, οι καθαρές ζημίες έφτασαν τα 104 δισ. δολάρια, κυρίως εξαιτίας λογιστικών αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία μετατρέψιμων ομολογιών και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 οι ζημίες είχαν διαμορφωθεί στα 25,1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός εσόδων της εταιρείας έφτασε περίπου τα 81 δισ. δολάρια στα τέλη Οκτωβρίου, αυξημένος κατά 10 δισ. δολάρια σε έναν μήνα.

Η Anthropic έχει αντιμετωπίσει επίσης σημαντικές προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια της AI, τη ρύθμιση της τεχνολογίας και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, που οδήγησαν σε δύο σοβαρές αντιπαραθέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση φέτος. Το ενημερωτικό δελτίο της περιλαμβάνει περισσότερες από 90 σελίδες παραγόντων κινδύνου για τους επενδυτές.

Ο Ντάριο Αμοντέι, παρουσιάζοντας το όραμα της εταιρείας, δήλωσε ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας «εποχής θαυμάτων», κατά την οποία η ανθρωπότητα θα μπορεί να επιλύσει προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και χιλιετίες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των κινδύνων της τεχνολογίας.