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Ισχυρή παρουσία καταγράφει η Ευρώπη στη νέα διευρυμένη κατάταξη The 50 Best Bars για το 2026, καταλαμβάνοντας 18 από τις 50 θέσεις της λίστας 51-100. Ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζουν βρίσκεται και η Ελλάδα, με δύο μπαρ στην κατάταξη, ενώ το Naked στην Αθήνα κάνει φέτος την πρώτη του εμφάνιση, κατακτώντας την 76η θέση.

Η λίστα 51-100 λειτουργεί ως προάγγελος της βασικής κατάταξης των 50 καλύτερων μπαρ στον κόσμο, η οποία θα παρουσιαστεί στις 7 Οκτωβρίου στο Μιλάνο.

Από τα 18 ευρωπαϊκά μπαρ που περιλαμβάνονται στην εκτεταμένη λίστα, τέσσερα βρίσκονται στην Ιταλία, από τρία στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ Ελλάδα και Σουηδία εκπροσωπούνται με δύο μπαρ η καθεμία. Από μία παρουσία έχουν η Νορβηγία, η Τουρκία, η Γαλλία και η Ιρλανδία.

Πώς επιλέγονται τα καλύτερα μπαρ του κόσμου

Η κατάταξη προκύπτει από τις ψήφους της ακαδημίας των 800 μελών του The 50 Best Bars, η σύνθεση της οποίας επιχειρεί να καλύψει διαφορετικές πλευρές της διεθνούς βιομηχανίας των ποτών και των κοκτέιλ.

Το ένα τρίτο των μελών της ακαδημίας αποτελείται από μπάρμαν και ιδιοκτήτες μπαρ, το δεύτερο τρίτο από δημοσιογράφους και συντάκτες που ειδικεύονται στα ποτά, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο προέρχεται από διεθνείς ειδικούς στον χώρο των κοκτέιλ.

Κάθε ψηφοφόρος καλείται να προτείνει οκτώ μπαρ συνολικά. Τα πέντε πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται, ενώ τα υπόλοιπα τρία μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Βασική προϋπόθεση είναι ο ψηφοφόρος να έχει επισκεφθεί προσωπικά κάθε μπαρ μέσα στους προηγούμενους 18 μήνες.

Η διαδικασία αυτή έχει μετατρέψει τη διευρυμένη κατάταξη σε ένα σημαντικό «ραντάρ» για τις νέες τάσεις στη διεθνή σκηνή των κοκτέιλ, αναδεικνύοντας τόσο καθιερωμένους χώρους όσο και νέα concepts που αρχίζουν να κερδίζουν διεθνή αναγνώριση.

«Ποικιλομορφία, καινοτομία και ενέργεια»

Η Φέι Χάγκετ, director of community του The 50 Best Bars, χαρακτήρισε τη λίστα 51-100 ζωτικό κομμάτι του θεσμού, καθώς επιτρέπει την ανάδειξη ακόμη περισσότερων χώρων από διαφορετικές αγορές του κόσμου και ταυτόχρονα δίνει στους φίλους των κοκτέιλ νέους προορισμούς προς εξερεύνηση.

Όπως σημείωσε, η κατάταξη αναδεικνύει την «ποικιλομορφία, την καινοτομία και την ενέργεια» που χαρακτηρίζουν σήμερα την παγκόσμια σκηνή των μπαρ, φέρνοντας στο προσκήνιο επιχειρήσεις που προσφέρουν με συνέπεια υψηλού επιπέδου ποτά και φιλοξενία.

Η φετινή λίστα, σύμφωνα με την ίδια, συνδυάζει καθιερωμένα ονόματα του κλάδου με ανερχόμενα μπαρ, τα οποία πειραματίζονται και διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης κουλτούρας των κοκτέιλ.

Τρεις νέες είσοδοι στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Αρκετά από τα ευρωπαϊκά μπαρ που βρίσκονται στις θέσεις 51-100 είχαν εμφανιστεί και στην αντίστοιχη περυσινή κατάταξη, ενώ ορισμένα επιστρέφουν έπειτα από απουσία.

Ωστόσο, τρία ευρωπαϊκά μπαρ κάνουν φέτος το ντεμπούτο τους: το Bar Gabriel στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο βρίσκεται στην 68η θέση, το Naked στην Αθήνα, που καταλαμβάνει την 76η θέση, και το Bar 1661 στο Δουβλίνο, το οποίο βρίσκεται στην 98η.

Οι συγκεκριμένες είσοδοι έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Bar Gabriel φέρνει για πρώτη φορά την Τουρκία στην κατάταξη, ενώ με το Bar 1661 κάνει επίσης την πρώτη της εμφάνιση στη λίστα η Ιρλανδία.

Το Bar Gabriel βάζει την Κωνσταντινούπολη στον χάρτη

Το Bar Gabriel άνοιξε στην Κωνσταντινούπολη μόλις πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά κατάφερε ήδη να εξασφαλίσει την 68η θέση στον κόσμο στη διευρυμένη κατάταξη.

Η ταυτότητα των κοκτέιλ του αντλεί έμπνευση από γεύσεις και αρώματα που παραπέμπουν στην τοπική κουζίνα και κουλτούρα.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών επιλογών βρίσκεται το kunefe, το οποίο συνδυάζει σιρόπι κιουνεφέ με βότκα αρωματισμένη με φιστίκι. Το oud βασίζεται σε angostura bitters και ουίσκι σίκαλης, ενώ το nazar κινείται σε περισσότερο βοτανικές γεύσεις, συνδυάζοντας ρίγανη, μάραθο και αψέντι.

Το Naked της Αθήνας στην 76η θέση

Για την Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της φετινής κατάταξης είναι η πρώτη είσοδος του Naked της Αθήνας στη λίστα 51-100, και μάλιστα στην 76η θέση.

Η φιλοσοφία του Naked αποτυπώνεται ήδη στο όνομά του, καθώς το μενού του βασίζεται στην ιδέα των ωμών ή «γυμνών» συστατικών, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των συνταγών του.

Μεταξύ των κοκτέιλ που ξεχωρίζουν είναι η πικάντικη mango paloma, το Nkd-aiquiri banana και το carob old fashioned, με το χαρούπι να δίνει τη δική του εκδοχή σε ένα από τα πλέον κλασικά κοκτέιλ.

Η παρουσία του Naked, μαζί με ακόμη ένα ελληνικό μπαρ στην κατάταξη, δίνει στην Ελλάδα δύο θέσεις ανάμεσα στα μπαρ 51-100 για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη διεθνή παρουσία της ελληνικής cocktail σκηνής.

Πρώτη παρουσία και για την Ιρλανδία

Στην 98η θέση βρίσκεται το Bar 1661 του Δουβλίνου, χαρίζοντας στην Ιρλανδία την πρώτη της παρουσία στη συγκεκριμένη λίστα.

Το μπαρ έχει ήδη αναδειχθεί bar of the year στην Ιρλανδία και προσφέρει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα κρατήσεων για γευστικές δοκιμές μικρών μερίδων, σχεδιασμένες ώστε να ξεναγούν τους επισκέπτες στη φιλοσοφία του μενού.

Οι επιλογές μεταβάλλονται περιοδικά, ωστόσο ένας σταθερός πρωταγωνιστής παραμένει το ιρλανδικό ουίσκι, γύρω από το οποίο αναπτύσσεται σημαντικό μέρος της ταυτότητας του Bar 1661.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για τη διεθνή bar σκηνή είναι πλέον στις 7 Οκτωβρίου στο Μιλάνο, όταν θα παρουσιαστεί η πλήρης κατάταξη The 50 Best Bars 2026 και θα αποκαλυφθούν τα μπαρ που καταλαμβάνουν τις πρώτες 50 θέσεις παγκοσμίως.

Όλα τα ευρωπαϊκά μπαρ που μπήκαν στην εκτεταμένη λίστα

-Tjoget, Στοκχόλμη (No.51)

-Boadas, Βαρκελώνη (No.52)

-Baba au Rum, Αθήνα (No.55)

-Freni e Frizioni, Ρώμη (No.62)

-Svanen, Όσλο (No.65)

-Salmon Guru, Μαδρίτη (No.66)

-Bar Gabriel, Κωνσταντινούπολη (No.68)

-Panda & Sons, Εδιμβούργο (No.72)

-Three Sheets (Soho), Λονδίνο (No.73)

-Naked, Αθήνα (No.76)

-Scarfes Bar, Λονδίνο (No.77)

-Röda Huset, Στοκχόλμη (No.83)

-Foco, Βαρκελώνη (No.90)

-Gucci Giardino, Φλωρεντία (No.91)

-Drink Kong, Ρώμη (No.92)

-Little Red Door, Παρίσι (No.93)

-1930, Μιλάνο (No.94)

-Bar 1661, Δουβλίνο (No.98)

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