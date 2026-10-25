Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

κατέκλυσανμε τις κινητοποιήσεις, που αρχικά εξελίσσονταν σχετικά ειρηνικά, να καταλήγουνμετά τη δύση του ηλίου. Η ένταση ξέσπασε, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας.

Όπως αναφέρει το Reuters, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα συμμετείχαν 410.000 άνθρωποι, ενώ τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν διπλάσιος, φτάνοντας περίπου τις 820.000.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις νοτιοανατολικές παρυφές του Παρισιού, όπου τουλάχιστον 110.000 πολίτες διαδήλωσαν κατά της ακρίβειας και της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Το κλίμα άλλαξε δραματικά μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης. Δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού εναντίον ομάδας περίπου 500 νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα, οι οποίοι τελικά διαλύθηκαν μέσα στο κρύο και τη βροχή.

Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ομάδες νεαρών πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων για να αποκλείσουν δρόμους, ενώ επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες και μπουκάλια. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετά καταστήματα λεηλατήθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο κοσμηματοπωλεία.

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, το Μπορντό, την Γκρενόμπλ, το Κλερμόν-Φεράν, τη Λιλ, τη Ρεν, τη Νάντη και την Τουλούζη.

«Σχεδόν σε κάθε πορεία διαπιστώσαμε τη συγκρότηση ομάδων υψηλού κινδύνου, οι οποίες αποσπώνταν από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και επιχειρούσαν να προκαλέσουν βίαια επεισόδια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, κατηγορώντας ακτιβιστές της άκρας Αριστεράς και εγκληματικές ομάδες ότι επιδιώκουν να πυροδοτήσουν την ένταση.

Παρίσι σε κατάσταση πολιορκίας με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους

Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν συνολικά 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, αριθμό αυξημένο κατά 10.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας παραδεχθεί ότι στις 17 Οκτωβρίου είχαν υποτιμήσει την έκταση των ταραχών.

Ο Λοράν Νουνιέζ υποστήριξε ότι η βία αυτή τη φορά ήταν μικρότερης έντασης συγκριτικά με τα εκτεταμένα επεισόδια λεηλασιών και βανδαλισμών που είχαν προηγηθεί.

«Αυτό που άλλαξε ήταν η προετοιμασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ακροδεξιοί ακτιβιστές επιδίωξαν να συγκρουστούν με αριστερές ομάδες στις πόλεις Νίκαια και Μονπελιέ, δημιουργώντας τον κίνδυνο να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο στις κοινωνικές αναταραχές.

Το κέντρο του Παρισιού θύμιζε πόλη σε καθεστώς αποκλεισμού. Καταστηματάρχες τοποθέτησαν προστατευτικά καλύμματα στις βιτρίνες τους, μουσεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους και περισσότεροι από 20 σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί.

Επιχειρηματικές ενώσεις κάλεσαν τους εμπόρους να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους, καθώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν γίνει στόχος λεηλασιών.

«Δεν κυκλοφορούν σχεδόν καθόλου πελάτες, επομένως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να παραμείνουμε ανοιχτοί», δήλωσε ο Όσκαρ, διευθυντής καταστήματος της Kiton στο Παρίσι.

Ορισμένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο Ορσέ και η Όπερα του Παρισιού, παρέμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους, προκαλώντας απογοήτευση στους τουρίστες.

«Τα πάντα είναι καλυμμένα με προστατευτικά πάνελ και δεν είμαστε βέβαιοι πού μπορούμε να πάμε», δήλωσε ο Ξαβιέ Ντολιόλ, επισκέπτης από τη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώνεται στην Ευρώπη

Οι κοινωνικές αναταραχές στη Γαλλία ξεκίνησαν τον προηγούμενο μήνα με μικρές μαθητικές κινητοποιήσεις στα προάστια του Παρισιού, οι οποίες είχαν ως βασικό αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία.

Ωστόσο, το κίνημα απέκτησε γρήγορα πολύ ευρύτερο χαρακτήρα, μετατρεπόμενο σε γενικευμένη διαμαρτυρία κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ανάλογες κινητοποιήσεις σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.

Το Σάββατο, η βελγική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο σε αρκετές ιταλικές πόλεις, ενώ επεισόδια καταγράφηκαν και στην Αλβανία.

Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος συμμετείχε στη διαδήλωση του Παρισιού, εκτίμησε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται το επόμενο έτος, να αντιμετωπίσει τη βαθιά κοινωνική δυσαρέσκεια που επικρατεί σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου.

«Με βάση τη σημερινή κατάσταση, πιστεύω ότι θα καταλάβει πως αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα. Υπάρχει ακόμη χρόνος για τον Μακρόν να υποχωρήσει. Διαφορετικά, το μόνο που θα του απομείνει θα είναι η πόρτα της εξόδου», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αντιδράσεις για την αστυνομική κινητοποίηση και συνέδριο της Ακροδεξιάς

Πολλοί διαδηλωτές κατηγόρησαν τη γαλλική κυβέρνηση ότι αντέδρασε υπερβολικά στα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη στρατιωτών στα Ηλύσια Πεδία, τη γνωστή λεωφόρο του Παρισιού με τα πολυτελή καταστήματα και εστιατόρια.

«Χύνουμε δάκρυα για τα καταστήματα, αλλά όχι για τους ανθρώπους που φτωχαίνουν ολόκληρο τον χρόνο», δήλωσε η 22χρονη φοιτήτρια Καλών Τεχνών Κλάρα Λεμπαντί.

«Μια φίλη μου κι εγώ παραλίγο να μην έρθουμε επειδή φοβόμασταν. Τελικά αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε, ακριβώς επειδή είναι σημαντικό να μην αφήσουμε την καταστολή να επικρατήσει», πρόσθεσε.

Η πρώτη εγκεκριμένη πορεία του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια στην Ορλεάνη, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του Παρισιού.

Εκεί, οι συγκεντρωμένοι διαδήλωσαν κατά του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, ο οποίος πραγματοποιεί κομματικό συνέδριο στην πόλη.

Το ήδη τεταμένο κλίμα επιβαρύνθηκε από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή δυτικά του Παρισιού. Ένας ένοπλος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι ενήργησε με ισλαμοφοβικά κίνητρα, σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι.

«Ήρθαμε για να πούμε στην Ακροδεξιά, πρόσωπο με πρόσωπο, ότι δεν τη φοβόμαστε», δήλωσε ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, δήμαρχος του Σεν-Ντενί και μέλος του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λικ Μελανσόν.