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Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η Γαλλία, καθώς δημόσιοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι σε κρίσιμους τομείς κινητοποιούνται ενάντια στις προγραμματισμένες περικοπές δαπανών, ενώ παράλληλα μαθητές λυκείων προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολικών κτιρίων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται περίπου επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και μόλις δύο ημέρες πριν από την παρουσίαση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Το πολιτικό σκηνικό παραμένει πιεστικό για την κυβέρνηση, καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δημοφιλίας τόσο της κεντροδεξιάς κυβέρνησης όσο και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία μεταξύ εκπαιδευτικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περιορισμένες επιπτώσεις στις δημόσιες μεταφορές, ενώ οι υγειονομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν σε περίπου 170 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Μαθητικές κινητοποιήσεις και ένταση στα σχολεία

Οι μαθητικές διαμαρτυρίες έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες, με αποκλεισμούς εισόδων σχολείων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στο Παρίσι, γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έως και μία στις δέκα εισόδους σχολείων έχει αποκλειστεί, ενώ τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν επεισόδια έξω από σχολικά συγκροτήματα σε πόλεις όπως η Λιλ, η Λυών και η Νίκαια.

Στο λύκειο Arago στο Παρίσι, μαθητές τοποθέτησαν πανό με συνθήματα κατά της κυβέρνησης, ενώ σε άλλο σχολείο εμφανίστηκε μήνυμα που ζητούσε «λιγότερους αστυνομικούς και περισσότερα χρήματα» για την εκπαίδευση.

«Θέλουμε λιγότερη αστυνομία επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει υπερβολική καταστολή απέναντι στα μαθητικά και κοινωνικά κινήματα», δήλωσε μαθητής του λυκείου Helene-Boucher, υποστηρίζοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε τα περιστατικά βίας σε σχολεία, χαρακτηρίζοντάς τα ανεύθυνα. Παράλληλα, ωστόσο, αναγνώρισε ότι «οι δυσκολίες στα λύκεια πρέπει να ακουστούν και να αντιμετωπιστούν».

Στο επίκεντρο οι περικοπές 54 δισ. ευρώ

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες και να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η οικονομία της Γαλλίας αναμένεται να αναπτυχθεί με χαμηλότερο ρυθμό από τις αρχικές προβλέψεις, δυσκολεύοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης μειοψηφίας να περάσει τον προϋπολογισμό του 2027.

Ο Λεκορνί έχει ανακοινώσει σχέδιο περικοπών ύψους 54 δισ. ευρώ, προκαλώντας αντιδράσεις από εργαζομένους σε διάφορους κλάδους που ήδη διαμαρτύρονται για μισθούς, κόστος ζωής και αυξημένες τιμές καυσίμων.

Εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και άλλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις αποδοχών, επισημαίνοντας ότι οι μισθοί στον δημόσιο τομέα παραμένουν χαμηλοί σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη πίεση ασκείται και στους πυροσβέστες, καθώς οι ελλείψεις πόρων που αντιμετωπίζουν αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών του καλοκαιριού.

Παράλληλα, η γαλλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις και προβλήματα σε ορισμένες πτήσεις.

Πολιτική πίεση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν, ωστόσο οι αντιδράσεις απέναντι στον Μακρόν και την κυβέρνηση παραμένουν έντονες.

Στο πολιτικό σκηνικό, η προεκλογική περίοδος αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη ένταση, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν ισχυρή παρουσία τόσο της ακροδεξιάς όσο και της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν και ο ηγέτης της Ανυπόταχτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν εμφανίζονται μεταξύ των βασικών πολιτικών προσώπων που συζητούνται ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η επικεφαλής της συνδικαλιστικής οργάνωσης CGT Σοφί Μπινέ ανέφερε ότι οι μαθητές ενδέχεται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις των υγειονομικών, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται λόγω της πίεσης στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα.