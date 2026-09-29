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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Google για να μειώσει τη συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ.

«Αυτή είναι μια νέα πηγή εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση -αξίας 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ-, η οποία θα πρέπει να μειώσει αυτομάτως τις συνεισφορές όλων των κρατών μελών», δήλωσε ο Χαντάντ σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Franceinfo.

Οι πρωτεύουσες της ΕΕ είναι διχασμένες τόσο όσον αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού όσο και σχετικά με τις προτεραιότητες στις δαπάνες. Τον Ιούλιο επιβλήθηκε στην Google συνολικό πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επειδή παραβίασε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στόχο τη χαλιναγώγηση της ισχύος των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Το πρόστιμο αυτό αύξησε σε 10,38 δισεκατομμύρια ευρώ τις συνολικές χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε διάστημα σχεδόν δύο δεκαετιών στην Google από την ΕΕ για πρακτικές που παραβιάζουν τον ανταγωνισμό.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαπραγματεύονται τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034, μεταξύ άλλων και στις συνόδους κορυφής που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μια συμφωνία πριν από το τέλος του χρόνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να ανέλθει ο προϋπολογισμός σε 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,26% του ΑΕΠ της ΕΕ, από τα οποία τα 168 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 0,11% του ΑΕΠ, προορίζονται για να εξυπηρετηθεί ο δανεισμός της ΕΕ για το ταμείο ανάκαμψης μετά την πανδημία της Covid.

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