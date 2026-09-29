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Σε κατάσταση δημοσιονομικού εκτροχιασμού βρίσκεται η Γαλλία, το δημόσιο χρέος της οποίας ανήλθε στα τέλη Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική της Υπηρεσία (INSEE), στα 3.595,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 119% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και είναι το υψηλότερο των τελευταίων 80 ετών.

Σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 59,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε τρεις μήνες. Υπερέβη επίσης το δημόσιο χρέος που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 (117,8%), όταν η Γαλλία, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δαπάνησαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποφύγουν την οικονομική ύφεση.

Σύμφωνα εξάλλου με τις τελευταίες κυβερνητικές προβλέψεις, το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 119,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και στο 121,7% το 2027.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας. Στα δεκαετή ομόλογα το επιτόκιο έχει ανέβει στο 4,8%, ενώ για τα τριακονταετή βρίσκεται στο 5,3% το μεγαλύτερο από το 2003. Η Γαλλία δανείζεται σήμερα πιο ακριβά από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και βεβαίως τη Γερμανία της οποίας το επιτόκιο για το δεκαετή ομόλογα βρίσκεται στο 3,65%.

Εκ παραλλήλου, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η Γαλλία εισέρχεται σε μία περίοδο πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων. Σήμερα απεργούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, των οποίων οι κινητοποιήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και της παιδείας, ενώ ασαφές παραμένει το αν θα υπάρξει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση πλειοψηφία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Στο μεταξύ η Γαλλία έχει εισέλθει εκ των πραγμάτων σε προεκλογική περίοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης άνοιξης, αλλά και των βουλευτικών που κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσουν. Με βάση αυτά τα δεδομένα είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μέσα στους ερχόμενους οκτώ μήνες θα είναι η Γαλλία σε θέση να υιοθετήσει τα μέτρα οικονομικής λιτότητας που λίγο-πολύ όλοι συμφωνούν ότι είναι πλέον περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.

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