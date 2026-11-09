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Τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν υπεράκτια αιολικά έργα που έχουν ήδη εξασφαλίσει μέσω διαγωνισμών, καταβάλλοντας χρηματική ποινή, θα έχουν οι ενεργειακές εταιρείες στη Γερμανία, καθώς το αυξανόμενο κόστος και οι περιορισμένες προοπτικές εσόδων δοκιμάζουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον κλάδο.

Όπως ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, οι εταιρείες θα μπορούν να επιστρέφουν τις θαλάσσιες εκτάσεις που τους έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων δημοπρασιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν πρόστιμο στους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις.

Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τις επενδύσεις

Το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, η υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές και οι χαμηλότερες προσδοκίες για μελλοντικά έσοδα έχουν καταστήσει δυσκολότερη την υλοποίηση έργων που είχαν ήδη ανατεθεί σε ενεργειακούς ομίλους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πρωθυπουργοί οκτώ από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας απέστειλαν επιστολή στη Ράιχε, ζητώντας τροποποιήσεις σε νομοσχέδιο που βρίσκεται προς εξέταση στην κάτω Βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου.

Οι οκτώ επικεφαλής των κρατιδίων τάχθηκαν υπέρ της καθιέρωσης μιας εφάπαξ, νομικά κατοχυρωμένης δυνατότητας επιστροφής των έργων, ώστε οι αντίστοιχες θαλάσσιες εκτάσεις να μπορούν να επαναδημοπρατηθούν άμεσα.

Σύμφωνα με την πρότασή τους, οι εταιρείες που κατέχουν σήμερα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης θα πρέπει να αποκλειστούν από τη συμμετοχή στους νέους διαγωνισμούς.

Στο 2027 μετατέθηκαν οι νέοι διαγωνισμοί

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά αποτυπώνονται και στην πορεία των δημοπρασιών για νέες υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις.

Οι διαγωνισμοί που είχαν προγραμματιστεί για το 2026 αναβλήθηκαν για το 2027, μετά την απουσία ενδιαφερόμενων επενδυτών σε αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος, καθώς οι οικονομικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία ανατέθηκαν αρκετά από τα έργα.

BP και TotalEnergies αντιμέτωπες με τις ανατροπές στην αγορά

Μεταξύ των μεγάλων ενεργειακών ομίλων που επηρεάζονται από τις εξελίξεις βρίσκονται η BP και η TotalEnergies, οι οποίες είχαν αναδειχθεί νικήτριες σε δημοπρασία του 2023 για υπεράκτια αιολικά έργα συνολικής ισχύος 7 γιγαβάτ (GW) στη Γερμανία.

Έκτοτε, ωστόσο, οι δύο εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω του πληθωρισμού, αλλά και με δυσμενέστερες εκτιμήσεις για τα έσοδα που μπορούν να αποφέρουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις.

Οι συνθήκες αυτές έχουν καταστήσει πιο σύνθετη την υλοποίηση των σχεδίων, οδηγώντας τη γερμανική πλευρά στην αναζήτηση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την επιστροφή και την εκ νέου δημοπράτηση των θαλάσσιων εκτάσεων.