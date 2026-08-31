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Νέα άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Αύγουστο, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης επιχειρεί να διατηρήσει τη δυναμική της ανάπτυξης παρά τις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Destatis), ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο 0,3%.

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Αύγουστο, από 2,8% τον Ιούλιο.

Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική επιτάχυνση του πληθωρισμού, καθώς τον Ιούνιο είχε διαμορφωθεί στο 2,4%. Οι αυξητικές πιέσεις στις τιμές ακολούθησαν το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και τη λήξη της έκπτωσης στον φόρο καυσίμων στη Γερμανία.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή υπολογίζεται βάσει κοινής μεθοδολογίας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας την άμεση σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, αποτελεί τον βασικό δείκτη που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για να αξιολογήσει την πορεία του πληθωρισμού σε σχέση με τον στόχο του 2%.

Μικτή εικόνα για τη γερμανική οικονομία

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό έρχονται να προστεθούν στα οικονομικά δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία σκιαγράφησαν μια μικτή εικόνα για τη γερμανική οικονομία.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 0,3%, από 0,2% προηγουμένως, υποδεικνύοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα διατηρεί κάποια δυναμική.

Η πρόεδρος της Destatis, Ρουθ Μπραντ, σημείωσε ότι «η γερμανική οικονομία διατηρεί τη δυναμική που παρατηρήθηκε στις αρχές του έτους», αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στην πορεία των εξαγωγών.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, αποτελώντας τον βασικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

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