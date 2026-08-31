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Ένας από τους κύριους παράγοντες που αγωνίζονται να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης για την Volkswagen AG, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, δήλωσε ότι υπάρχει έντονη πίεση σε όλες τις πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες ημέρες, αναφέρει το Reuters.

Το εποπτικό συμβούλιο της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης πρόκειται να συνεδριάσει στις 4 Σεπτεμβρίου για να συζητήσει ένα σχέδιο ανάκαμψης που ενδεχομένως να συνεπάγεται δεκάδες χιλιάδες επιπλέον απώλειες θέσεων εργασίας. Το ζήτημα έχει φέρει αντιμέτωπη τη διοίκηση της VW με τα συνδικάτα και το γερμανικό κράτος, τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχό της.

«Προτρέπω σθεναρά να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που απομένει μέχρι την επόμενη συνάντηση για να συνενώσουμε τις διαφορετικές θέσεις» δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις σε ενημέρωση των δημοσιογράφων την Παρασκευή.

Είπε ότι οι επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Volkswagen, η οποία δέχεται πιέσεις λόγω των δαπανηρών δασμών, της μειωμένης ζήτησης και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα, πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως. Ωστόσο, είπε ότι πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η θέση του ομίλου στο ευρύτερο βιομηχανικό τοπίο.

«Με τις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Σαξονία και σε όλη τη Γερμανία, τους δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους της και τις οικογένειές τους, καθώς και τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών της, η Volkswagen φέρει επίσης τεράστια ευθύνη για την ευρύτερη οικονομία και κοινωνία», δήλωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλουμε, θέλει να διπλασιάσει τις προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας σε έως και 50.000, ενδεχομένως να κλείσει εργοστάσια και να αποσχίσει ορισμένα τμήματα της εταιρείας, σε μια ριζική προσπάθεια μείωσης του κόστους σε ολόκληρο τον όμιλο.

Αυτό έχει προκαλέσει έντονη αντίθεση από τα συνδικάτα και έντονη ανησυχία από την Κάτω Σαξονία.

Οι δύο πλευρές επιδιώκουν έναν συμβιβασμό που πιθανότατα θα επικεντρωθεί στην κλίμακα των περικοπών θέσεων εργασίας και στα μελλοντικά σχέδια για τα εργοστάσια που κινδυνεύουν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

«Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη λύση εδώ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις. Είπε ότι η VW συνδύαζε πάντα την οικονομική σύνεση με την κοινωνική ευθύνη «και η λύση που αναζητούμε τώρα θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση αυτό το πρότυπο».

Η εκτελεστική επιτροπή της VW, η οποία περιλαμβάνει τον επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων της VW, καθώς και τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις και μέλη των οικογενειών μετόχων Porsche και Piech, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου, για να δει πως εξελίσσεται αυτή η υπόθεση

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