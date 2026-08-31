Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Σεπτέμβριος τείνει να είναι ο χειρότερος μήνας για τη Wall Street και η φετινή χρονιά ενδέχεται να μην αποτελέσει εξαίρεση. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία για τις αποδόσεις, και οι τρεις μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν τον Σεπτέμβριο τη χειρότερη μέση μηνιαία επίδοσή τους, τονίζεται σε ανάλυση του Barron’s.

Ο S&P 500 και ο Dow Jones έχουν ιστορικά την τάση να υποχωρούν κατά 1,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones Market Data. Ο μήνας εμφανίζει επίσης το χαμηλότερο ποσοστό θετικών αποδόσεων και για τους δύο δείκτες, καθώς ο S&P 500 έχει κλείσει με κέρδη στο 44,5% και ο Dow στο 42,6%.

Η εικόνα βέβαια, δεν είναι πολύ καλύτερη για τον Nasdaq. Αν και ο τεχνολογικός δείκτης έχει ενισχυθεί σε ποσοστό 52,7% τον μήνα Σεπτέμβριο από το 1971 —ποσοστό η μέση μεταβολή του Nasdaq τον συγκεκριμένο μήνα είναι πτώση 0,8%.

Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι τόσο κακός για τις μετοχές

Όπως υποστηρίζεται στην ανάλυση του Barron’s, δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος παράγοντας που να εξηγεί την ιστορικά αδύναμη επίδοση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο υπάρχουν αρκετές θεωρίες.

Η Μελίσα Μπράουν, παγκόσμια επικεφαλής έρευνας επενδυτικών αποφάσεων στη SimCorp, εκτιμά ότι η αδυναμία οφείλεται στο γεγονός ότι οι traders αντιδρούν πιο έντονα στις ειδήσεις καθώς επιστρέφουν από τις θερινές διακοπές.

Ο Άρνιμ Χόλτσερ, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομικών στην Easterly EAB, επισημαίνει ότι, καθώς το τέλος του έτους αρχίζει να πλησιάζει, οι διαχειριστές κεφαλαίων και άλλοι μεγάλοι επενδυτές αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τον Σεπτέμβριο, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους με τους δείκτες αναφοράς.

Ο Ράιαν Ντέτρικ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Carson Group, αναφέρει ότι, παρότι οι συνήθως υψηλότεροι όγκοι συναλλαγών του Σεπτεμβρίου θα μπορούσαν να συνδέονται με τις ασθενέστερες επιδόσεις, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αντιδρούν υπερβολικά στα ιστορικά δεδομένα. «Μην ξεχνάτε ότι οι χειρότερες περιπτώσεις για τον Σεπτέμβριο όλων των εποχών σημειώθηκαν όταν τα πράγματα ήταν ήδη ασταθή ή αδύναμα», αναφέρει ο Ντέτρικ. «Φέτος δεν συμβαίνει αυτό».

Το δυνατό χαρτί του Αυγούστου

Ο Ντέτρικ, ο οποίος συνήθως διατηρεί αισιόδοξη στάση απέναντι στις αγορές, εκτιμά ότι η ισχυρή επίδοση των μετοχών τον Αύγουστο δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για τον Σεπτέμβριο.

Επισημαίνει ότι στις 11 περιπτώσεις μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τις οποίες ο S&P 500 είχε θετική απόδοση τον Αύγουστο και τα κέρδη από την αρχή του έτους κυμαίνονταν μεταξύ 10% και 17,5%, υπήρξε μόλις μία χρονιά κατά την οποία ο Σεπτέμβριος έφερε απώλειες.

Η Μπράουν εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, θεωρώντας ότι οι ισχυρές αποδόσεις του Αυγούστου ενδέχεται να λειτουργήσουν ως βαρίδι για τον επόμενο μήνα. Εκτιμά ότι η άνοδος 3% του S&P 500 τον Αύγουστο μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να διατηρηθεί στην περίοδο μεταξύ των εταιρικών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα καθώς τα επιτόκια παραμένουν υψηλά.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξάνονται κατά τη διάρκεια του έτους, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να έχει ανέβει από το 4,2% στο 4,7%.

Στο επίκεντρο η Fed

Τα βλέμματα των traders θα είναι ασφαλώς στραμμένα στην ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve στις 16 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ, όπου αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη ανάγκη αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων εκτινάχθηκαν από το 35% στο 60%, σύμφωνα με το CME FedWatch.

Ωστόσο, ο Πίτερ Μπούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων της One Point BFG Wealth Partners, δηλώνει ότι εστιάζει περισσότερο στα μακροπρόθεσμα επιτόκια.

«Η καμπύλη αποδόσεων έχει ήδη τιμολογήσει το κόστος κεφαλαίου σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το επιτόκιο της Fed», αναφέρει. «Η Fed είναι κατά κάποιον τρόπο άνευ σημασίας εδώ, επειδή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν ουσιαστικά περιορίσει τις επιλογές της».

Οι ημερομηνίες-κλειδιά του Σεπτεμβρίου

Η αγορά θα έχει στη διάθεσή της νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομία πριν από την απόφαση της Fed τον Σεπτέμβριο.

Η 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει τον μήνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) για τη μεταποίηση του Institute for Supply Management, ενώ στις 4 Σεπτεμβρίου ακολουθεί ο δείκτης PMI υπηρεσιών του ISM. Και οι δύο μετρήσεις θα δώσουν περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευθεί στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το Bureau of Labor Statistics θα δημοσιεύσει επίσης στις 4 Σεπτεμβρίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, την έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, προσφέροντας νέα εικόνα για την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Η έκθεση του Ιουλίου είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς έδειξε απώλεια 23.000 θέσεων εργασίας.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι όλοι αυτοί οι καταλύτες θα εμφανιστούν μέσα σε μια περίοδο που ο Χόλτσερ χαρακτηρίζει «ιστορικά λιγότερο επιεική» για τις μετοχές.

Διαβάστε ακόμη

Shein: IPO $1,7 δισ. στο Χονγκ Κονγκ – Γιατί προβληματίζει η αποτίμηση των $26 δισ.

Αγορά εργασίας: Τα τατουάζ έγιναν mainstream, αλλά οι προκαταλήψεις στις προσλήψεις παραμένουν

Τιμολόγια ρεύματος: Κρίσιμος Σεπτέμβριος μετά το άλμα στις τιμές – Οι επιλογές που έχουν οι πάροχοι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ