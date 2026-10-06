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Ισχυρό πλήγμα στις προσδοκίες για σταθερή ανάκαμψη της γερμανικής βιομηχανίας προκαλούν τα τελευταία στοιχεία για τις εργοστασιακές παραγγελίες, οι οποίες κατέγραψαν τον Αύγουστο τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιανουάριο.

Οι παραγγελίες στη μεταποίηση υποχώρησαν κατά 10,6% σε μηνιαία βάση, μετά την αύξηση κατά 3,2% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο. Η επίδοση ήταν πολύ χειρότερη από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, πτώση μόλις 1%.

Πίσω από τη μεγάλη υποχώρηση βρίσκεται κυρίως η σημαντική μείωση των παραγγελιών μεγάλης κλίμακας. Εξαιρουμένης αυτής της ιδιαίτερα ευμετάβλητης κατηγορίας, η συνολική πτώση περιορίζεται μόλις στο 0,1%.

Παράλληλα, σε επίπεδο τριμήνου, που εξομαλύνει τις έντονες μηνιαίες διακυμάνσεις, οι εργοστασιακές παραγγελίες εξακολουθούν να εμφανίζουν αύξηση 1,3%.

Σύννεφα πάνω από τη γερμανική ανάκαμψη

Παρά τις επιμέρους εξηγήσεις για τη μεγάλη πτώση, τα στοιχεία δημιουργούν νέες αμφιβολίες για την ανθεκτικότητα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γερμανία προσπαθεί να αφήσει πίσω της μια παρατεταμένη περίοδο ασθενικής ανάπτυξης.

Τα τελευταία οικονομικά δεδομένα είχαν καλλιεργήσει μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι η χώρα μπορεί να αντέξει καλύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν το πληθωριστικό σοκ που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η βελτίωση των προοπτικών είχε οδηγήσει τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας να υπερδιπλασιάσουν την πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026, τοποθετώντας την πλέον στο 1,3%.

Σημαντική στήριξη προσφέρουν οι ισχυρότερες εξαγωγές, καθώς και η αύξηση των δημόσιων δαπανών για υποδομές και άμυνα.

Η ισχυρή διεθνής ζήτηση και η έκρηξη των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλαν επίσης στην αντιστάθμιση της αδύναμης επενδυτικής δραστηριότητας και κατανάλωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο ενεργειακός κίνδυνος

Μεταξύ των μεγαλύτερων κινδύνων για τις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας παραμένει ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς η ισχυρή βιομηχανική βάση της χώρας καθιστά τη Γερμανία ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια νέα εκτίναξη του ενεργειακού κόστους σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις, δημιουργώντας έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τις επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα.

Η πίεση από την Κίνα

Ένα ακόμη μέτωπο για τη γερμανική βιομηχανία είναι ο ολοένα εντονότερος ανταγωνισμός από την Κίνα, ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για κλάδους στους οποίους η Γερμανία παραδοσιακά διατηρούσε ισχυρή διεθνή θέση.

Η ανησυχία αυτή αποτυπώθηκε και σε κοινή επιστολή του Βερολίνου και του Παρισιού προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα.

Γερμανία και Γαλλία κάλεσαν από κοινού την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει νέα εργαλεία εμπορικής άμυνας, τα οποία θα της επιτρέπουν ακόμη και να περιορίζει την πρόσβαση στην ενιαία αγορά χωρών όπως η Κίνα.

Η εικόνα αδυναμίας δεν περιορίζεται, πάντως, στη Γερμανία. Στη Γαλλία, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε απροσδόκητα τον Αύγουστο, καθώς η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπερκάλυψε τη μικρή άνοδο της μεταποίησης. Στην Ισπανία, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε μηνιαία πτώση 0,7%.

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