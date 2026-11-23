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Η Δανία θα προτείνει την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων για τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου σχολείου καθώς και την επιβολή φίλτρων περιεχομένου στο διαδίκτυο των σχολείων ξεκινώντας από την προσεχή σχολική χρονιά το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας της Δανίας.

Χώρες, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία, έχουν απαγορεύσει τα smartphones στα σχολεία, εξαιτίας της ανησυχίας για τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στη συγκέντρωση και στη συμπεριφορά των μαθητών, ενώ η Πολωνία και η Δημοκρατία της Τσεχίας πρότειναν τον Ιούνιο παρόμοια απαγόρευση.

“Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς να αποσπάται διαρκώς η προσοχή τους από πράγματα όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ηλεκτρονικές αγορές και τα βιντεοπαιχνίδια”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δανός υπουργός Παιδείας Μάγκνους Χένικε.

Η απαγόρευση περιλαμβάνει ακόμη και άλλες προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές με πρόσβαση στο ίντερνετ.

Φίλτρα περιεχομένου θα εφαρμόζονται για να μπλοκάρονται οι ιστοσελίδες, οι οποίες δεν έχουν εκπαιδευτικό ή παιδαγωγικό περιεχόμενο, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του gaming και των ιστοσελίδων για αγορές, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Θα εναπόκειται στoν κάθε Δήμο και σχολείο να αποφασίσει ποιες ιστοσελίδες θα πρέπει να μπλοκάρονται.