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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο εργαλείο που θα της επιτρέψει να κλείσει «γρήγορα και αποτελεσματικά» την πρόσβαση στην εσωτερικής της αγορά, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με τρίτη χώρα, επιβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

We have had a long and dense European Council. After these two days of discussions, the way ahead is clearer. We will continue to deliver ↓

https://t.co/zwOkjjV6Np — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2026

Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα.