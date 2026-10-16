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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο εργαλείο που θα της επιτρέψει να κλείσει «γρήγορα και αποτελεσματικά» την πρόσβαση στην εσωτερικής της αγορά, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με τρίτη χώρα, επιβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
We have had a long and dense European Council.
After these two days of discussions, the way ahead is clearer.
We will continue to deliver ↓
https://t.co/zwOkjjV6Np
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2026
Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα.
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