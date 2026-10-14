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Κοντά σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται η Ιταλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η ιταλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να προστατεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ενεργειακό κόστος, ενόψει και των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.

Μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο, πριν από τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, η Μελόνι εμφανίστηκε αισιόδοξη για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες.

«Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ήταν εντατικές και εποικοδομητικές και μας φέρνουν πιο κοντά σε μια λύση συμβατή με τους ευρωπαϊκούς κανόνες», δήλωσε. Όπως εξήγησε, μια τέτοια συμφωνία θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει το σχεδιαζόμενο μέτρο, μειώνοντας την επίδραση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στη συνολική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση

Η ιταλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της νέας ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει ενταθεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση των ενεργειακών τιμών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η Μελόνι επιχειρεί να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς το ενεργειακό κόστος εξελίσσεται σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα ενόψει των εκλογών του 2027.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ήδη προσεγγίσει μια συμφωνία που θα επέτρεπε στη Ρώμη να καθορίσει ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Αξιοποίηση των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ

Παράλληλα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά που πλήττονται από την κρίση.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια της Ρώμης να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά.

Προειδοποίηση Μελόνι για το ρωσικό φυσικό αέριο

Η Μελόνι αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για το ρωσικό φυσικό αέριο, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη συμφωνία για το ρωσικό φυσικό αέριο που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε.

«Πρόκειται για μια επιλογή που θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνη», πρόσθεσε.

Η παρέμβασή της αναδεικνύει τις ανησυχίες της ιταλικής κυβέρνησης για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την αβεβαιότητα γύρω από τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές.

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