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Ως εθνικό θέμα χαρακτήρισε την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, επισημαίνοντας ότι η οριστική αντιμετώπισή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για να κινηθεί εκ νέου η λιανική τραπεζική. Όπως εξήγησε, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το rebranding της τράπεζας, ένα σημαντικό τμήμα των ιδιωτών παραμένει εκτός τραπεζικής αγοράς εξαιτίας των παλαιών οφειλών του, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά του να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση και, κατ’ επέκταση, να συμμετάσχει στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Alpha Bank, απαιτείται μια πιο ουσιαστική και συνολική προσέγγιση, η οποία θα ξεπερνά τη λογική της διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών και θα εξετάζει ποιες περιπτώσεις μπορούν πράγματι να επιστρέψουν σε καθεστώς ομαλής εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, όπως σημείωσε, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ποια δάνεια είναι θεραπεύσιμα και ποια όχι, ώστε να διαμορφωθούν λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές δυνατότητες κάθε δανειολήπτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική λύση μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και κούρεμα οφειλών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών: των αγοραστών των δανείων, των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και των τραπεζών που μπορούν να αναλάβουν ρόλο αναχρηματοδότησης.

Νέες εγγυήσεις και άληκτα στεγαστικά δάνεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ψάλτης στην ανάγκη να αναζητηθούν πρακτικές λύσεις ακόμη και στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν αντιρρήσεις από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Όπως ανέφερε, θα μπορούσαν να εξεταστούν ουσιαστικές εναλλακτικές, όπως η προσθήκη νεότερων εγγυητών όταν ο αρχικός δανειολήπτης ή οι υφιστάμενοι εγγυητές έχουν υπερβεί το ενδεδειγμένο ηλικιακό όριο.

Το ερώτημα που έθεσε είναι γιατί ένας ιδιώτης να αναζητήσει νέα κατοικία και να προσφύγει σε νέο δανεισμό, αντί να μπορέσει να εξυπηρετήσει, μέσω εγγύησης ή ακόμη και νέας χρηματοδότησης, το υφιστάμενο δάνειο που αφορά το πατρικό του σπίτι. Η προσέγγιση αυτή μεταφέρει τη συζήτηση από την απλή διευθέτηση μιας οφειλής στην αναζήτηση λύσεων που θα επιτρέψουν σε νοικοκυριά με πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής να επανενταχθούν στην τραπεζική αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της Alpha Bank αναφέρθηκε σε πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως τα perpetual στεγαστικά δάνεια, δηλαδή δάνεια χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, τα οποία εντάσσονται σε διαφορετική φιλοσοφία στεγαστικής πίστης. Σε τέτοιου τύπου σχήματα, η χρηματοδότηση συνδέεται με το ίδιο το ακίνητο και μπορεί να μεταβιβάζεται μαζί με αυτό, δημιουργώντας ένα διαφορετικό πλαίσιο διαχείρισης της στεγαστικής οφειλής.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου η πρόσβαση στη στεγαστική πίστη αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς τα νοικοκυριά που έχουν επιβαρυνθεί από παλαιές οφειλές δυσκολεύονται να αποκτήσουν νέα χρηματοδότηση, ακόμη και όταν οι συνθήκες της οικονομίας έχουν αλλάξει. Η αναζήτηση λύσεων για τα κόκκινα δάνεια συνδέεται, επομένως, όχι μόνο με την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων, αλλά και με τη δυνατότητα διεύρυνσης της πελατειακής βάσης των τραπεζών.

Πώς θα χτιστεί η πιστωτική επέκταση

Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και τραπεζών, προκειμένου να εντοπίζονται οι πραγματικές ανάγκες και να σχεδιάζονται ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης. Η αξιολόγηση ενός έργου, όπως σημείωσε, δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στο ύψος του δανείου, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αναγκών του και τις δυνατότητες που δημιουργεί.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη οι ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα προς το εξωτερικό. «Ήρθε η ώρα» για μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ήταν το μήνυμα που μετέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, καθώς αναπτύσσουν και οι ίδιες διεθνείς δραστηριότητες και ενισχύουν τις συνεργασίες τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη συνεργασία της Alpha Bank με τη UniCredit, η οποία δημιουργεί δυνατότητες για την υποστήριξη επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό. Η λογική είναι αμφίδρομη: οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις τραπεζικές συνεργασίες για να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους σε νέες αγορές και οι τράπεζες να αναπτύξουν περαιτέρω τις χρηματοδοτήσεις τους, ακολουθώντας τους πελάτες τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Alpha Bank στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν προοπτικές ανάπτυξης. Στόχος είναι να εντοπιστούν εταιρείες που μπορούν, με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη και χρηματοδότηση, να μεγαλώσουν, να οργανωθούν καλύτερα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές. Η χρηματοδότηση, με άλλα λόγια, δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη τραπεζική συναλλαγή, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης και μεγέθυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο ανταγωνισμός και τα νέα προϊόντα

Η διοίκηση της Alpha Bank σχεδιάζει παράλληλα την επόμενη ημέρα με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και θα ενισχύουν τη θέση της Τράπεζας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Ο κ. Ψάλτης έθεσε, ωστόσο, και το ζήτημα των διαφορετικών όρων υπό τους οποίους λειτουργούν οι ανταγωνιστές στην αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όπως επισήμανε, δεν μπορεί να αποτελεί ζητούμενο ένας οργανισμός να αποκτά πελατεία και στη συνέχεια να την κατευθύνει προς τα crypto, σε μια αναφορά στις νέες μορφές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στις προκλήσεις που δημιουργούν για τις παραδοσιακές τράπεζες.

Η Alpha Bank επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της με νέες λύσεις, αξιοποιώντας το εύρος των υπηρεσιών της και τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους. Το ζητούμενο είναι να διατηρεί και να διευρύνει τη σχέση με την πελατεία της, σε ένα περιβάλλον όπου οι επιλογές των καταναλωτών και των επιχειρήσεων δεν περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Το Wealth Management και η άδεια για private banking στο Λουξεμβούργο

Σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για την Alpha Bank αποτελεί και το Wealth Management, στο οποίο η Τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της. Η στρατηγική αυτή συνδέεται με την ανάπτυξη υπηρεσιών προς πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, αλλά και με την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank αναμένει εντός του 2027 την αδειοδότηση για τη λειτουργία private banking στο Λουξεμβούργο. Η Τράπεζα διαθέτει ήδη παρουσία στη χώρα με δραστηριότητα στο corporate banking, με χαρτοφυλάκιο ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις (syndicated loans) που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη UniCredit ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της Alpha Bank να διαμορφώνεται μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας στο Λουξεμβούργο εντάσσεται στη γενικότερη επιδίωξη της Τράπεζας να αξιοποιήσει τις διεθνείς συνεργασίες της, να διευρύνει τις πηγές εσόδων της και να προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες με διασυνοριακές ανάγκες. Σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και την προσπάθεια επανένταξης των ιδιωτών στην τραπεζική αγορά, διαμορφώνει τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που περιέγραψε ο κ. Ψάλτης για την επόμενη ημέρα της Alpha Bank.

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