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Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η επέλαση των κινεζικών εταιρειών, το υψηλό κόστος παραγωγής και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δοκιμάζουν τις αντοχές ακόμη και των μεγαλύτερων κατασκευαστών. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, προειδοποιώντας ότι το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου δέχεται πλέον «τεράστια πίεση».

Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Αυτοκινήτου, στο περιθώριο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, ο επικεφαλής του γερμανικού ομίλου υπογράμμισε, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες καλούνται να κατασκευάσουν προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικό κόστος και επαρκή περιθώρια κέρδους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Volkswagen, Stellantis και Renault, οι οποίες αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων. Οι τρεις όμιλοι δραστηριοποιούνται κυρίως στη μαζική αγορά, όπου οι υψηλοί όγκοι πωλήσεων συνοδεύονται από σχετικά περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας.

«Δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μας μόνο με βάση τα κέρδη από τις εξαγωγές. Οι ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις πρέπει να είναι κερδοφόρες, ανθεκτικές και ανταγωνιστικές», τόνισε ο Μπλουμ.

Η κινεζική επέλαση και η μάχη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η πίεση εντείνεται από τη δυναμική παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες συμμετέχουν φέτος στην έκθεση του Παρισιού σε αριθμούς ρεκόρ, αναζητώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς η εγχώρια αγορά τους επιβραδύνεται.

Τα οικονομικότερα κινεζικά μοντέλα ενισχύουν τον ανταγωνισμό σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην ηλεκτροκίνηση και προσπαθούν να μειώσουν τις τιμές των οχημάτων τους.

Παράλληλα, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη παρουσιάζει άνοδο, με ώθηση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων και τη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών σε πιο προσιτές κατηγορίες.

Αναδιάρθρωση στη Volkswagen και έκκληση προς την Ευρώπη

Οι προκλήσεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης στην ιστορία της Volkswagen, την οποία προωθεί ο Μπλουμ. Το σχέδιο περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας και το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων, προκαλώντας ισχυρές αντιδράσεις από τα συνδικάτα.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ομίλου, καλώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς να στηρίξουν την παραγωγή αυτοκινήτων στην ήπειρο.

Η Volkswagen ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στο ρυθμιστικό πλαίσιο και ουσιαστικά κίνητρα για την ευρωπαϊκή παραγωγή, ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα τις εισαγωγές χαμηλού κόστους.

Το διακύβευμα, σύμφωνα με τον Μπλουμ, ξεπερνά τις επιδόσεις μιας μεμονωμένης εταιρείας: αφορά στη δυνατότητα της Ευρώπης να διατηρήσει ισχυρή βιομηχανική παρουσία σε μια παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου που αλλάζει ραγδαία.