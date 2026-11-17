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Η υποψηφιότητα του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποκτά νέα δυναμική, καθώς η Ισπανία εντείνει τις πιέσεις για ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και το Βερολίνο εμφανίζεται να στηρίζει τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας. Στο παρασκήνιο διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πακέτο συμφωνιών για την ανακατανομή των κορυφαίων θέσεων στην ΕΚΤ, με τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ να συνδέεται με τις αλλαγές στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και ειδικότερα με την επιλογή του επόμενου επικεφαλής οικονομολόγου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Μαδρίτη επιδιώκει να επισπευσθούν οι αποφάσεις, θεωρώντας ότι η έγκαιρη επιλογή του νέου προέδρου θα ενισχύσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στην Ευρωζώνη. «Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο για την Ευρώπη, για την τράπεζα και για τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television χθες.

Ο Άλμπαρες υποστήριξε ανοιχτά τον Ερνάντεθ ντε Κος, χαρακτηρίζοντάς τον υποψήφιο με μεγάλη εμπειρία και ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η υποψηφιότητά του συγκεντρώνει τη στήριξη τόσο της ισπανικής κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντάς τον ως πρόσωπο ευρείας πολιτικής συναίνεσης.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η ισπανική υποψηφιότητα φαίνεται να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο συμβιβασμό μεταξύ των μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης. Η Γερμανία εξασφαλίζει την τοποθέτηση δικού της υποψηφίου στη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, ενώ η Γαλλία διεκδικεί το χαρτοφυλάκιο των αγορών, το οποίο σήμερα κατέχει η Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Ειδικότερα, το Βερολίνο προωθεί τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πρίνστον Μάρκους Μπρούνερμαϊερ (Markus Brunnermeier) για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, διαδεχόμενος τον Ιρλανδό Φίλιπ Λέιν, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027. Η επιλογή του Μπρούνερμαϊερ προέκυψε έπειτα από συνεννόηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς με τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Κλίνγκμπαϊλ τον πρότεινε ως υποψήφιο για το Εκτελεστικό Συμβούλιο, με το υπουργικό συμβούλιο να αναμένεται να επικυρώσει την πρόταση την Τετάρτη.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Γερμανία επιδιώκει να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στη διοίκηση της ΕΚΤ, ακόμη και στην περίπτωση που η προεδρία περάσει σε Ισπανό αξιωματούχο. Η τοποθέτηση Γερμανού επικεφαλής οικονομολόγου θεωρείται σημαντική για το Βερολίνο, δεδομένου ότι πρόκειται για μία από τις πλέον επιδραστικές θέσεις στη διαμόρφωση της νομισματικής στρατηγικής της κεντρικής τράπεζας.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση συμβιβασμού, η Γαλλία αναμένεται να εξασφαλίσει τη θέση που σήμερα κατέχει η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, η οποία αποχωρεί από την ΕΚΤ στις 3 Ιανουαρίου 2027 για να αναλάβει καθήκοντα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται για τη διαδοχή της βρίσκεται η Λοράνς Μπουν (Laurence Boone), πρώην υπουργός της Γαλλίας και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ.

Το χαρτοφυλάκιο των αγορών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία των προγραμμάτων αγοράς τίτλων και τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις αγορές ομολόγων. Η κατανομή του, επομένως, αποτελεί σημαντικό μέρος της διαπραγμάτευσης μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου.

Το γαλλογερμανικό παζάρι και η υποχώρηση της ολλανδικής υποψηφιότητας

Η διαφαινόμενη συμφωνία αποτυπώνει την προσπάθεια των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης να διαμορφώσουν μια ισορροπημένη σύνθεση στην κορυφή της ΕΚΤ. Η επιλογή του Ισπανού για την προεδρία, του Γερμανού για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου και μιας Γαλλίδας για το χαρτοφυλάκιο των αγορών δημιουργεί μια νέα κατανομή επιρροής μεταξύ των τριών χωρών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υποψηφιότητα του Ολλανδού, Κλάας Νοτ, φαίνεται να χάνει έδαφος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ολλανδικής de Volkskrant, ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας αναμενόταν να αποσύρει την υποψηφιότητά του, εξέλιξη που θα άφηνε ουσιαστικά τον δρόμο ανοιχτό για τον Ερνάντεθ ντε Κος.

Η Γαλλία φέρεται να στηρίζει τον Ισπανό υποψήφιο, ενώ η Γερμανία συνδέει τη συναίνεσή της με τη διασφάλιση ισχυρής εκπροσώπησης στις υπόλοιπες θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Η διαπραγμάτευση δεν αφορά, συνεπώς, μόνο το πρόσωπο που θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ, αλλά και τη συνολική ισορροπία δυνάμεων στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας.

Η διαδικασία αποκτά πλέον χαρακτηριστικά αγώνα δρόμου, καθώς οι κυβερνήσεις πρέπει να καταλήξουν στις υποψηφιότητές τους για τις κενές θέσεις έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Η Σύνοδος Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την πολιτική συμφωνία, ενώ η επίσημη ολοκλήρωση των διορισμών τοποθετείται τον Δεκέμβριο.

Για την ΕΚΤ, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων μηνών αναμένεται να αποχωρήσουν τρία από τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου: η Κριστίν Λαγκάρντ, η Ιζαμπέλ Σνάμπελ και ο Φίλιπ Λέιν. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ανακατατάξεις στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, η οποία θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις ισορροπίες στη λήψη αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.