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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ έως το τέλος του έτους, καθώς στη συνέχεια κάτι τέτοιο θα είναι πολιτικά πολύ δύσκολο, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Οι δηλώσεις του εντείνουν την πίεση προς την ΕΕ να γεφυρώσει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών τις επόμενες εβδομάδες, μεταδίδει το Politico.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών το βράδυ της Πέμπτης, ο Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα διαθέτει την πολιτική εντολή να υπογράψει συμφωνία κοντά στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027, σύμφωνα με τους τέσσερις διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για τη συζήτηση.

Ο Μακρόν «είπε ότι, από τον Ιανουάριο, δεν θα υπάρχει πολιτικό περιθώριο» για την επίτευξη συμφωνίας, ανέφερε ένας από τους διπλωμάτες.

Οι κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ διαφωνούν ως προς το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034. Οι ηγέτες που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες συζητούν το ιρλανδικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει περικοπές ύψους 159 δισ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προσεγγίζει τα 2 τρισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, πιέζει τους ηγέτες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, προτού οι εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία το 2027 απειλήσουν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Ωστόσο, ορισμένες κυβερνήσεις και αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά μη ρεαλιστικό.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης απέρριψε την παρέμβαση Μακρόν, χαρακτηρίζοντάς την «απειλή με στόχο να στηρίξει [τον Κόστα] όσον αφορά την προθεσμία του Δεκεμβρίου».

«Η ΕΕ θα ήταν ακυβέρνητη εάν έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις εθνικές εκλογές», πρόσθεσε.

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τη διαδοχή του Μακρόν, έχει δεσμευτεί να μειώσει στο μισό τη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ εάν αναλάβει την εξουσία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, η Λεπέν κατηγόρησε την ΕΕ ότι επιταχύνει τις συνομιλίες προκειμένου να εμποδίσει τον επόμενο ηγέτη της Γαλλίας να έχει λόγο στη διαδικασία.

Αρκετοί ηγέτες δεν είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν για την προθεσμία του τέλους του έτους, καθώς φοβούνται ότι η πίεση του χρόνου θα αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική τους θέση.

«Δεν θα υπογράψουμε μια συμφωνία που δεν είναι επωφελής για εμάς μόνο και μόνο για να τηρήσουμε μια προθεσμία», δήλωσε την Τετάρτη στο ιταλικό Κοινοβούλιο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα υπογράψουμε μια συμφωνία μόνο όταν αυτή θα είναι σωστή για την Ιταλία».

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